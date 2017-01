Gabon: Make Ali Bongo proud

Politiskt kaos och en dynasti som vägrar falla: 2017 ska Gabon befrias - och arrangera afrikanska mästerskapen.

GABON

Källor

El Hadj Omar Bongo Ondimba, eller rätt och slätt Omar Bongo, var Gabons president från 1967 fram till sin död 2009. Omar Bongo var förutom sin påtagliga ovilja att lämna makten känd för att vara en av de mest förmögna statscheferna i världen, och även för att sånär startat en diplomatisk kris med Peru då han försökte köpa sex av det sydamerika nska landets kandidat till skönhetstävlingen Miss Universum.När Omar Bongo dog 2009 fanns det en given efterträdare, hans son Ali, som under faderns beskydd tjänat sitt land såväl som utrikesminister som försvarsminister. Ali Bongo skulle föra vidare den bongoska maktdynastin som då var inne på sitt 42:e år. Det ska dock framhållas att Ali Bongo ärvde ämbetet genom val. Men huruvida det gick rätt till råder delade meningar om och en protestvåg runt om i landet drogs igång. Misstankar kring att ex-kolonialmakten Frankrike hjälpt Bongo till valseger skapade en hets mot främst vita fransmän, och ett franskt oljebolags huvudbyggnad sattes i brand. Ali Bongos tid vid makten har därefter kantats av anklagelser om korruption och brott mot mänskliga rättigheter. 2015 avled André M’Ba Obame, känd oppositionspolitiker, och Bongos regering anklagades genast för att ha förgiftat sin nemesis.Inför de afrikanska mästerskapen har regeringen satsat dyra pengar på kinesiskt byggda superarenor. För ett år sedan gästades bygget av den nya arenan i Port-Gentil av ingen mindre än Lionel Messi. Världsstjärnan var på plats för att mura fast en sten och gjuta sitt handavtryck i cement – ett spektakel som han fick motsvarande 32 miljoner kronor av Bongo för. Landets oppositionella var inte sena med att kritisera Messi för resan.I augusti 2016 hölls det första presidentvalet i Gabon sedan Ali Bongo efterträdde sin döde far 2009. Den sittande presidenten utmanades av Jean Ping, halvt kines, halvt gabones, en diplomat som innehaft höga internationella poster, däribland inom FN. Valet blev jämnt, och såväl Bongo som Ping utropade sig till segrare.Vem vann egentligen? Ping-lägret anklagade genast Bongo för valfusk, och pekade på det något orimligt höga röstdeltagandet i vissa områden. Visserligen är man bunden av lagen att rösta i Gabon och straffas med böter eller rättsliga påföljder om man stannar hemma, men valdeltagandet på 99,98 procent i Bongos hemprovins Haut Ogooue osar katt inte bara enligt Jean Ping utan även många internationella valobservatörer.Ali Bongo utropade sig till valets segrare. Internationella valobservatörer kritiserar röstningsförfarandet starkt och det råder stora tvivel kring huruvida den sittande presidenten verkligen är legitim till att fortsätta på posten. Det hela utlöste en enorm våg av protester, precis som för sju år sedan. Demonstranter skadades och dog vid sammandrabbningar i huvudstaden Libreville, samtidigt som landets säkerhetsstyrkor grep runt 1 200 personer. Parlamentet sattes i brand och Bongoanhängare har bombat Jean Pings högkvarter. Men liksom så många gånger i Gabons historia fick Bongofamiljen sista ordet. I slutet på september svors Ali Bongo in som Gabons president.Om bara några dagar ska fotbollsetablissemanget samlas i Gabon för de afrikanska mästerskapen. Men tro inte att situationen stabiliserats för det. Jean Ping vägrar ge upp, och uppmanade på juldagen landets polis och militär att hjälpa honom att ”befria Gabon”. Ping vill använda alla lämpliga medel för att ta tillbaka segern han ansett sig ha blivit bestulen på. Även om Gabons konstitutionella domstol godkänt Bongo som president menar landets opposition liksom EU annorlunda. 2017 har av Ping proklamerats som året då Gabon ska befrias.På Gabons mittfält vilar tungt ansvar på Sunderlands Didier N'Dong.Pierre-Emerick Aubameyang är det självklara affischnamnet för hemmanationen i de afrikanska mästerskapen. Dortmundstjärnan kom elva i Ballon d’Or-omröstningen för några veckor sedan, toppar Bundesliga s skytteliga och omgärdas med flyttrykten till Real Madrid. I samband med att situationen i Libreville var som oroligast valde anfallaren att spela träningslandskamp mot Sudan. Lagkaptenen Aubameyang har inte heller gjort några speciellt kontroversiella uttalanden, utan låter fotbollen tala. Men likt många landsmän önskade han mer stabilitet: ”Jag spelar för freden i Gabon”, sa han i samband med Sudanmatchen i september, och fortsatte: ”Jag är ingen politiker, utan fotbollsspelare.[…] Nu ska vi spela för alla familjer som påverkas i Gabon.”14 januari klockan 17.00 kommer Pierre-Emerick Aubameyangs landslag kicka igång afrikanska mästerskapen mot Guinea-Bissau, passande nog på Omar Bongo-stadion i Libreville. Ali Bongo kommer vara där, väl medveten om att miljontals människor ser honom som en skurk, att miljontals människor vill se honom falla. Men det kommer inte röra honom i ryggen. 2017 firar Bongofamiljen 50 år på tronen i Gabon. Ett lyckat afrikanskt mästerskap på hemmaplan för Aubameyang & co hade blivit en perfekt propagandaseger för den kritiserade presidenten. Och trots att Gabon i nuläget är mästerskapets sämst rankade lag enligt FIFA-rankingen bör man ha goda chanser att åtminstone navigera genom en på papperet överkomlig grupp. Den gamle Real Madrid-profilen José Antonio Camacho kan mönstra en elva med dels nämnde Aubameyang, men även Juventus Mario Lemina och Sunderlands Didier N’Dong.Vi förfasas över situationen i Gabon, men precis som Lionel Messi valde att se genom fingrarna och ta emot 32 miljoner kronor för att mura dit en sten, kommer världens fotbollselit flockas till Gabon i januari och utan vidare eftertanke njuta av festen. För fotboll måste ju ändå alltid spelas, eller hur?1 711 294 (2014)Libreville110 (16/16 i AFCON)Guinea-Bissau (14 jan kl. 17.00), Burkina Faso (18 jan kl. 17.00), Kamerun (22 jan kl. 17.00)– Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund (anf)– Mario Lemina, Juventus (mf)– Didier N’Dong, Sunderland (mf)Brommapojkarnas svenskfödde Serge-Junior Martinsson Ngouali är uttagen. Mittfältaren, vars pappa kommer från Gabon, representerar landet för första gången.: Aftonbladet, Al Jazeera, AS, BBC, gabonactu, Dagens Nyheter, FIFA.com, Landguiden, news24, transfermarkt