Afrikanska mästerskapen 17/1

De regerande mästarna floppar i premiären och Kongo-Kinshasa tog en viktig seger - här är svepet från turneringens tredje dag, också med fokus på dagens matcher.

Afrikanska mästerskapen 2017 har än så länge varit kryssens mästerskap. Med premiäromgångarna i tre av fyra grupper spelade har samtliga matcher utom två slutat oavgjort. I söndags tog Senegal en mycket viktig trepoängare mot Tunisien, och igår var det dags för Kongo-Kinshasa att besegra Marocko. Timmar tidigare hade Elfenbenskusten och Togo delat på kakan på Stade d'Oyem.



ELFENBENSKUSTEN - TOGO 0-0

Brittiska The Guardian var tydliga i matchrapporteringen: "Matt Elfenbenskusten avfärdat av resolut Togo". Nu bör det understrykas att togoleserna inte vann mötet mellan de båda västafrikanska nationerna, men resultatet kan inte ses som annat än en seger för de sistnämnda. Elfenbenskusten är regerande mästare och kom till Gabon med flera internationella stjärnor som Manchester Uniteds Eric Bailly och Paris Saint-Germains Serge Aurier för att nämna några. Togo i sin tur leds av en avdankad före detta storstjärna, Emmanuel Adebayor, och truppens stomme är en blandning från världens alla ligahörn, Frankrike, Sverige, Tanzania, Moldavien och Cypern. Togos solida defensiv gjorde det omöjligt för det ivorianska anfallet att komma till skott framåt. Togoleserna hade dessutom några fina chanser, Standard Lièges Mathieu Dossevi hade två möjligheter att ge sitt land ett ledningsmål. Matchens bästa målchans var dock Elfenbenskustens, men Aurier lyckades inte nicka in 1-0 på Max Gradels crossboll.

Resultatet och matchbilden måste kännas som en stor besvikelse för Elefanterna, som givetvis inte bör räknas bort redan, men kampen om den gruppseger som såg rätt klar ut på förhand blir nog tuffare än väntat. För Togos del gäller det att konservera den fina formen och leverera en minst lika bra insats i de två nästkommande matcherna.



KONGO-KINSHASA - MAROCKO 1-0

Kongo-Kinshasa nämns inte ofta bland Afrikas bästa landslag, säkerligen för att man aldrig skördat speciellt stora framgångar i VM-sammanhang. I Afrikanska mästerskapen brukar landet dock smyga under radarn och kunna bli farliga, nu senast i Ekvatorialguinea tog man brons. De är ständigt underskattade, och mötte ett Marocko som kanske överskattar sig själva något. Anfallaren Junior Kabananga, till vardags i Kazakstan, satte dit ledningsmålet tio minuter efter halvtidsvilan men dryga kvarten efteråt åkte lagkamraten Joyce Lomalisa på sitt andra gula kort.

Marockanerna hade sina chanser och vann skottstatistiken med 15-4, men trots att man ägde bollinnehavet och spelade sista 15 minuterna med en man mer (de allra sista minuterna med två man då Kongo-Kinshasas Gabriel Zakuani tvingades utgå skadad med inga byten kvar), lyckades man inte vända underläget. En stor besvikelse för Marocko och den två gånger mästerskapsvinnande förbundskapten Hervé Rénard (Zambia 2012, Elfenbenskusten 2015). Rénard har hög press på sig från det marockanska förbundet - kanske bör ribban sänkas något. För kongoleserna var matchen en imponerande laginsats och tre otroligt viktiga poäng i vad som kan komma bli ett getingbo.





Dagens matcher



Ghana - Uganda (17.00)

Ghananerna har inte vunnit Afrikanska mästerskapen 1982, men bör inte räknas som direkta förhandsfavoriter till turneringen. Laget har sett bättre ut, men folket kräver guld av Avram Grants lag som ändå innehåller stjärnor som Asamoah Gyan, André Ayew och Kwadwo Asamoah. Ugandas trupp är inte lika namnkunnig och förberedelserna har kantats av turbulens när Östersunds Ronald Mukiibi lämnade truppen som kritik mot organisationen. Allt annat än tre poäng för Ghana vore en stor skräll.

Läs: Ghana: Chans till upprättelse



Mali - Egypten (20.00)

Man ska aldrig räkna bort Mali i Afrikanska mästerskapen. Laget har en gedigen stomme med spelare från diverse franska klubbar, med Crystal Palaces Bakary Sako som frontfigur i anfallet. Det blir dock intressant att se de comebackande egyptierna, som har en väldigt spännande trupp. Hector Cupers lag kan bli att räkna med i turneringen, även om premiären mot Mali kan ännu ett kryss i raden för Afrikanska mästerskapen 2017.

Läs: Egypten: Tillbaka där de hör hemma



