Rogério Ceni får sparken från São Paulo

Danske spelarscouten Peter Arnholdt Jensen gästskriver om Rogério Cenis korta tid som tränare för São Paulo, klubben där han blev stor ikon som målvakt.

Det verkade som en perfekt matchning, då klubblegendaren Rogério Ceni i november 2016 blev presenterad som ny tränare för São Paulo de kommande två säsongerna. Vi pratar om Mister São Paulo, en målvakt som under en period på 25 år representerade "Tricolor" i 1237 matcher, varav 938 som kapten. Nåja, vi ska heller inte glömma de 131 mål han gjorde i rollen som frisparks- och straffexpert. Men som tränare blev det inte mer än 37 matcher som ansvarig för klubben i hans hjärta. Söndagens 2-0-förlust mot Flamengo och en plats under nedflyttningsstrecket fick São Paulo-presidenten Leco att svinga yxan över klubbens största namn.



Allt tydde på att Ceni skulle kunna klara övergången från spelare till tränare. Hans första uppdrag i sin nya roll var Florida Cup, en turnering som São Paulo vann efter två straffavgöranden mot River Plate och Corinthians. Och den nye tränaren tacklade pressen på ett bra sätt med fina analyser och massor av vilja att prata fotboll. Den ringa erfarenheten vid sidlinjen fick understöd när två kompetenta assisterande tränare anställdes, varav den ena, Michael Beale, kom från den engelska fotbollen och Liverpool FC.



Men tränarteamet kunde få São Paulo att nå himmelska höjder. Cenis lag slogs ut av Corinthians i semifinalen av delstatsmästerskapet, i cupen blev det respass i sextondelsfinalen mot Cruzeiro, och i Série A följde laget upp segern över Vitória den 8 juni med att spela sex raka matcher utan en enda vinst. Assistenten Beale bad att få bryta kontraktet av personliga skäl bara tre dagar innan förlusten mot Flamengo. Familjen, som bor i England, angavs som orsak, men det stora antalet försäljningar från São Paulo efter framgångarna i Florida Cup var säkert också en av förklaringarna till den plötsliga hemflytten.



Riktningen São Paulo arbetat efter har heller inte varit lätt att jobba med, varken för Ceni eller Beale. Det har varit svängdörrar i truppen som man hade på försäsongen jämfört med den man har nu. 10 spelare är kvar av de 28 som var med i Florida Cup, och bland försäljningarna fanns bland annat talangerna David Neres (Ajax) och Lyanco (Torino), som spelade med det brasilianska U20-landslaget i januari. Så om Rogério Ceni och Beale hade byggt upp något under de soliga veckorna i januari, så blev det nedrivet igen.



Den brasilianska kalendern med matcher två gånger i veckan och en massa press gör det heller inte lättare att öva in en ny taktik på träningarna, och Ceni och hans stab har haft det svårt att få de nya spelarna med på deras idéer. Ursäkterna är många, men när man tittar på klubblegendarens statistik med 14 vinster, 13 oavgjorda, 10 förluster och en kurs mot Série B, så kan man förstå att klubbledningen reagerar. En storklubb som Internacional hade en kris under 2016 och åkte ur Série A för första gången någonsin. Sannolikheten är stor att São Paulo går samma öde tillmötes, även det för första gången i klubbens historia.

Men vem ska avlösa klubblegendaren i São Paulo? Mycket tyder på att det blir Dorival Jr, som fram till alldeles nyligen var den tränare i Série A som suttit längst på sin post. Dorival överlevde nästan i två år som ansvarig för Santos talangfabrik, och det är ju en evighet i Brasilien. Men São Paulo har också fått fram många stora talanger, men till skillnad från Santos har man skickat iväg de flesta utomlands. Och Rogério Ceni? Vad ska det bli av honom? Det är omöjligt för honom att hitta ett annat tränarjobb i Brasilien. Länken till São Paulo är för stark så om det inte blir en tur till exempelvis USA för att få mer erfarenhet kanske han återvänder till Tricolor som sportsdirektör eller någon annan typ av tränare? Det förtjänar historien om Rogério Ceni och São Paulo, för de är ju på ett eller annat sätt en helt perfekt matchning.



São Paulo-spelare sålda till utlandet under 2017:

A. Galvan – 18 år – mittfältare - Real Madrid - 3 milj. € - mars

Lyanco – 20 år – mittback - Torino – 7 milj. € - april

Thiago Mendes –25 år – mittfältare - Lille - 9 milj. € - juni

David Neres – 20 år – ytter - Ajax – 12-15 milj. € - april

Luíz Araújo – 21 år – ytter - Lille – 10,5 milj. € - juni

Maicon – 28 år – mittback - Galatasaray – 7 milj. € - juni

João Schmidt – 24 år – mittfältare – Atalanta – fri transfer - juni



Övriga försäljningar:

Foguete – 21 år - försvarare - utlånad till Vila Nova

Breno – 27 år - mittback - utlånad till Vasco da Gama

Wellington – 26 år - mittfältare - utlånad till Vasco da Gama

Chaves – 26 år - anfallare - åter till Boca Juniors efter lån

Neílton – 23 år - anfallare - såld till Vitória

Lucão - 21 år - mittback - uppskriven på säljlistan



(Översättning från danska av David Berg)

2017-07-04 19:35:06

