Kamerun är afrikanska mästare!

Utdömda på förhand - tre veckor senare står Kamerun som slutsegrare av Afrikanska mästerskapen 2017 efter en osannolik final mot Egypten.

De otämjbara lejonen hade aldrig varit sämre. Uppladdningen inför Afrikanska mästerskapen kantades föga oväntat av kontroverser kring förbundet och spelare som inte ville åka till Gabon - Liverpoolstjärnan Joël Matip var en av dem som hängdes ut som förrädare i ett pressmeddelande. Min text om Kamerun inför turneringen gav inte direkt hopp om stundande glädjeyror i Yaoundé:"2019 ska Kamerun arrangera turneringen själva. Kanske bör årets mästerskap ses som ett test, i väntan på större uppgifter, i att försöka göra en dålig organisation lite mindre undermålig."Tre veckor senare står Kamerun här som afrikanska mästare i fotboll, efter att ha besegrat stjärnspäckade Egypten i finalen igår med 2-1. Egypten tog snabbt ledningen genom en otrolig kanon signerad Arsenals Mohamed Elneny, och länge såg det ut som om Faraonerna skulle gå mot historiens åttonde mästerskapstitel.Men inhopparna skulle frälsa ett nederlagstippat Kamerun. Först nickade Nicolas Nkolou distinkt in kvitteringen efter knappa timmen spelad, och med bara minuter kvar av ordinarie matchtid lyckades den pigge Vincent Aboubakar med ett konststycke som för tankarna till vår egen Ibrahimovic , när han flaxade med fötterna uppe i luften och dunkade till med en lyckoträff, otagbart för Egyptens 44-årige målvaktsikon Essam El-Hadary. Besiktasanfallaren blev osannolik matchhjälte i en osannolik final.I gruppspelet flaggade många för att Kamerun kunde vara en potentiell flopp. Truppen såg medioker ut och man lottades till att möta värdlandet Gabon och Burkina Faso, som alltid är duktigt i Afrikanska mästerskap och faktiskt slog Ghana i lördagens bronsmatch.Men Kamerun lyckades navigera sig förbi motståndet, blev grupptvåa efter att bara ha besegrat jumbon Guinea-Bissau. I kvartsfinalen ställdes man mot kanske hela turneringens största favorit Senegal, anförda av internationella stjärnor som Sadio Mané och Kalidou Koulibaly. Hit men inte längre, var känslan kring Hugo Broos manskap. Men fotboll är som bekant aldrig enkelt och när slutsignalen ljudit hade Kamerun slagit ut senegaleserna på straffar, efter en avgörande miss av just Mané. Kollektivet marscherade vidare mot semifinalen där man ställdes mot ett annat stjärnspäckat gäng, Ghana. Men Kamerun hade inte skrällt färdigt, och tog sig till final efter en imponerande 2-0-seger där spiken i kistan tillskrevs Christian Bassogog.Den 21-årige yttermittfältaren Christian Bassogog har varit turneringens stora utropstecken. Bassogog spelar för närvarande i danska Ålborg men var dessförinnan hemmahörande i North Carolina-baserade Wilmington Hammerheads. Efter finalen meddelade CAF att Bassogog utsetts till turneringens bäste spelare, vilket alltså placerar honom i samma sällskap som legendarerna Jay-Jay Okocha, Abedi Pelé och landsmannen Roger Milla.Vincent Aboubakar avgjorde finalen med en akrobatisk pärla.Det senaste året har vi fått se allt fler starka kollektiv som mot alla odds välter större klubbar eller landslag utan att ha ett speciellt spelarmaterial. Leicester City vann Premier League 2016-17, visserligen hade man stjärnor som Kanté och Mahrez men det var likväl backlinjen med Robert Huth och Wes Morgan som stod för stadgan i defensiven. Lasse Lagerbäck lotsade ett gäng halvamatörer från Island till EM-succé i somras, ett Europamästerskap som vanns av ett Portugal som likt Kamerun ”aldrig varit sämre”.Kamerun har inte de bästa spelarna, de klarast lysande stjärnorna. Men de har under dessa tre veckor i Gabon varit det bästa LAGET i Afrika, och guldet är inte annat än välförtjänt.Titeln 2017 blir nationens femte i historien, vilket gör att man går upp som Afrikanska mästerskapens näst mest framgångsrika landslag någonsin. Senast Kamerun vann turneringen var 2002, då med en 20-årig Mallorcaanfallare vid namn Samuel Eto’o i truppen. Igår var Eto’o på plats på Stade de l'Amitié i Libreville för att bevittna en ny generation slå igenom. Men i det här kamerunska laget finns ingen framtida världsstjärna. Storheten ligger i kollektivet, förmågan att som ett lag enas mot motstånd som på papperet ska vara mycket bättre.2019 ska Kamerun arrangera turneringen själva. Årets mästerskap som, kanske i väntan på större uppgifter, i början sågs som ett test, blev istället en fest. Lejonen visade sig i allra högsta grad vara otämjbara.