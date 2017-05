Oförutsägbar ligasäsong i Brasilien

Den brasilianska ligan Série A har premiär i helgen och det ser väldigt jämnt och svårtippat ut på förhand.

Efter en vår av delstatsmästerskap drar det brasilianska ligaspelet igång till helgen. Förra året stod Palmeiras som segrare efter att ha säkrat titeln i den näst sista omgången hemma mot Chapecoense. Det var nionde gången Palmeiras blev brasilianska mästare, vilket är bäst av alla lag. I botten åkte storklubben Internacional ur tillsammans med Figueirense, Santa Cruz och América Mineiro, vilket bland annat innebär att det inte blir något derby i Porto Alegre denna säsong. Storklubben Vasco da Gama är tillbaka i Série A efter ett år i Série B, och får sällskap av Bahia, som kommer möta Vitória i ett hett Salvador-derby, samt Avaí och Atlético Goianiense.De regerande mästarna Palmeiras slogs ut av Ponte Preta i semifinalen av Campeonato Paulista. Det ledde till att Eduardo Baptista fick lämna sitt tränarjobb efter bara några månader för att ersättas av Cuca, som förra säsongen var den som ledde laget till titeln. Samtidigt toppar laget sin grupp i Copa Libertadores och kommer av allt att dömma gå vidare till åttondel. Nytt från ifjol är att unge supertalangen Gabriel Jesus har anslutit till Manchester City och i hans ställe har colombia nske anfallaren Miguel Borja värvats in från regerande Copa Libertadores-mästarna Atlético Nacional. Under våren har det blivit tretton matcher och fyra mål, varav samtliga kommit i delstatsmästerskapet, för Borja. En annan ikon som kommit in är mittfältaren Felipe Melo som redan hunnit ta en betydande roll i laget både på, och utanför planen, inte minst sedan han hävdat att han utsatts för rasism i samband med matcherna mot Peñarol i Libertadores. I övrigt kan även nämnas att veteranen Zé Roberto är kvar i laget vid 42 års ålder.Det kommer bli en mycket tuff kamp i toppstriden den här säsongen att döma av hur det gått i delstatsmästerskapen där det varit få riktigt stora skrällar. Det är ovanligt. Série D-klubben Novo Hamburgos seger efter straffläggning mot Internacional i finalen av Campeonato Gaúcho är egentligen det enda undantaget. Corinthians vann finalen av Campeonato Paulista efter finalseger mot Ponte Preta och laget har kunnat ta det ganska lungt under våren i och med att man inte var med i Copa Libertadores och åkte ur mot Internacional i fjärde omgången av Copa do Brasil. På pappret ser laget starkt ut, åtminstone offensivt där före detta brasilianska landslagsmännen Jô och Jádson anslutit från Kina , medan turken Colin Kazim-Richards värvats in från Coritiba.Flamengo är ett lag som ser bättre ut än på många år och de rödsvarta tog hem Campeonato Carioca efter att ha besegrat ärkerivalen Fluminense i slutskedet av finalen på Maracanã. Bakåt har Alex Muralha hållit mycket hög klass i målet och möjligen aspirerar han på en landslagsplats framöver. Offensivt finns peruanen Paolo Guerrero och colombianske anfallaren Orlando Berrío, som tillsammans med Miguel Borja var mycket fruktad i fjolårets upplaga av Atlético Nacional. Zé Ricardo har på ett knappt år lyckats skapa en stark centrallinje med pånyttfödde mittbacken Réver, forne landslagsspelaren Diego Ribas, och ytterbacken Pará bland övriga stjärnor. Zé Ricardo plockades upp från de egna leden sedan meriterade Muricy Ramalho avgått på grund av hälsoproblem i maj förra året.Även Atlético Mineiro har ett stjärnspäckat lag med Robinho och skyttekungen Fred längst fram och mittfältaren Elias längre bak. Laget är vidare till åttondel i Copa Libertadores och besegrade lokalrivalen Cruzeiro i finalen av Campeonato Mineiro. Man börjar så smått känna att Atlético Mineiro är på väg att bli lika starka som 2013 då laget tog hem Copa Libertadores med bland annat Ronaldinho i truppen.Bakom dessa tre givna toppkandidater har alla de stora delstatsmästerskapen hållit riktigt hög klass i år. De tre övriga Rio-lagen med Fluminense, Botafogo och Vasco da Gama, som bland annat värvat in Luís Fabiano, kan aspirera på höga placeringar. São Paulo och Santos kommer också finnas med däruppe. Ponte Preta har fått behålla skyttekungen William Pottker och kommer skrälla mot flera lag. Det kanske inte räcker ända fram till en förstaplats men kanske till en plats i Copa Libertadores. Cruzeiro, Coritiba, Atlético Paranaense och Grêmio är också lag som skulle kunna ses som tänkbara outsiders. Även Chapecoense har lyckats riktigt bra med att bygga upp sitt lag igen sedan flygolyckan.Även i botten ser det lurigt ut. Salvador-lagen Bahia och Vitória brukar harva kring strecket till slut och ingenting tyder direkt på att det blir ett undantag i år. Samma gäller för Sport som är enda lag från Recife denna säsong. Med tanke på den lägre konkurrensen i delstatsmästerskapen är statusen osäker på lag som nykomlingarna Atlético Goianiense och Avaí och spontant känns det som att även deras mål är att hålla sig kvar.Flamengo - Atlético MineiroCorinthians - ChapecoenseFluminense - SantosPalmeiras - Vasco da GamaCruzeiro - São PauloBahia - Atlético ParanaensePonte Preta - SportAvaí - VitóriaGrêmio - BotafogoCoritiba - Atlético Goianiense