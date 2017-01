Gabriel Jesus - den nye Ronaldo

Den 19-årige supertalangen Gabriel Jesus ansluter till Manchester City från Palmeiras där han bland annat jämförts med Ronaldo.

På måndagen satte sig Gabriel Jesus på planet till England och mot sin nya klubbadress Manchester City. Redan i slutet av augusti blev det klart att 19-åringen lämnar Palmeiras för att flytta till en av de starkaste titelkandidaterna i Premier League , en klubb där han kommer föra en helt annan tillvaro än han gjort de senaste åren. Den brasilianska legendaren Ronaldo har sagt att han ser sig själv i Gabriel Jesus och möjligen ger det en fingervisning om var förväntningarna ligger på en av de största brasilianska talangerna genom alla tider.Allt började i Jardim Peri, en förort i norra São Paulo dit Gabriel Jesus familj flyttat när han var tre år gammal. Så småningom började han spela gatufotboll för klubbar som Pequeninos do Meio Ambiente, União do Peri, Cantareira och Vitória do Peri. År 2012 representerade han Associação Atlética Anhanguera i São Paulos U15-mästerskap där han gjorde 29 mål och drog till sig uppmärksamhet från större klubbar i regionen, däribland Palmeiras som sommaren året därpå skrev kontrakt med spelaren.Efter att ha gjort succé i ungdomslagen där han bland annat slagit nytt skytteligarekord i delstatsmästerskapet för U17-lag med 37 mål på 22 matcher under 2014, fick Gabriel Jesus sitta på bänken när ett då nedflyttningshotat Palmeiras kämpade för att hålla sig kvar i Série A. Det startades bland annat en namninsamling bland supportrarna för att få den argentinske tränaren Ricardo Careca att satsa på ynglingen men Gabriel hölls på bänken. Palmeiras räddade jubileumsåret med att hålla sig kvar i ligan ändå.Kommande vår blev Gabriel Jesus en permanent del av a-laget när tränaren Oswaldo de Oliveira plockat upp honom efter att han gjort fem mål på sex matcher i den stora ungdomsturneringen Copa São Paulo i januari. Debuten kom i en 1-0-seger mot Bragantino i delstatsmästerskapet och i juli gjorde Gabriel sitt första mål för Palmeiras, ett mål som visade sig bli det enda i dubbelmötet med Alagoas i Copa do Brasil. Gabriel skulle bli en av de stora anledningarna till att Palmeiras vann cupen det året och han gjorde bland annat två mål och en assist när Cruzeiro besegrades med 3-2 på bortaplan, samt startade i bägge finalmatcherna mot Santos. Samma år gjorde han även sina två första ligamål mot nykomlingen Joinville, varav det första kom efter 52 sekunder. Gabriel Jesus blev senare vald till bästa nykomling i Série A.2015 blev även året då Gabriel Jesus tog sig ut på den internationella scenen när han som 17-åring blev inkallad i U20-landslaget för en fyrnationsturnering i Österrike mot Kamerun, Qatar och Honduras i mitten av april. Han gjorde mål direkt i debuten mot Qatar sedan han stulit bollen på mittplan och dribblat av målvakten. Gabriels goda prestationer i turneringen gav honom chansen i U20-VM i Nya Zeeland där han öppnade lagets målskytte efter fyra minuter av premiären mot Nigeria, i en match som vanns med 4-2. Det blev sedan inga fler spelmål och Brasilien tog silvret efter att ha förlorat mot Serbien i förlängning i finalen.Under det senaste året har Gabriels utveckling fortsatt ytterligare och bland annat har Pelé sagt att han är en större talang än Neymar. Han gjorde mål redan i sin första match i Copa Libertadores, borta mot uruguay anska River Plate, och blev i samma match utsatt för rasistiska provokationer från publiken, vilket ledde till böter för hemmalaget. Det blev sedan ytterligare tre mål i den turneringen men Palmeiras åkte ur redan i gruppspelet. I 3-3-matchen borta mot Rosario Central gjorde Gabriel två mål men han fick även sitt första röda kort i karriären efter bråk med motståndarmittfältaren Damián Musto. Gabriel Jesus drog senare på sig elva gula kort i ligan, vilket var tredje flest av alla spelare, och möjligtvis kan hans tuffa spelstil komma till nytta i England.Med sina tolv mål och fem assists utsågs Gabriel Jesus till ligans bästa spelare när Palmeiras säkrade årets ligatitel. Det var dock inte bara i klubblaget 19-åringen var framgångsrik. Efter att ha varit uttagen, men på grund av passproblem inte kunnat åka, till sommarens Copa América i USA vann han nationens första OS-guld på hemmaplan med Brasilien och gjorde två mål i sin a-landslagsdebut när Ecuador besegrades med 3-0 på bortaplan i VM-kvalet 1 september. Sedan Gabriel Jesus tagits ut av nye förbundskaptenen Tite har Brasilien tagit sex raka vinster och seglat upp i toppen av kvaltabellen. Gabriel har spelat i samtliga och gjort totalt fem mål, vilket är ett otroligt facit.Nu börjar ett helt nytt kapitel i Gabriels karriär. Det är många unga brassar som gjort succé på hemmaplan för att sedan misslyckas fullständigt i Europa. En av dem som haft det tungt på senaste tid är exempelvis hans namne Gabriel Barbosa som inte fått till det i Inter. Gabriel Jesus kommer inte ta en ordinarie plats i vårens Manchester City där han lär räknas som tredjeval bakom Sergio Agüero och Kelechi Iheanacho. Detta är emellertid en talang utöver det vanliga och det ska bli mycket spännande att följa honom i Europa de närmaste åren.