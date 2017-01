Afrikanska mästerskapets 10 bästa spelare

Det afrikanska mästerskapet är bara dagar bort. Men det är inte Didier Drogba, Samuel Eto'o och Yaya Touré som är kontinents stora stjärnor längre. I stället ska en ny, talangfull generation ta kontinenten med storm. Här: Listan på turneringens tio främsta spelare.

Säsongen 2009/10 var ett succéår för afrikanska fotbollsspelare. 2010-års världsmästerskap i Sydafrika må inte ha ha blivit den framgångssaga för någotdera av kontinentens alla landslag, ur ett fotbollsmässigt perspektiv – men i den europeiska klubbeliten kryllade det av storstjärnor från länder som Elfenbenskusten , Kamerun och Togo.Med Michael Essien, Salomon Kalou , John Obi Mikel och – sist men inte minst – Didier Drogba i laget, tog Chelsea sin första ligatitel på fyra år. Trots att Essien fick stora delar av vårsäsongen spolierad av återkommande skadebekymmer var han en vital kugge i ett suveränt Chelsea. Drogba sköt i samma veva in 29 mål på 32 matcher i den inhemska ligan och gjorde sin målmässigt bästa säsong i karriären.valde Yaya Touré, efter att ha tagit flera La Liga - och Champions League -titlar med sitt Barcelona, att flytta till Manchesters ljusblåa delar. Han skulle i och för sig få vänta en säsong på att få lyfta den ärofyllda Premier League -pokalen, men stora delar av hans sejour i England kan inte beskrivas som något annat än en enda lång succé.I samma veva, visserligen i Europa men långt ifrån det det klara, lysande rampljus Didier, John Obi och Michael visade upp sig i, harvade Pierre-Emerick Aubameyang i det franska ligasystemet. I utlåning efter utlåning till allt vad Dijon, Lille och Monaco heter försökte ”Auba” etablera sig.I Dijon FCO hängde han åtta kassar under den första säsongen, men den efterföljande utflykten i Lille var inte lika framgångsrik. På 14 matcher blev det endast 2 mål och det fanns egentligen inte fog att tro att Pierre-Emerick Aubameyang skulle bli den han komma skulle.Didier Drogba målade i var och varannan match, var det en kameruan som utsågs till ”African Football of the Year” när 2010 summerades. Samuel Eto’o var en del i den bytesaffär som Barcelona gjorde när svenske Zlatan Ibrahimovic tog sitt pick of pack och flög för att spela för Pep Guardiolas ”Blaugrana”.Tio månader senare stod Samuel Eto’o med en Champions League-pokal i den ena handen och Serie A :s motsvarighet i den andra. Och ”Ibra”? Efter kontroverser med Pep Guardiola lämnade han klubben för att bli utlånad till italienska Milan.fortsatte problemen: 2008-2011 blev det bara tolv mål – och det skulle dröja ytterligare innan han fick sitt genombrott. Många av Afrikas främsta fotbollsspelare började komma upp i åren: Essien sågs inte längre som den spelare han en gång var, Drogba var målmässigt inte i närheten av tidigare säsongers facit och Eto’o kände att Anzhi Makhachkala var ett steg i rätt riktning.Det fanns en längtan efter en ny, yngre världsstjärna. Bönerna skulle bli besvarade – men kanske inte från de mest tippade av håll.Wilfried Zaha sågs länge som en av Englands mest lovande spelare. Detta gjorde att Manchester United värvade honom för ett par år sedan. Men succén uteblev och Zaha lämnade för Crystal Palace. Efter en höst där han stått för fyra mål och sex assist ville England att Zaha skulle välja deras landslag.Men Zaha ville annat.I 2017-års Afrikanska mästerskap spelar han för Elfenbenskusten, och han stänger därmed alla dörrar för spel i det engelska landslaget. Under hösten har han stått för flest dribblingar i Europas fem största ligor. Här han Elfenbenskusten en mycket intressant spelare!Att få speltid på ett Arsenalmittfält under Arséne Wenger är inte det lättaste. I konkurrens med spelare som Santi Cazorla, Aaron Ramsey, Granit Xhaka och Francis Coquelin, har Egypten s Elneny haft det svårt. Men när han väl får speltid syns det vad han är kapabel till.Han besitter en precis passningsfot, han är duktig på att vinna tillbaka boll och han har en högerslägga som används alltför sällan.Det ska sägas: Sofiane Boufals första säsong i Southampton har inte blivit så bra som förväntades. På elva matcher i Premier League har han endast mäktat med ett mål. Men jag är övertygad om att vi snart kommer att få se vad Boufal faktiskt kan åtstadkomma på en fotbollsplan – det såg vi flertal gånger i Lille. Om Marocko ska ha en chans i årets mästerskap krävs det att Sofiane Boufal presterar på samma nivå som han höll i Ligue 1 I svenska medier är Serge Aurier kanske främst känd för sina uttalanden om Zlatan Ibrahimovic. Under våren 2016 förolämpande han svensken och tränaren Laurent Blanc och han stängdes senare av från att spela för klubben.Men i en fobollsvärld där allt, mer eller mindre, kretsar kring resultat snarare än moral, fanns Aurier snart tillbaka i startelvan i PSG. I Aurier har Parisklubben en stark försvarsspelare och ett allt som oftast offensivt hot på högerflanken. Vital för Elfenbenskusten.Det fanns sannerligen inte mycket positivt att hämta ur Aston Villas säsong 2015/16. Laget åkte ur Premier League med buller och brak och förlorade Idrissa Gueye under sommaren som följde. Sedan ankomsten till Ronald Koemans Everton har han fortsatt på det inslagna spåret.Under hösten har han hållit ihop ett annars så läckande Everton – och i den meriterande vändningen mot Arsenal tidigare i december var han en gigant på planen. Om Senegal ska ha något att hämta i det Afrikanska mästerskapet i Gabon är det av yttersta vikt att Idrissa Gueye presterar på topp.I Chelsea uteblev succén för Egyptens Mohamed Salah. Spelmässigt såg man tidigt att han bar på intressanta egenskaper, men i brist på speltid hade han svårt att hävda sig. I stället följde en lånesejour i Fiorentina och direkt såg man vad som komma skulle.Roma värvade honom säsongen efter – och där har han fick han sitt stora genombrott. Under fjolårssäsongen stod han för 20 poäng i Serie A och under året har han mäktat med 8 mål och 4 assist. Otroligt viktig för sitt Egypten.Visserligen har återkommande skadebekymmer ställt till det för Manchester United-spelaren. Men när han väl har spelat har det funnits fog att tro att José Mourinho äntligen hittat en mittback som klubben kan bygga ett lag omkring. Fortfarande bara 22 år – och har med all säkerhet många år kvar på den absoluta toppen. Får vi se ett mittbackspar bestående av svenske Lindelöf och ivorianen Bailly senare i vår? Det vore intressant.Med Jürgen Klopp vid rodret har Liverpool nått nivåer klubben har haft svårt att nå under de senaste åren. Tacka Sadio Mané för det! Sedan ankomsten från Southampton har senegalesen stått för 13 poäng på de inledande 20 omgångarna. Med andra ord har han varit en av ligans absolut bästa spelare hittills. Att laget nu kommer att få klara sig utan honom kommer bli ett hårt slag.Algeriets Riyad Mahrez stod för 17 mål och 11 assist under förra årets Premier Leauge-säsong. Han var förgrundsfigur i det Leicester som, mot alla odds, vann den inhemska ligan, långt före ligans förväntade seriesegrare. Mahrez prestationer belönades med att han utsågs till Afrikas bästa fotbollsspelare 2016.Under årets säsong har det däremot gått trögare. Leicester kvalificerades sig visserligen för åttondelsfinal i Champions League, men i ligan har han inte kunnat följa upp förra årets notering. Kanske behöver algeriern en ny klubb för att hitta sig själv igen?Efter två supersäsonger i franska Saint-Etienne valde Dortmund att lägga beslag på Gabon-födde Aubameyang sommaren 2013. Sedan dess har han etablerat sig bland klubbens absolut bästa spelare. För närvarande leder han Bundesliga s skytteliga, efter 16 mål på 15 matcher – fyra fler än huvudkonkurrenten Robert Lewandowski.Det är mer andra ord inte konstigt att det har ryktats om att Real Madrid och Manchester United velat knyta sig an anfallaren. I dagarna sägs det att en kinesisk klubb har lagt ett bud på "Auba", som skulle krossa allt vad tidigare övergångsrekord heter. Ofantligt viktig för hemmanationen!