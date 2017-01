Egypten: Tillbaka där de hör hemma

Egypten vann Afrikanska mästerskapen 2006, 2008 och 2010. Sedan störtades en diktator varpå landet och fotbollen kastades in i år av kaos. Efter det har man inte deltagit - fram tills nu.

EGYPTEN

10 februari 2006. Ett fullsatt Cairo International Stadium fullständigt exploderar när mittfältsstjärnan och Al Ahly-ikonen Mohamed Aboutrika sätter den avgörande straffen bakom Elfenbenskusten s Jean-Jacques Tizié. Egypten korades därmed till mästare i de afrikanska mästerskapen på hemmaplan, landets femte titel i historien. De efterföljande turneringarna, 2008 och 2010, skulle man också ta hem. Trots att landet inte lyckades kvalificera sig för någon av de senaste VM-slutspelen, var man under Hassan Shehatas ledning de afrikanska mästerskapens självklara dominant under 00-talet.Nästan på dagen fem år senare, 11 februari 2011, störtas landets auktoritäre Hosni Mubarak. Den så kallade arabiska våren, som startat i Tunisien, hade nått Egypten. Folket krävde förändring, och förändring skulle det bli, fast kanske inte den förändring man tänkt sig.Egypten kastades in i år av politiskt kaos, oroligheter och våld. Efter Mubarak hade avsatts tog militärrådet över makten. Det skedde inte utan protester, och det folkliga missnöjet fick till slut medborgarna att ge sig ut på Tahrirtorget igen. I de allmänna val som tvingades fram i efterdyningarna vann Frihets- och rättvisepartiet (FJP), med starka kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet.FJP tilläts regera i ett och ett halvt år, innan militären klev in igen och avsatte landets president Muhammad Mursi. Egypten 2017 är ett land i praktiken styrt av militären, president Abd al-Fattah al-Sisi är en före detta arméchef och hans regim tystar inte bara den islamistiska oppositionen utan även den liberala och sekulära.Det är snart sju år sedan Egypten senast vann afrikanska mästerskapen och Ahmed Hassan lyfte pokalen en angola nsk januarikväll. Det är snart sex år sedan Hosni Mubarak störtades från presidentmakten. Och faktum är att Egypten inte spelat något afrikanskt mästerskap sedan dess.Till 2012 års turnering kom man klart sist i sin kvalgrupp, i egenskap av regerande mästare. Till 2013 föll man i ett dubbelmöte med Centralafrikanska republiken. Och till 2015 blev Tunisien och Senegal ett par nummer för stora. Men precis som det egyptiska samhället har fått uppleva det mesta under 10-talet gäller det samma för landets fotboll.Det är snart fem år sedan 74 Al Ahly-supportrar dödades på en arena i Port Said, Egypten. Al Ahly är Egyptens största fotbollsklubb, och supporterfalangen Ahlawy blev ett av de starkaste organiserade motstånden mot Mubaraks regim. Att vanstyret fortsatte utan Mubaraks inblandning hindrade inte fansen från att fortsätta med politiska aktioner från läktarhåll och organiserat på Tahrirtorget. ”Massakern i Port Said” var orkestrerat från allra högsta nivå, menar många, som ett sätt att få tyst på de bråkiga ultrasupportrarna till Al Ahly.2015 skedde en ny tragedi när 40 supportrar dödades efter bråk med säkerhetsstyrkor inför matchen mellan Zamalek och ENPPI. Återigen tog landets seriespel uppehåll, likt 2012, och omvärlden att än en gång vända blickarna i fasa mot den egyptiska fotbollen.Salah misslyckades i Chelsea men har kommit till sin rätt i Italien.Kanske är det dags för den egyptiska fotbollen att visa sig från sin bästa sida igen. Héctor Cuper av alla människor har lyckats få ett splittrat landslag att dra åt samma håll och man pulvriserade motståndet, inklusive ett floppande Nigeria, i kvalspelet. Truppen ser mycket intressant ut, grundad med inhemska spelare och spetsad med internationella stjärnor som Romas Mohamed Salah och Arsenals Mohamed Elneny. Den unge Stoke-talangen Ramadan Sobhi, 19 år gammal, finns med som en joker. Men en sak är beständig från storhetstiden, målvakten Essam El-Hadary.43 år gammal har han gått från legendar till institution inom den afrikanska fotbollen. Efter avancemanget till Gabon förklarade han att Egypten är tillbaka där de hör hemma: ”Egypten har en lång historia i den här turneringen. Vi har vunnit sju gånger, tre av dem i rad, vilket är något ingen annan har gjort. Vår medverkan kommer öka intresset för mästerskapet, och jag är säker att fotbollsfans i Egypten, arabvärlden och Afrika är glada över att vi är tillbaka.”El-Hadary har inga planer på att sluta, utan siktar tvärtom på att slå rekordet som äldsta spelaren i ett VM, 2018 i Ryssland är El-Hadary 45 år. Men redan i Gabon kommer ett rekord slås, som det afrikanska mästerskapets äldsta spelare någonsin.Essam El-Hadary och Egypten är tillbaka där de hör hemma och inleder nu en jakt på såväl rekord som att bringa lite hopp till en luttrad nation. Att för en gångs skull ge Egyptens fotbollsfans något att jubla över. De har de sannerligen inte varit bortskämda med på sistone.: 83 386 739 (2014): Kairo: 36 (4/16 i AFCON): Mali (17 jan kl. 20.00), Uganda (21 jan kl. 20.00), Ghana (25 jan kl. 20.00)– Alaixys Romao, Olympiakos (mf)– Floyd Ayité, Fulham (mf)– Emmanuel Adebayor, free agent (anf): Anfallaren Mahmoud "Trézeguet" Hassan, till vardags i belgiska Mouscron, har fått sitt smeknamn för sina utseendemässiga likheter med den forne Juventusstjärnan. När fransmannen fick frågan om sin "namne" framhöll han att "håret är definitivt inte likadant, och inte heller positionen“ innan han skämtsamt avslutade: "Men, jag kommer fråga min pappa om han varit i Egypten...": Aftonbladet, BBC, FIFA, ghanalive, transfermarkt