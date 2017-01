Senegal: Det våras för lejonen

Aliou Cissé var lagkapten när Senegal chockade Sverige och världen 2002. 15 år senare ska han återigen leda lejonen, fast som förbundskapten.

SENEGAL

Det är fortfarande ett sår i den svenska idrottssjälen. Lars-Tommy hade navigerat Sverige förbi Beckhams, Crespos och Okochas, förbi dödens grupp, och var nu framme för att spela åttondelsfinal i VM 2002. Ett underskattat svenskt landslag hade gjort det ingen förväntade sig och plötsligt började det drömmas om ett nytt 1994.Drömmarna dog snabbare än en överstegsfint från El Hadji Diouf. I åttondelsfinalen ställdes Sverige mot VM-debutanten Senegal, som chockat världen och slagit ut de regerande världsmästarna Frankrike i gruppen. Ring Magnus Hedman mitt i natten och väs Henrik Camara så kommer han inte sova på flera dagar. Sverige hade alla möjligheter att göra VM-sommaren 2002 klassisk, något senegaleserna gjorde istället. Det Bruno Metsu-coachade landslaget spelade en sprakande fotboll anförda av bland annat nämnda Diouf och Camara men också härföraren Pape Bouba Diop och lagkapten Aliou Cissé. På vintern det året hade man dessutom tagit silver i Afrikanska mästerskapen.Lejonen, som de kallas, åkte ut mot de blivande bronsmedaljörerna Turkiet i kvartsfinalen, men satte onekligen Senegal på fotbollskartan. Dock blev det svårt att hålla igång succétrenden, och de kommande åren försvann landet in i fotbollens periferi. El Hadji Diouf, som togs ut till VM:s All Star Team, fick symbolisera den snabba förvandlingen. Efter mästerskapet gick han till Liverpool där han inledde resan mot att bli en av fotbollsvärldens mest avskydda spelare.Senegal har inte kvalificerat sig för ett världsmästerskap sedan dess, och inte heller i Afrikanska mästerskapen har man rosat marknaden. Man kom fyra 2006, men efter det har man bara deltagit i varannan turnering och aldrig gått vidare från gruppen.Aliou Cissé var som bekant lagkapten den där historiska VM-sommaren, och hade efter turneringen mindre lyckade sejourer i Birmingham City och Portsmouth. 2009 avslutade mittfältaren karriären i franska Nîmes, med året 2002 som karriärens självklara höjdpunkt. Efter spelarkarriären satsade Cissé på att bli tränare och blev assisterande tränare i Senegals U23-landslag. 2013 fick han huvudansvaret.Efter fiaskot i afrikanska mästerskapen 2015 bestämde sig Senegals fotbollsförbund för att gå skilda vägar med förbundskaptenen Alain Giresse. Fransmannen blev den tionde landslagscoachen att gå sedan succémannen Metsu lämnade efter Japan -Sydkorea.Uppdraget gick till Aliou Cissé. Den gamle landslagskaptenen ansågs ha bidat sin tid tillräckligt hos U23-laget. Utnämningen var rätt unik i sammanhanget, det hör inte till vanligheterna att en tränare från Subsahariska Afrika får chansen i landslagen. I turneringen 2015 var endast tre av 16 förbundskaptener därifrån. När Stephen Keshi vann mästerskapet med Nigeria 2013 var han den första svarta afrikanska tränaren att uppnå bedriften på 20 år.Kalidou Koulibaly är en viktig kugge i Napolis backlinje, här i närkamp med Milans Carlos Bacca.Aliou Cissé är än så länge en väldigt lyckad förbundskapten, precis som han var lyckad kapten på planen. 2016 vann Senegal sex av åtta matcher, och truppen ser för första gången på länge riktigt vass ut. Laget kryllar av tongivande spelare från de europeiska ligorna; i backlinjen är Napolis Kalidou Koulibaly en given ledargestalt, framför honom trängs de Premier League -rutinerade mittfältarna Idrissa Gana Gueye, Mohamed Diamé och Cheikou Kouyaté och längst fram huserar lagets fixstjärna, Liverpools Sadio Mané. Mané, som i somras gick från Southampton till Liverpool för 34 miljoner euro och blev den dyraste afrikanska spelaren någonsin, är starkt bidragande till de rödas succéhöst. Nu vilar tungt ansvar på anfallaren, men med rätt så mycket uppbackning.Senegal har lottats in i en tuff grupp med Algeriet , Tunisien och Zimbabwe. Men det är tveksamt om motståndet blir tufft nog. Lejonen kliver in i turneringen som det bäst rankade landslaget och får räknas som en av de stora förhandsfavoriterna, men förbundskaptenen försöker tona ner förväntningarna något, men att det råder nya tider med honom själv vid rodret:”Sedan jag tog över laget är det en annan mentalitet, en annan stämning.” säger han till landets nyhetssajt SeneNews. Cissé menar att laget fortfarande är under utveckling, och att det är något de ständigt jobbar med. Han avslutar: ”Mitt enda mål är att gå så långt som möjligt i Afrikanska mästerskapen.”För första gången på väldigt många år har Senegal ett konkurrenskraftigt lag i ett mästerskap, med Aliou Cissé som gemensam nämnare. Kanske är det vad som behövs för att väcka den senegalesiska fotbollen ur dvalan man sovit i allt för länge.: 14 548 171 (2014): Dakar: 33 (1/16 i AFCON): Tunisien (15 jan kl. 20.00), Zimbabwe (19 jan kl. 20.00), Algeriet (23 jan kl. 20.00)– Kalidou Koulibaly, Napoli (b)– Idrissa Gana Gueye, Everton (mf)– Sadio Mané, Liverpool (anf): Någon som undrar vad El Hadji Diouf gör nuförtiden? Den spottande anfallaren rundade av karriären 2015 i malaysiska Sabah, och skapade rubriker senast i november då han återigen sågade sin gamle lagkamrat Steven Gerrard: "Han betydde ingenting.": Aftonbladet, FIFA.com, The Guardian, Landguiden, SeneNews