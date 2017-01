Kvartsfinalerna är färdigspelade. Egypten och Burkina Faso är två av de fyra lag som gör oss sällskap när semifinalerna tar vid om ett par dagar. I samma veva försvann ett favorittippat Senegal. Här: Kvartsfinal-svep och "Omgångens elva".

Till kvartsfinal gick suveräna Senegal, intressanta Kongo-Kinshasa och ett försvarsstarkt Marocko , för att nämna några. Under gruppspelet hade landslagen visat prov på vad de var kapabla till – och vissa länder utmålades som favoriter till att vinna den ärofyllda titeln.Senegals Sadio Mané tycktes, bokstavligt talat, kunna springa sönder motståndarförsvar. Vi har tidigare sett honom sätta skräck i organiserade Premier League -försvar, så varför skulle han inte kunna göra detsamma i ett afrikanskt mästerskap? Kongo-Kinshasas Junior Kabananga satte tre kassar under gruppspelet – och mycket tydde på att han skulle kunna fortsätta på det inslagna spåret, även när matcherna blev ännu viktigare och motståndarna ännu mer samspelta. Och sen hade vi Marocko. Landslagets försvarslinje, med Medhi Benatia i spetsen, släppte bara in två mål under gruppspelet, trots svåra matcher mot Togo, Elfenbenskusten och tidigare nämnda Kongo-Kinshasa.Men fotboll är inte alltid logiskt.I synnerhet inte Afrikanska mästerskapet 2017.Burkina Faso - TunisienSenegal - KamerunKongo-Kinshasa - Ghana Egypten - MarockoLikt min kollega Gabriel Zetterström utförligt gick igenom i gårdagens svep, tog Burkina Faso en mycket meriterande seger mot Tunisien. Aristide Bance och Prejuce Nakoulma hamnade båda i målprotokollet, efter en stark slutforcering från Burkina Fasos sida. Senare samma kväll säkrade Kamerun sitt avancemang till semifinal i en rafflande straffläggning mot Senegal. Stor syndabock? Storstjärnan Sadio Mané – ja, han som skulle leda sitt land till framgång – missade den femte och avgörande straffen.Och sen hade vi två kvartsfinaler som gick av stapeln under söndagskvällen.Visserligen hade Kongo-Kinshasa imponerat under gruppspelets gång, men Ghana var storfavoriter att ta sig vidare. Och i motsats till ett relativt stjärnfattigt Kongo-Kinshasa, kunde ”Black Stars” ställa upp med ett flertal stora namn, såsom bröderna Jordan och Andre Ayew, Leicesters Daniel Amartey och mannen med turneringens kanske bästa namn, Thomas Partey.Inledningen av matchen präglades av ett riskminimerande spel från båda parter. Därför var det mållösa resultatet inte helt missvisande när den Seychellerna-födde domaren, Bernard Camille, blåste för halvtidsvila. Men sen skulle det braka loss, minst sagt. I den 63:e spelminuten utnyttjade Ghana ett slarvigt Kongo-Kinshasa-försvar som resulterade i att Jordan Ayew kom ensam med målvakten. Och från straffområdeslinjen gjorde ghananen inget misstag – och 0-1 var ett faktum.Men Kongo-Kinshasa skulle jobba sig tillbaka in i matchen. För fyra minuter senare fick Paul-Jose M’Poku i väg ett hårt distansskott som seglade in i målvaktens vänstra hörn. Otroligt vackert! Men det var Ghana som skulle få sista ordet i kvällens tillställning. Christian Atsu puttades ner i offensivt straffområde och Bernard Camille pekade på straffpunkten. André Ayews straff var otagbar och Ghana var tillbaka i ledning.Trots ett par farliga avslut från planens kanske bästa spelare, Junior Kabananga, så höll Ghana tätt – och kvalificerade sig för nästa runda.Egyptens sittande spelfördelare Mohamed Elneny, till vardags i Arsène Wengers Arsenal, var skadad och missade matchen. Annars var det två relativt ordinarie startelvor som intog gräset på Stade de Port-Gentil i Port-Gentil, Gabon: I Egypten återfanns storstjärnan Mohamed Salah i offensiven, och Medhi Benatia styrde och ställde i Marockos backlinje.Det var Egypten som startade bäst. På en Salah-hörna var laget – efter ett flipperspel i Marockos straffområde – sånär på att trycka in ledningsmålet. Bara minuter senare stod Marockos målvakt för en imponerande reflexräddning från kort avstånd. Men 0-0 stod sig.Det såg länge ut som att Marockos Mbark Boussoufas ribbskott skulle vara närmast att bryta dödläget i Port-Gentil. Men så kom det ack så viktiga och direkt avgörande målet. För i matchens sista skälvande minuter tryckte nyinbytte Mahmoud Kahraba in ledningsmålet för sitt Egypten. Resultatet skulle stå sig matchen ut.Kameruns målvakt stod för ett flertal starka räddningar i vinstmatchen mot Senegal. Och för att toppa en redan imponerande insats, så räddade han Sadio Manés avslutande straff – och tog sitt Kamerun till semifinal.Burkina Faso tog en något oväntad seger mot Tunisien (2-0). Tunisien, som visade upp ett frejdigt anfallsspel under gruppspelet, blev gång på gång stoppade av en solid Burkina Faso-defensiv. Bäst i backlinjen? Malaga-spelaren Bakary Koné.Marocko hade stora problem att komma till riktiga farligheter. Närmast var ett distansskott. Men i straffområdet hade man inte mycket att säga till om, eftersom Ahmed Hegazy var briljant. Värt att notera är att Egypten ännu inte har släppt in ett mål (!) i årets Afrikanska mästerskap.Förlust förvisso, men Nabil Dirar stod för en lysande insats i förlusten mot Egypten. Var följsam i defensiven och överlappade ett flertal gånger i offensiven. Kan inte klandras för målet man släppte in.Mittfältaren var en av matchens bästa spelare och krönte insatsen med att punktera mötet med Tunisien med sitt 2-0-mål. Han tog bollen från egen planhalva, dribblade förbi en utstörtande motståndarmålvakt och placerade enkelt in det avgörande målet.Atlético de Madrid-spelaren visade prov på fina egenskaper under inledningen av gruppspelet. Partey var även i går, i matchen mot Kongo-Kinshasa, en gigant på det centrala mittfältet. Han levererade precisa passningar, han bröt ett flertal anfall och täckte farliga ytor. Nyckelspelare för Ghana.Först dribblade han av en Kongo-Kinhasa-försvare och sen avslutade han på bästa tänkbara sätt. Visade vägen och var starkt bidragande i Ghanas 2-1-seger.Lazios Baldé Keita var bäst på plan i förlusten mot Kamerun. Hans snabbhet och teknik satte Kamerun-försvaret på prov. Borde ha fått med sig en straff i andra halvlek. En spelare för framtiden!Romas Mohamed Salah serverade inlägg på inlägg, farlig hörna efter farlig hörna matchen igenom. Han var en av Egyptens bästa spelare mot Marocko. Nyckelspelare om det ska bli något guld för Egypten.I den 76:e minuten byttes den 32-årige nationalhjälten Aristide Bancé in för sitt Burkina Faso. Fem minuter senare hade han gjort matchens första mål, efter en välplacerad frisparksvariant. Minuten senare var han centimeter ifrån att punktera tillställningen.Kabananga stannar på tre mål i årets turnering. I matchen mot Ghana kom han förvisso inte med i målprotokollet, men han var ett ständigt orosmoment för Ghanas defensiv. Med bättre hjälp från sina medspelare kunde resultatet varit det omvända.***Troligtvis får vi se en repris på förra veckans möte i grupp D, matchen mellan Ghana och Egypten, i final på söndag. Men som så ofta förr – och inte minst i årets afrikanska mästerskap – kan även det mest oväntade inträffa. Burkina Faso–Kamerun i final? Varför inte!