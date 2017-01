Afrikanska mästerskapen 14/1

Här läser ni om matcherna, spelarna, lagen och allt annat som händer i Afrikanska mästerskapen 2017 - varje dag, hela turneringen

Idag kickar afrikanska mästerskapen igång när Gabon möter Guinea-Bissau klockan 17.00 på Omar Bongo-stadion i Libreville. Jag och Joel Åberg har under den senaste veckan bistått med inför-artiklar och ämnar rapportera varje dag, löpande under turneringens gång i denna spalt. Det är ett år sedan jag åkte till Ghana för att bo och leva i några månader. Under min vistelse växte sig kärleken till Afrika och afrikansk fotboll starkare och det känns väldigt roligt att få bevaka mästerskapet.Afrikanska mästerskapen drar alltid intresse under vintrar, och jag minns själv januarikvällar framför Eurosport med rafflande straffläggningar, nya spelarfavoriter och heta möten. Dessvärre verkar ingen tv-kanal visa turneringen utan satsar på andra sporter vilket hänvisar oss entusiaster till diverse streamingtjänster och bettingssajter. bet365 kommer sända så det kan rekommenderas. Det är väldigt synd att svenska folket i så stor utsträckning går miste om turneringen från Gabon.Som alltid är mästerskapet stjärnspäckat, och min kollega Joel rankade tidigare i veckan de på förhand elva bästa spelarna. Det känns som om många lag kommer kämpa om titeln. Elfenbenskusten är regerande mästare, Algeriet kommer med en stark trupp liksom Egypten och Ghana kan man aldrig räkna bort. Men jag skulle sätta mina pengar på Senegal, om förbundskapten Aliou Cissé lyckas få ihop ett ständigt underpresterande landslag. Senegal ser vassare ut än på länge och har defensiv stabilitet i Napolis Kalidou Koulibaly, Evertons Idrissa Gana Gueye på mitten och Liverpoolsstjärnan Sadio Mané längst fram. Lejonen har dock hamnat i en tuff grupp men bör ta sig vidare.Idag väntar alltså Grupp A, den på förhand kanske minst intressanta och svagaste gruppen. Det kommer dock bli spännande att följa värdlandet Gabon, som är det lägst rankade laget i mästerskapet. Gabon tränas av den gamle spanske förbundskaptenen José Antonio Camacho och leds på planen av Dortmundstjärnan Pierre-Emerick Aubameyang. I landet har det dock rått politiskt kaos sedan den hårt kritiserade presidenten Ali Bongo vann valet i höstas på tveksamma grunder. En framgång för Aubameyang & co hade onekligen blivit en propagandaseger för Bongoregimen.Om Guinea-Bissau vet vi mycket lite, landet har för första gången kvalat in till turneringen och har en osedvanligt dålig trupp där stommen spelar i lägre portugisiska divisioner. Mittfältsstjärnan Zezinho försökte slå sig fram i Sporting Lissabons ungdomsled men nådde aldrig riktigt hela vägen och tillbringar nu sin tid i grekiska Levadiakos. I truppen finns även Francisco Junior, som för några år sedan snurrade runt i Evertons utlåningskarusell. Men lag som ser risiga ut på papperet kan överraska, det har vi sett förut i Afrikanska mästerskapen.Dagens andra match är den mellan Burkina Faso och Kamerun. Burkina Faso brukar göra bra ifrån sig i Afrikanska mästerskapen och nådde överraskande final 2013, och man har några habila spelare som Málagas Bakary Koné, Krasnodars Charles Kaboré eller Ligue 1 -bekantingen Jonathan Pitroipa som numera spelar i Förenade Arabemiraten. Kamerun å sin tur är inte riktigt vad man en gång var, och kämpar i motvind med ett fotbollsförbund som gör lite som de själva vill. Risken är att Kamerun faller platt.Hoppas ni är med oss under turneringen och njuter av Afrikanska mästerskapen 2017 lika mycket som vi gör! Ni hittar oss på Twitter: @gzetterstroem och @abergjoelAfrica Unite!Gabon - Guinea-Bissau kl. 17.00Burkina Faso - Kamerun kl. 20.00