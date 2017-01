Bekväm premiärseger för Chapecoense

Chapecoense vann premiären av delstatsmästerskapet när man besegrade Inter de Lages med 2-1 hemma på Arena Condá.

Vardagen är tillbaka i Chapecoense efter flygkatastrofen för två månader sedan och efter två träningsmatcher var det i helgen dags för premiären i delstatsmästerskapet Campeonato Catarinense. De regerande mästarna ställdes mot amatörklubben Inter de Lages hemma på Arena Condá och skulle få en relativt enkel uppgift. Redan efter fem minuter chippade Niltinho in 1-0 från nära håll innan forne West Ham-anfallaren Wellington Paulista rullade in tvåan strax före paus. Gästerna reducerade sedan Enercinos skott gått in via täckande försvarare mellan målvakten Artur Moraes ben, men närmare än så kom inte Inter och matchen slutade 2-1.Annars var det derbyt i Rio de Janeiro som öppnade upp huvudturneringen i Campeonato Carioca, som var helgens stora höjdpunkt i Brasilien på förhand. Vasco da Gama mötte Fluminense på Engenhão i en match som skulle bli en ensidig historia. Fluminense vann med hela 3-0 efter framförallt fina insatser av den offensiva mittfältsduon med unge Gustavo Scarpa och ecuador ianskka nyförvärvet Junior Sornoza. Wellington Silva och Henrique Dourado såg till att det var 2-0 i paus innan Gustavo Scarpa spelade fram Marcos Júnior till 3-0 på kontring när tio minuter återstod.Topplaget Internacional blev nedflyttade till Série B ifjol och har det fortsatt tungt. Under premiären av Campeonato Gaúcho borta mot Veranópolis fick argentinske ikonen Andrés D'Alessandro, som återvänt till klubben från River Plate, lugna ned hemmasupportrarna sedan ett internt bråk uppstått på läktarna. Matchen slutade sedan oavgjort 1-1 vilket får ses som en stor missräkning för de regerande mästarna.