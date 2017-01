Den första omgången av det afrikanska mästerskapet är avklarad. Vissa landslag och spelare har motsvarat förväntningarna, andra har mer att bevisa. Här: Omgångens elva.

Den första gruppspelsomgången i det afrikanska mästerskapet är färdigspelad. Vissa landslag tog chansen – andra har satt sig i en minst sagt knepig sits.Med en 2-0-seger mot Tunisien har Senegal tagit ett järngrepp om grupp B. Avram Grants Ghana tog även dem en efterlängtad seger, i en match där Andre Ayew blev matchhjälte. På annan plats misslyckades Gabon att hålla ut, och såg sig tappa en trepoängare i matchens sista skälvande minuter. Om turneringens lägst rankade landslag ska ha en chans att nå de höjder som hemmanationen drömmer om måste det kollektiva försvarsspelet bli mer samspelt.Aningen förvånande var Marocko s 1-0-förlust mot Kongo-Kinshasa. Marocko, som gjort sig kända för en stark defensiv, såg allt annat än stabila ut. Nu väntar två tuffa möten, först mot Togo och avslutningsvis mot Elfenbenskusten Gabon – Guinea-Bissau 1-1Burkina Faso – Kamerun 1-1 Algeriet – Zimbabwe 2-2Tunisien – Senegal 0-2Elfenbenskusten – Togo 0-0Kongo-Kinshasa – Marocko 1-0Ghana – Uganda 1-0Mali – Egypten 0-0– Det ska sägas: Tunisiens offensiva krafter brände både en och två heta chanser på egen hand. Men när de väl fick iväg avslut på mål så stod Diallo emot. Senegal tog en viktig 2-0-seger och ser fortsatt starka ut. Det har snackats mycket om Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye och Sadio Mané, men Abdoulaye Diallo är en nyckelspelare för sitt Senegal.***– Inte mycket talade för att Kongo-Kinshasa skulle ha speciellt mycket att säga till om – speciellt inte mot försvarsspecialisterna från Marocko. Men laget vann och höll nollan. Bäst på plan: Gabriel Zakuani. Han ställdes mot offensiva krafter som Aziz Bouhaddouz, men hade inga större problem att avväpna marockanen.– Liksom Diallo var Mbodji direkt bidragande till lagets hållna nolla. Tidigare nämnda Koulibaly visste vi kunde prestera på en hög nivå, men om Napoli-försvaren även i fortsättningen ackompanjeras av en storspelande Kara Mbodji ser mycket vunnet ut för Senegal. Punkterade matchen med sitt 2-0-mål.– En av omgångens absolut bästa spelare. Allsvenskan-bekantingen och Premier League -vinnaren Daniel Amartey stod för en stabil insats i 1-0-segern. Vann mycket boll och visade på ett modigt försvarsspel. Nyckelspelare för sitt Ghana, som i och med segern tagit ett stort kliv mot avancemang i gruppen.– Det kan tyckas märkligt att Maâloul, en försvare från det Tunisien som föll med 0-2, får en plats i omgångens elva. Men resultatet ger en dålig bild över hur det faktiskt såg ut. Under stor del av matchen var Tunisien det bättre laget, och Ali Maaloul lagets kanske bästa spelare. Var stabil i det defensiva och bidrog även i det offensiva. Finns mer att hämta för Tunisien i allmänhet och för Maaloul i synnehet.***I matchens slutskede klev planens gigant Zezinho fram för att ta en inläggsfrispark. Mittfältaren prickade Juary Soares panna som innebar 1-1 mot Gabon. Zezinho, som för närvarande huserar i den grekiska ligan, var matchens bästa spelare och överträffade planens mer namnstarka spelare, Pierre-Emerick Aubameyang och Mario Lemina.– Den sittande mittfältaren var högst delaktig i Ghanas bollvinnande på mittfältet. Med Partey i laget får lagets offensiva spelare mindre defensivt ansvar. Imponerande att han även var så pass delaktig i speluppbyggnaden och i anfallsspelet. Viktig 1-0-seger mot Uganda.– Arsenalspelaren Mohamed Elneny förväntades vara navet i Egyptens spel. Men det var Mahmoud Trezeguet som styrde och ställde. Nu misslyckade landslaget att ta en inledande seger mot Mali. Nästa omgång mot Uganda är en nyckelmatch i jakten på en slutspelsplats – och då krävs det att Trezeguet fortsätter prestera på en hög nivå. Bäst i Egypten.***– I matchen mot Zimbabwe var Mahrez, den spelare som tog Premier League med storm under fjolåret, tillbaka i gott skick. Först satte han dit ledningsmålet och sen stod han för det ack så viktiga 2-2-målet. Två mål och ett ständigt farligt offensivt vapen för Algeriet.– Kamerun är långt ifrån det landslag som det en gång var. I stället för Samuel Eto’o återfinns i dag Benjamin Moukandjo i anfallet. Vid ställningen 0-0 mot Burkina Faso klev Lorient-anfallaren fram för att ta en frispark i bra läge. Han förvaltade den på bästa sätt – och skottet skruvade sig in i målvaktens vänstra hörn.– I 1-0-segern var Christian Atsu bäst på plan. Han valdes till matchens spelare efter att ha varit involverad i hela tolv anfall, ständigt utmanat från sin kantposition och stått för fyra lyckade inlägg. Ghana är ett av turneringens absolut bästa lag – och Christian Atsu en av lagets absolut viktigaste spelare.***Gabon – Burkina FasoKamerun – Guinea-BissauAlgeriet – TunisienSenegal – ZimbabweElfenbenskusten – Kongo-KinshasaMarocko – TogoGhana – MaliEgypten – Uganda***För er som har missat: Jag och kollega Gabriel Zetterström har skrivit guider om flera av mästerskapets lag, levererat dagliga rapporter från turneringen, och lagt upp en intervju med den före detta Djurgårdsspelaren Nyasha Mushekwi. Länkar längre ner.