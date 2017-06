Inför Brasilien - Argentina: Mot tionde raka?

Brasilien har fortfarande idel segrar sedan Tite tog över som förbundskapten och på fredagen väntar meriterat motstånd i form av Argentina i Melbourne.

Vänskapsmatchen Superclásico de Las Américas avgörs på fredagen då Brasilien och Argentina ställs mot varandra på Melbourne Cricket Ground. Tidigare var detta ett årligt återkommande event utan de europeiska proffsen, där segraren korades via hemma- och bortamöten. Nu har man dock valt att ta ett uppehåll och fredagens match är den första Superclásico de Las Américas sedan Brasilien vann med 2-0 i Beijing 2014. Och numera är det bästa möjliga trupp som gäller.Sedan Tite tog över som förbundskapten efter ett misslyckat deltagande i Copa América i USA förra sommaren har brassarna radat upp segrar. Allt som allt har det blivit nio raka och Brasilien har blivit första nation att kvalificera sig för nästa års VM-slutspel. Målskillnaden på dessa matcher är 25-2 vilket stryker under att trots att Tite främst är känd för att vara en minutiös taktiker defensivt så har han även fått igång målskyttet. Brasilien toppar just nu FIFA:s världsranking före just Argentina.Fixstjärnan Neymar finns inte med på denna turné och samma sak gäller för nyblivna Champions League -mästarna Marcelo och Casemiro från Real Madrid. Tidigare har Dani Alves varit kapten under Tite men även han har fått vila denna gång. Det innebär att PSG:s mittback Thiago Silva får bära bindeln för första gången sedan VM 2014. I övrigt är det i stort sett ordinarie lag som mönstras.Diego Alves (Valencia, Spanien), Ederson (Benfica, Portugal), Wéverton (Atlético Paranaense)Rafinha (Bayern München, Tyskland), Fágner (Corinthians), Thiago Silva (Paris SG, Frankrike), David Luiz (Chelsea, England), Jemerson (Monaco, Frankrike), Gil (Shandong, Luneng, Kina ), Rodrigo Caio (São Paulo), Filipe Luís (Atlético de Madrid, Spanien), Alex Sandro, Juventus, Italien)Paulinho (Guangzhou Evergrande, Kina), Fernandonho (Manchester City, England), Willian (Chelsea, England), Philippe Coutinho (Liverpool, England), Renato Augusto (Beijing Guoan, Kina), Giuliano ( Zenit S:t Petersburg, Ryssland), Rodriguinho (Corinthians)Douglas Costa (Bayern München, Tyskland), Gabriel Jesus (Manchester City, England), Taison (Shakhtar Donetsk, Ukraina), Diego Souza (Sport Recife)Efter finalförlusten i förra årets Copa América har det gått tungt för Argentina och förlusten i senaste VM-kvalet med 2-0 borta mot Bolivia innebär att vice världsmästarna parkerar först på en playoff-plats i tabellen. De dåliga resultaten har resulterat i att Edgardo Bauza fått lämna sin post som förbundskapten för att ersättas av Jorge Sampaoli Sampaoli har närmast ett bra år i Sevilla bakom sig sedan han två gånger om sett till att Chile vunnit Copa América. Förhoppningen är att han ska göra underverk även i sitt hemland. Framförallt har många av lagets försvarare bytts ut till den här matchen men offensivt är det inga större förändringar på pappret, förutom att Manchester Citys anfallare Sergio Agüero inte är med.Sergio Romero (Manchester United, England), Nahuel Guzmán (Tigres UANL, Mexiko ), Gerónimo Rulli (Real Sociedad, Spanien)Nicolás Otamendi (Manchester City, England), Gabriel Mercado (Sevilla, Spanien), Federico Fazio (Roma, Italien), Emanuel Mammana (Lyon, Frankrike), Jonatan Maidana (River Plate), José Luis Gómez (Lanús), Nicolás Tagliafico (Independiente)Ángel di María (Paris SG, Frankrike), Éver Banega (Inter, Italien), Lucas Biglia (Milan, Italien), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Joaquín Correa (Sevilla, Spanien), Alejandro Gómez (Atalanta, Italien), Manuel Lanzini (West Ham, England), Leandro Paredes (Roma, Italien), Guido Rodríguez (América, Mexiko), Marcos Acuña (Racing Club), Ignacio Fernández (River Plate)Lionel Messi (Barcelona, Spanien), Gonzalo Higuaín (Juventus, Italien), Paulo Dybala (Juventus, Italien), Mauro Icardi (Inter, Italien), Lucas Alario (River Plate)Fredag 12:05Melbourne Cricket Ground, Melbourne (Australien)Julio Bascuñán (Chile)TV3 Sport