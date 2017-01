Intervju: Nyasha Mushekwi

Vi tog ett snack med den gamle Djurgårdsprofilen som ska bära ett nederlagstippat Zimbabwe till oväntad succé: "Vi kommer chocka världen!"

– Afrikanska mästerskapen är en stor chans inte bara för mig själv utan zimbabwisk fotboll som helhet. Det ger oss möjligheterna att visa all talang från Zimbabwe för världen, som jag inte tycker får den uppmärksamhet den förtjänar. Men den här turneringen kommer vi uträtta stordåd.– Vi i Zimbabwe har ett mål, att vinna turneringen. Självklart talar oddsen mot det och jag tror inte många människor sätter sina pengar på oss just nu, men vi tror på vår kapacitet. Vår grupp har tuffa lag men för att vara bäst måste man möta de bästa och den här möjligheten är mer än perfekt för oss att visa hur bra vi är, inte bara som individuella spelare utan som nation.– Från mig? Haha, mitt jobb, Gabriel. Du vet vad mitt jobb är och jag kommer göra mitt bästa. Gud visar vägen så jag är inte rädd för något… jag kan verkligen inte vänta på att turneringen ska starta.– Ja, det är tredje gången Zimbabwe spelar turneringen och det är vid rätt tillfälle. Självklart stöttar människor hemma oss, det har alltid funnits stöd från det att vi började vägen mot mästerskapet, och förväntningarna är höga inte bara från folket där hemma utan också från laget självt. Vi sätter höga mål eftersom vi vet vad vi är kapabla till. Med Guds hjälp går vi hela vägen.– Dalian, mitt lag har varit fantastiskt, nya saker varje dag, att lära sig en ny kultur är alltid kul. Vad gäller laget så gick det inte exakt som vi tänkt oss då vi inte kvalificerade oss till Super League men vi hoppas fixa till misstagen kommande säsong och gå hela vägen. För egen del är jag okej med mitt bidragande men inte nöjd då jag vet att jag kunde gjort det bättre inte bara för mig själv utan också för laget. Men jag har fortfarande tid och kommer pusha mig själv ännu mer för att nå framgång inte bara för mig själv utan också för laget.– Det är fantastiskt med övergångarna som har skett så här långt i Kina . Det visar hur seriöst de tar sporten och jag är verkligen tacksam att vara en del av allt detta och också bidra till den här underbara sporten.– Att jämföra svenska ligan med den kinesiska? Jag ser fotboll som likadan var man än är, jag kan inte jämföra då jag ser fotboll som ett enda språk.– Självklart saknar jag Sverige, min flickvän är från Sverige så givetvis saknar jag Sverige. Utöver det var alla så snälla mot mig från det att jag kom till det att jag lämnade. Fansen var fantastiska, absolut fantastiska och tiden där var obetalbar. Jag följer mitt lag som om jag fortfarande vore i Sverige haha, de är fortfarande en del av mig och kommer alltid vara det. Den kommande säsongen vinner vi ligan, sanna mina ord…Matthew Rusike, som i dagarna gjorde klart med en flytt till Tunisien.– Komma tillbaka? Ärligt talat har jag roligt i Kina, jag vet att alla har sina egna åsikter men det har varit jättebra för mig i Kina. Kanske någon dag innan jag slutar kommer jag definitivt tillbaka. Bara Gud vet vilken riktning jag kommer ha i min framtida karriär… Men vi får se…– Ja, det visar bara all kvalitet vi har i landslaget. De har gjort bra ifrån sig i landslaget och klubblaget. Dessvärre degraderades Matthews lag men det är en annan historia. Men de är jättebra tillskott till truppen och ännu fler talanger från Zimbabwe att visa upp sig under turneringen.– Hahahaha vem? Förlåt, vi fokuserar inte på individer, skulle vi göra det mot alla lag vi möter, alla med stora namn, så skulle det förstöra vårt fokus inför matcherna. Vi fokuserar på Algeriet nu, därefter Senegal och slutligen Tunisien och sedan ser vi vilka vi får i kvartsfinal?– Jag kommer vara i Kina, med mitt lag Dalian Yifang.– Den här frågan är alltför självklar Gabriel. Givetvis kommer Zimbabwe chocka världen och vinna årets Afrikanska mästerskap.: 14 599 325 (2014): Harare: 103 (15/16 i AFCON): Algeriet (15 jan kl. 17.00), Senegal (19 jan kl. 20.00), Tunisien (23 jan kl. 20.00)– Khama Biliat, Mamelodi Sundowns (mf)– Knowledge Musonda, Oostende– Nyasha Mushekwi, Dalian Yifang: Svenskkopplingen stannar inte vid Super-Mush; Helsingborgs Matthew Rusike och Djurgårdens Tino Kadewere är båda uttagna i Zimbabwes trupp.