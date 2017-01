Tite: "Ikväll handlade det om Chapecoense"

Brasilien besegrade Colombia med 1-0 men förbundskaptenen valde att inte jubla efter målet av respekt för offren i flygolyckan.

Brasilien - Colombia 1-0

Natten mot torsdagen tog Brasilien emot Colombia i en välgörenhetslandskamp på Engenhão i Rio de Janeiro, för att samla in pengar till anhöriga till offren efter flygolyckan 28 november. Det var också just flygkraschen som hamnade i centrum och bland annat gästades brasilianska TV-kanalen Globos pausstudio av tre överlevare i form av spelarna Alan Ruschel och Jakson Follman, samt journalisten Rafael Henzel.Brasilien förde matchen och skapade flest chanser i den första halvleken. Santos mittfältare Lucas Lima hade den bästa möjligheten då han, framchippad av Dudu, fick på ett volleyskott som dock gick rakt på målvakten David González. I andra änden hade Colombia en stolpträff genom Mateus Uribes nick. I paus byttes Robinho ut i sin 100:e landskamp, mot Flamengomittfältaren Diego Ribas, till fansens stora glädje. En annan som byttes ut i paus var mittfältaren Willian Arão som har ett förflutet i Chapecoense.Bara två minuter efter paus kom matchens enda mål. Inhopparen Rodriguinho spelade fram högerbacken Fágner i djupled som slog ett lågt inlägg som Diego Souza högg på. González räddade men returen gick rakt ut till Dudu som stötte in sitt första landslagsmål. Dudu, som imponerade med Cruzeiro i Gothia Cup när han var yngre, var en av de bästa spelarna när Palmeiras tog hem den brasilianska ligatiteln ifjol och kan mycket väl få fler chanser i landslaget framöver. Med tio minuter kvar ersattes han av Chapecoenses före detta anfallare Camilo, som numera spelar i Botafogo.Vinsten mot Colombia innebär att Brasilien just nu klättrar upp på första plats på FIFA-rankingen. På presskonferensen efteråt fick förbundskapten Tite frågan varför han inte firade målet som ledde till att han vunnit sju av sju matcher som ansvarig.- Jag sa till Pékerman (Colombias förbundskapten) att jag önskar det inte vore någon vinnare. Ikväll handlar allt om Chapecoense, sade han.1-0 Dudu (47)Wéverton; Fágner, Pedro Geromel, Rodrigo Caio, Fábio Santos (Jorge, 46); Willian Arão (Rodriguinho, 46), Walace, Lucas Lima (Gustavo Scarpa, 69); Dudu (Camilo, 79), Diego Souza (Luan, 63), Robinho (Diego, 46)TiteGonzález; Bocanegra, F. Aguilar, Tesillo, Díaz (Balanta, 62); Uribe, A. Aguilar (Cuéllar, 69), Copete (Hernández, 62); Torres (Montoya, 46); Gutiérrez (Berrío, 46), Borja (Rangel, 69)José PékermanJorge Baliño (Argentina)