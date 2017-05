Tränarbytet gav resultat för mästarna

Palmeiras vann ligapremiären hemma mot Vasco da Gama med 4-0 med nygamle tränaren Cuca på bänken.

I höstas tog Palmeiras hem den brasilianska ligatiteln med Cuca vid rodret. Under våren har Eduardo Baptista haft ansvaret men sedan sortin mot Ponte Preta i semifinalen av årets delstatsmästerskap är Cuca tillbaka igen. Och det med besked. I helgens ligapremiär mot nykomlingen Vasco da Gama hade den vidskeplige Cuca tagit på sig sina lila turbyxor, vilket gav resultat. Jean gav laget ledningen via en ganska billig straff redan efter sex minuter och före paus hade venezuelanske landslagsmannen Alejandro Guerra utökat. I andra halvlek gjorde colombia nske anfallaren Miguel Borja två mål, varav det sista på ytterligare en straff, och fastställde slutresultatet 4-0.Helgens toppmatch på förhand var den som inledde hela ligaspelet på lördagen när Flamengo tog emot Atlético Mineiro hemma på Maracanã. Matheus Sávio gav hemmalaget ledningen i mitten av första halvlek men efter en timme kvitterade Elias för Atlético Mineiro via ett fint skott i krysset. Framspelningen stod fjolårets skyttekung Fred för. I Flamengo debuterade 16-årige anfallaren Vinícius Júnior som ryktas vara mer eller mindre klar för Real Madrid. Han förlängde sitt kontrakt med Flamengo till år 2022 under måndagen, vilket ska ha ingått i överenskommelsen. Tanken är att han ska utvecklas några år på hemmaplan innan han flyttar till Spanien. Under matchen fick Vinícius Júnior byta tröja med Robinho, som är hans barndomsidol.