Summering: Afrikanska mästerskapet 2017

Ett förvånansvärt starkt Kamerun kröntes under söndagskvällen till Afrikas bästa fotbollslandslag, efter finalvinsten mot Egypten. Annars har Gabon-mästerskapet handlat om mycket annat än just fotboll, inte minst den instabila politiska situation som präglat tillställningen på alla tänkbara sätt.

Med tunga steg lämnar den egyptiske målvaktshjälten Essam El-Hadary gräsmattan i Libreville, Gabon. Han släpar bokstavligen benen efter sig. Den 44-årige nationalklenoden, som vid vinst skulle ha skrivit in sig i ytterligare historieböcker, har precis fått bevittna landet tappa en bergsäker 1-0-ledning till en hjärtskärande uddamålsförlust (1-2). En sisådär 20 meter därifrån står de europeiska klubbstjärnorna, tillika landslagskollegorna, Mohamed Salah och Mohamed Elneny uppradade. Det finns visserligen en påtaglig besvikelse i deras ansiktsuttryck – som blir väl så tydlig i ett härdat och 44 år gammalt ansikte som El-Hadarys – men framför allt känns det som att egyptierna fortfarande har svårt att förstå vad som precis har hänt.Queens ”We are the Champions” lyfter kaptenen Benjamin Moukandjo den ärofyllda pokalen. Natthimlen lyses upp av det konfetti- och fyrverkerispektakel som följer, tillresta kamerunier springer in på planen för att fira med sina hjältar och den numera pensionerade mesta målskytten, Samuel Eto’o, delar både ut en och två kramar till folket på hedersläktaren. Detta efter att Kameruns Nicolas N’Koulou först kvitterat och Vincent Aboubakar senare avgjort tillställningen i matchens sista skälvande minuter.Men finalen är egentligen bara toppen av det isberg som ständigt präglas av ett organiserat kaos.För Afrikanska mästerskapen – årets upplaga inte minst – är allt som oftast ett unikum i en annars så förutsägbar fotbollsvärld.välkomnade den ack så kontroversielle presidenten Ali Bongo 16 av Afrikas främsta landslag. Så sent som i höstas vann Ali Bongo, son till 1967-2009-års president Omar Bongo, presidentvalet med minsta möjliga marginal över konkurrenten Jean Ping. Redan då protesterades det vilt kring hur valprocessen hade genomförts – och flera frågetecken kom upp till ytan. Så i början av januari, när den afrikanska fotbollseliten samlades och miljontals blickar riktades mot Gabon, såg oppositions- och aktivistledare en möjlighet att föra fram sina åsikter. Det rådde visserligen delade meningar kring mycket, men budskapet var tydligt: Bojkotta mästerskapet för att på så sätt belysa missnöjet med Bongo-klanen., enligt GhanaWeb: Vi har inte tillräckligt många skolor och i klassrummen finns det inte ens stolar till alla. Varför ska vi då lägga de pengar vi har på att bygga och renovera arenor?Så när den franske rapparen Booba och storstjärnan Akon intog scenen under öppningsceremonin ekade det tomt i Stade de l’Amitié i Libreville, Gabon. Senare samma kväll visade sig kärleken för fotbollen triumfera det agg som delar av befolkningen hyser mot Ali Bongo – och 39 000 människor såg öppningsmatchen mellan det Pierre-Emerick Aubameyang-ledda Gabon och Guinea-Bissau.Senegal kom till Gabon med världsstjärnor i i var och varenda lagdel, Algeriet hade Premier League -vinnaren Riyad Mahrez i laget och Elfenbenskusten skulle följa upp framgången från två år tidigare med en ny, intressant generation ivorianer. Man kan lugnt säga att det inte andades samma optimism hos Kongo-Kinshasa, Burkina Faso och Kamerun.är verkligheten annorlunda. Kongo-Kinshasa visade upp ett frejdigt anfallsspel, Burkina Faso tog bronspengen efter ett sent mål från Alain Traoré och Kamerun stod som slutsegrare. Senegal, Algeriet och Elfenbenskusten, å andra sidan, presterade alla tre långt under vad som förväntades. Min känsla säger att dagens ivorianska stjärnor som Eric Bailly, Wilfried Zaha och Serge Aurier får svårt att axla roller som Didier Drogba och bröderna Kolo och Yaya Touré haft under det senaste decenniet.Vi har fått tacka av två profiler, i form av Salomon Kalou och Emmanuel Adebayor, som väljer att avsluta sina respektive landslagskarriärer. Adebayor, som har varit klubblös sedan ett drygt halvår tillbaka, väljer att fortsätta karriären i turkiska Istanbul Basaksehir – trots att Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef, försökte knyta sig an togolesen (!).egentligen dem återståeende två av den framgångsrika afrikanska generation som jag växte upp med som lämnar landslagsfotbollens klarast lysande rampljus. I stället får vi ställa vårt hopp till att Nigerias stjärnskott Alex Iwobi och Kelechi Iheanacho, Senegals talangfulla lejon, eller varför inte Guinea-Bissaus Piqueti får den utveckling som spås.Annars har turneringen kantats av oförglömliga ögonblick. Jag menar: Sättet Senegals målvakt Kadim N’Diaye, inför en inspark, fäller sig själv i ett försök att få tiden att gå, eller varför inte den fatalt misslyckade hörnvarianten som Uganda försökte sig på i gruppspelet. I samma veva har vi sett magnifika frisparkar, imponerande soloräder och målgester som bara ett afrikanskt mästerskap kan bjuda på.När turneringen under gårdagskvällen summerades var det just Ali Bongo som räckte över pokalen till Kameruns Benjamin Boukandjo. Det var säkerligen första gången en stor skara fick ta del av Bongo-klanens beryktade ledare. Men den månadslånga tillställningen – som i inhemska medier benämns som ett fiasko – har tärt på Ali. Och likt fotbollsdynastin Elfenbenskusten plötsliga fall, kan det gå snabbt utför.Inte minst när politiken går ut över det som folk älskar mest.Inte minst i ett Gabon som för första gången på länge hade en tro på att nå höjder landslaget tidigare aldrig har varit i närheten av.***Jag och min käre kollega Gabriel Zetterström tackar för intresset kring vår bevakning av Afrikanska mästerskapet i Gabon 2017.På återseende!***