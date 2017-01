Summering av gruppspelet

Ghana, Senegal och Kongo-Kinshasa. Så låter tre av de åtta lag som kvalificerade sig från gruppspelet till kvartsfinal i årets Afrikanska mästerskap. På lördag drar slutspelet i gång på riktigt – och då krävs det att samtliga landslag höjer sig ännu en nivå.

Burkina Faso Kamerun Gabon Guinea-Bissau

Senegal Tunisien Algeriet Zimbabwe

Kongo-Kinshasa Marocko Elfenbenskusten Togo

Egypten Ghana Mali Uganda

För snart två veckor sedan gick Afrikas 16 bästa fotbollslandslag in i årets Afrikanska mästerskap. De regerande mästarna från 2015-års upplaga i Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten , åkte till Gabon med hoppet om att prestera på samma nivå som två år tidigare. Emmanuel Adebayor gick in i gruppspelet för att återuppliva en karriär som inte är vad den en gång var. Och sen var det ju det upphaussade Senegal – landslaget som skulle göra det som man aldrig tidigare lyckats med: Ta med en guldmedalj hem till Dakar. Med undantag från år 2002, när man tog ett efterlängtat silver, så har landet alltid fått stå i skuggan för kontinentens mer framgångsrika fotbollsnationer.Men inför en turnering finns alla möjligheter.Inför en turnering står alla på noll.När vi i dag ser tillbaka på ett sprakande gruppspel, har vissa frågetecken rätats ut. Andra har övergått i utropstecken.Den grupp som såg svagast ut på förhand. Här fanns det möjlighet för alla fyra landslag att ta sig vidare. De som tog chansen: Burkina Faso och Kamerun. Visserligen var hemmanationen Gabon lägst rankade av turneringens alla lag, men vi har både en och två gånger sett hur ett landslag växer och överpresterar till ljudet av en hemmapublik. Men bortsett från Pierre-Emerick Aubameyang, som gjorde lagets två mål, fanns det stora brister i Gabons lagbygge. I stället var det ett Kamerun, med Benjamin Moukandjo i spetsen, som gick vidare till kvartsfinal. Men det ska sägas: 1-1, 2-1 och 0-0 är knappast resultat som imponerar eller skrämmer framtida motståndare. Nu väntar Senegal. Det kan bli tufft, minst sagt. Gruppvinnarna Burkina Faso har gått från klarhet till klarhet och toppade ett starkt gruppspel med en 2-0-seger mot gruppjumbon Guinea-Bissau. Stor matchhjälte: Chelsea-spelaren Bertrand Traoré, vars 2-0-mål såg till att landslaget tog förstaplatsen på målskillnad. Trots fortsatta ’underdogs’ lär kvartsfinalen mot Tunisien bli en intressant batalj.Detta var den grupp som jag på förhand såg mest fram emot. Å ena sidan kryllade det utav offensiv talang, i form av Sadio Mané, Riyad Mahrez och Wahbi Khazri. Å andra sidan fanns kompakta försvar, som utgjordes av defensiva specialister som Aymen Abdennour och Kalidou Koulibaly. Och för att toppa en gräddbakelse med det mest färgstarka av körsbär, kunde vi lägga till allsvenskan-bekantingen Nyasha Mushekwi i ekvationen. Nu vet vi att Senegal och Tunisien krossade motståndet och tog sig vidare till kvartsfinal. I samma veva fick Algeriet och Zimbabwe lämna turneringen. Jag ser Senegal som favoriter att ta hem hela turneringen, men även Tunisien har potential att gå långt. För Senegal hänger mycket på om Sadio Mané kan fortsätta prestera på den höga nivå han hittills har visat upp. I brist på större storstjärnor får Tunisien i stället förlita sig på det väloljade kollektiv som stod för starka insatser mot Algeriet och Zimbabwe.Utgången av grupp C förvånar mig. Att Kongo-Kinshasa skulle ta förstaplatsen ser jag som en stor skräll, tätt följt av Marocko. Visserligen är Elfenbenskusten inte lika kvalitativt som tidigare upplagor. Men å andra sidan tog man hem turneringen 2015 – blott två år sedan. Gruppvinnarna Kongo-Kinshasa har visat prov ett fint anfallsspel och en relativt stabil defensiv. Om laget ska ha möjlighet att gå mycket längre än kvartsfinal, hänger det på om skyttekungen Junior Kabananga, som i skrivande stund står på tre fullträffar, kan fortsätta göra det han är bäst på. Både Kongo och Marocko kan se tillbaka på ett starkt gruppspel. Elfenbenskusten och Togo däremot, de vill nog backa bandet till bättre tider. För gruppettan väntar nu Ghana och för Marocko står Egypten för motståndet.Egypten och Ghana hanterade pressen på bästa sätt och kvalificerade sig som gruppetta respektive grupptvåa. Skönt för Egypten att Mohamed Salah är i gång. Roma-spelaren sänkte Ghana i gruppfinalen i onsdags i 1-0-vinsten. Arsenals Mohamed Elneny har fortfarande ytterligare en till växel att lägga in – det har vi stundtals i Premier League sett honom kapabel till. I Ghana har Thomas Partey varit dominant på mittfältet. I backlinjen har Daniel Amartey styrt och ställt, men det är i anfallet laget har sina stora problem. Visserligen finns det ett flertal namnstarka spelare, såsom bröderna Jordan och André Ayew, Asamoah Gyan och Christian Atsu. Men två mål på tre matcher övertygar inte. För Ghana väntar Kongo-Kinshasa och för Egypten står försvarsspecialisterna från Marocko för motståndet. Och Mali och Uganda? De var egentligen aldrig nära.Ja, att Burkina Faso och Marocko tog sig vidare till slutspel i årets afrikanska mästerskap, på bekostnad av hemmanationen Gabon och de regerande mästarna Elfenbenskusten, är två prestigesegrar i sig. Men när gruppspelet summeras återfinns de största vinnarna på en annan kontinent, långt in i inlandet på den brittiska ö-gruppen rättare sagt. Visserligen gick fjolårssensationen Leicester trögt redan under hösten, men i Riyad Mahrez och Islam Slimanis frånvaro har laget nu 0-6 i målskillnad och två förluster i protokollet. Nu ska mycket till för att det ska spelas Championship -fotboll på King Power Stadium nästa säsong – men snart måste vändningen komma för Claudio Ranieris manskap. Och då behövs algererna Mahrez och Slimanis fotbollskunnande. Fredagens FA Cup-möte med Derby kommer med stor sannolikhet lite för nära inpå. Men nästa tisdag gästar man Turf Moor och Burnley, där och då påbörjas resan tillbaka uppåt i tabellen. Och man gör det med Premier Leagues bästa spelare 2015/16 på ena kanten och rekordförvärvet som centertank.