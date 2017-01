Burkina Faso och Kamerun till semifinal

När de två första kvartsfinalerna spelats klart igår kväll stod det klart att Burkina Faso och Kamerun avancerar vidare i Afrikanska mästerskapen 2017, medan Tunisien och Senegal besviket får resa hem.

Burkina Faso tog sig igenom kryssgruppen grupp A som gruppsegrare, på samma poäng som Kamerun men ett mål bättre i målskillnad. Nationen har de senaste åren varit ett frekvent inslag i mästerskapet men sällan tagit sig förbi gruppspelet - 2013 som ett lysande undantag. Det var då man, under ledning av den belgiske fotbollsnomaden Paul Put nådde final genom att bara vinna en enda match under ordinarie speltid. I finalen blev stjärnorna i Nigeria för svåra men landets största fotbollsframgång var ett faktum med en gedigen trupp snarare än toppspelare från de europeiska ligornas grädda.Återigen verkar receptet med ett homogent lagbygge borga för succé. Kvartsfinalen mot Tunisien stod länge och vägde, Burkina Faso hade de klaraste chanserna i första halvlek, först när Prejuce Nalkouma sköt över och sedan när Chelsea-utlånade Bertrand Traoré försökte sig på en chipp som gick i ribban. Tunisiernas bästa möjlighet kom på en hörna då Yassine Khenissi nickade ner bollen mot Aymen Abdennour och Mohamed Ali Yacoubi, men ingen lyckades förvalta det.Andra halvlek blev mer tillknäppt då båda lagen verkade lite tagna av stundens allvar. Tunisien har, sedan guldet på hemmaplan 2004, aldrig lyckats ta sig förbi kvartsfinalomgången i de Afrikanska mästerskapen.I matchminut 77 plockade Burkina Fasos förbundskapten Paulo Duarte in Aristide Bancé. Den Elfenbenskusten födde anfallaren har gjort sig känd genom åren för sin spektakulära blonderade frisyr och sina många klubbyten: Bancé har varvat några framgångsrika säsonger i Belgien och Tyskland men utflykter till Finland, Kazakstan, Turkiet och Qatar. Nyligen lämnade han lettiska FC Riga för ASEC Mimosas på Cypern.Bytet skulle ge avkastning direkt. Tre minuter efteråt tilldelades Burkina Faso en frispark. Bancé fick chansen och pricksköt in 1-0 bakom den tunisiske lagkaptenen Aymen Mathlouthi Målet skapade panik i det tunisiska lägret. De rödklädda övergav snabbt sin defensiva disciplin och forcerade allt framåt för en kvittering. Givetvis utnyttjades det av ett Burkina Faso fyllda av självförtroende. Minuter senare skickades en långboll upp efter ett tunisiskt anfall mot mittlinjen. Bollen nådde Burkina Faso-anfallaren Préjuce Nakoulma som sprang förbi en utrusande Mathlouthi och satte dit 2-0. Burkina Faso var klara för landets tredje semifinal i historien.Dagens andra kvartsfinal kändes inte lika oviss på förhand. Senegal hade stormat igenom gruppspelet där det enda poängtappet i den avslutande, betydelselösa matchen mot Algeriet (2-2). Det stjärnspäckade laget med Liverpools Sadio Mané och Napolis Kalidou Koulibaly i spetsen började mer och mer räknas som turneringens stora favoriter. I slutspelets första omgång väntade Kamerun - en klassisk fotbollsnation på dekis, ingen Eto’o eller andra storspelare utan endast en samling lirare från bottenlag i Frankrike, uppbackade av ett fotbollsförbund där ingenting verkar fungera. Senegal-Kamerun kunde egentligen bara sluta på ett sätt.Möjligen underskattade senegaleserna Kameruns kollektiva styrka. Under gruppspelet har förbundskapten Hugo Broos hyllats för sin förmåga att få ett begränsat spelarmaterial att glänsa tillsammans.Matchen tillhörde dock Senegal, Cheikou Kouyaté, Mame Biram Diouf och Moussa Sow hade alla chanser att ge sitt landslag ledningen. Men Kamerun stod emot utan att skapa någonting själv. Deras första målchans kom så sent som efter 65 minuter, då Robert Ndip sköt rakt på Senegals målvakt Abdoulaye Diallo.Senegal var det bättre laget och förtjänade att gå segrande ur kvartsfinalen redan efter ordinarie tid, men å andra sidan handlar fotboll om att göra mål. Tar man inte sina chanser så straffar det sig, och det var precis vad det gjorde. När full tid spelats och förlängningen inte lyckats skilja lagen åt väntade straffläggning.Samtliga åtta första straffskyttarna satte sina straffar: Koulibaly, Mbodji, Sow och Saivet för Senegal, Moukandjo, Oyongo, Teikeu och Zoua för Kamerun. Så kom då turen till Liverpoolstjärnan Sadio Mané. Anfallaren har haft stor del i framgångarna för Jürgen Klopps mannar i Premier League den här säsongen och har med all säkerhet saknats på Anfield. Nu skulle han skjuta sitt favorittippade landslag närmare titeln, samma dag som hans Liverpool floppade mot Wolverhampton i FA-cupen.Men Mané missade. Straffen sköts lågt till vänster och Kameruns målvakt Fabrice Ondoa, till vardags i Sevilla B, gjorde en ravellisk räddning med vänsterhanden. När Ondoas lagkamrat, anfallaren Vincent Aboubakar utan några som helst nerver dundrade upp sin straff i Diallos högra kryss var skrällen ett faktum. Ett Kamerun utan stjärnor men med en säker defensiv och en urstark kollektiv karaktär slog ut turneringens kanske starkaste lag.Trenden har dock kunnat skönjas länge i den internationella fotbollen och manifesterades kanske tydligast i och Leicesters Premier League-bragd eller för all del Portugals EM-guld 2016. Portugals fotbollslandslag har haft bättre spelarmaterial men den kollektiva styrkan och förmågan att aldrig ge upp tog landet till en historisk titel. Nu hade visserligen portugiserna Cristiano Ronaldo men Real Madrid-stjärnan missade ju som bekant finalen mot Frankrike. Kanske kan Kamerun mot alla odds göra en Portugal, kanske har De otämjbara lejonen inte skrällt klart i de Afrikanska mästerskapen 2017.Senare idag spelas de återstående kvartsfinalerna: Kongo-Kinshasa möter Ghana klockan 17 och Egypten gör upp med Marocko klockan 20.