Slutet på en ivoriansk era

De regerande mästarna Elfenbenskusten är utslagna ur Afrikanska mästerskapen. Och det kan vara slutet av ett decennium på toppen.

Oyem är en liten stad på cirka 60 000 invånare i norra Gabon, något mer än Norrtälje. Staden är döpt efter ett träd som växer i omgivningarna och är bland annat känd för att rabiessmittade hundar 2004 dödade tre människor. Men idag sattes Oyem på fotbollskartan för alltid, när staden efter Marocko s seger över Elfenbenskusten blev den ivorianska fotbollens Waterloo.Kan vi sätta punkt, skriva dödsannonser och hålla minnestal? Ja, jag tror nästan det. Sedan 00-talets senare hälft har den afrikanska fotbollen i mångt och mycket kretsat kring de orangea elefanterna. Visst att Ghana var en gyansk straffmiss från VM-semi, visst att Egypten prenumererat på Afrikanska mästerskapstitlar, visst att Nigeria, Algeriet och Kamerun haft stjärnor runt om på Europas finaste arenor.Men Elfenbenskusten är något annat. Didier Drogba blev fanbäraren för en hel afrikansk fotbollskontinent på frammarsch, Chelseaikonen iklädde sig inte bara rollen som notorisk målskytt utan även någon form av statsman. När tidningen TIME utsåg världens mest inflytelserika personer 2010 fanns Drogba med på listan. Kulten kring Drogba födde en fascination för Elfenbenskustens fotbollslandslag som på många plan inte fanns hos de andra nationerna.Under årens lopp har Elfenbenskustens förbundskaptener kunnat mönstra det ena stjärngänget efter det andra. Bröderna Kolo och Yaya Touré, Salomon Kalou , Cheick Tioté och Emmanuel Eboue har på senare år följts eller ersatts av Serge Aurier, Eric Bailly och Wilfried Bony . Den ivorianska stjärnparaden har alltid lyst starkare än hos alla andra afrikanska länder.Det ska dock tilläggas att det ofta märkligt nog knöt det sig när det gällde som allra mest. Kanske för att pressen blev för stor. Elfenbenskustens facit i de senaste årens mästerskap är absolut inte dåligt, men potentialen hade kunnat maxas mer. Tre raka VM-gruppspel: två stentuffa lottningar och ett olyckligt straffmål på övertid av Giorgios Samaras 2014. I Afrikanska mästerskapen tog man silver 2006 och 2012, och kom fyra 2008. Elfenbenskusten har ALLTID varit där. Där på toppen.Så kom guldet 2015. Och med facit i hand var förmodligen triumfen i Ekvatorialguinea kröningen och sista dansen av en gyllene generation snarare än en befästning av en kommande, långt varande, ivoriansk storhetstid. Redan för två år sedan var laget inte lika starkt och namnkunnigt som tidigare, och till årets turnering fick man visserligen in nytt blod i den av England ratade Wilfried Zaha, men känslan är att Elfenbenskustens stjärnparad blir glesare och glesare. Årets turnering är en regelrätt flopp - att som regerande mästare inte gå vidare från en grupp med Marocko, Kongo-Kinshasa och Togo är under all kritik. Lägg därtill att ivorianerna inte vunnit en enda match.Dynastier kommer och går. Kanske står vi om några år storögda inför en, säg senegalesisk fotbolldominans vi aldrig tycker oss ha skådat. Men då gäller det att påminna sig om att inget är för evigt.