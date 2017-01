Svepet: Afrikanska mästerskapen 14-15/1

Under gårdagen sköt storstjärnan Pierre-Emerick Aubameyang igång vad som kommer att bli en månadslång fotbollsfest i Gabon. I dag satte Sadio Mané, Nyasha Mushekwi och Riyad Mahrez sin prägel. Här: Svepet från dag ett och två i afrikanska mästerskapet.

Under sommaren 2015 drog kvalet till det afrikanska mästerskapet i Gabon igång. Efter ett sprakande kvalspel som bjöd på oförglömliga ögonblick och intressanta stormöten – men även favoriter som föll för trycket – är vi i dag, drygt 18 månader senare, äntligen framme vid huvudnumret.har diskussionerna handlat om kontroversiella arenabyggen, korruption och tvivelaktiga presidentval. Togo kommer med målet att skänka glädje till ett land som har sett sitt landslag splittras, gång på gång. Kamerun gör det utan flera storstjärnor som Joël Matip och West Broms Allan Nyom, efter nya kontroverser mellan förbundet och spelartruppen. I samma veva försöker Gabons presidentkandidat, Jean Ping, ”befria landet” från den sittande och mycket kontroversielle presidenten Ali Bongo – mitt under pågående mästerskap.Det är med andra ord en intressant och månadslång tillställning vi kan se fram emot.Som det brukar vara den här tiden på året när det afrikanska mästerskapet utspelar sig.. Under lördagen sparkades årets upplaga igång. I premiärmatchen ställdes hemmanationen Gabon, med Pierre-Emerick Aubameyang i spetsen, mot ett nederlagstippat Guinea-Bissau. Den matchen följdes tätt av grupp A:s andra möte, den mellan Burkina Faso och Kamerun.Inför en lyrisk hemmapublik vandrade Jose Antonio Camachos manskap in på Stade de l’Amitié Sino i Libreville, den arena som kommer att vara navet i årets turnering. Trots ett flertal heta målchanser från vardera lag slutade den första halvleken mållös. På mittfältet huserade visserligen ett par bekanta ansikten, i form av Juventus Mario Lemina och Sunderlands Ibrahim Didier Ndong. Men tidigt gick det att urskilja att ”Auba” har ett tungt ansvar vilande på sina axlar om Gabon ska nå höjder landet tidigare inte vågat drömma om.Det är sådana ögonblick en superstjärna som Pierre-Emerick Aubameyang lever för.Och så kom det efterlängtade och – minst sagt – förlösande målet. På inspel från Denis Bouanga kunde Dortmund-esset pricka in ledningsmålet och ge en redan påeldad publik en extra stänk tändvätska. Länge såg det ut som att ledningen skulle stå sig – men festen skulle få ett abrupt slut. För på tilläggstid i den andra halvleken kvitterade Juary Sores och gav Guine-Bissau nytt hopp om avancemang. Men det ska sägas: Kvitteringsmålet var knappast oförtjänt.Senare samma kväll ställdes Burkina Faso mot Kamerun. Intog planen gjorde bland annat Marseille-lånet Clinton N’Jie och Chelseas unge talang Betrand Traoré, i Kamerun respektive Burkina Faso. Och det skulle inte dröja länge innan vi bjöds på turneringens första riktiga fullträff – och oss streamingtittare bli påminda om varför vi älskar denna tillställning. Men Benjamin Moukandjo känsliga högerdoja skulle inte få det sista ordet, för med kvarten kvar av ordinare tid nickade Issoufou Dayo in 1-1. Resultaten (1-1, 1-1) förstärker bilden av grupp A som ett oförutsägbart getingbo.var det Algeriet s, Zimbabwes, Tunisiens och Senegals tur att premiärspela i årets afrikanska mästerskap. Frågorna var många: Skulle Riyad Mahrez nå de höjder som krönte honom till kung av Premier League under fjolåret? Kunde Djurgården-bekante Nyasha Mushekwi sätta sin prägel på turneringen? Och har Senegal det som krävs för att gå hela vägen?Det är 27 år sedan sist, men Algeriet kan mycket väl stå som slutsegrare när turneringen summeras i början av februari. Så pass bra är landslaget anno 2017. Men då vore en vinst mot Zimbabwe en bra start på äventyret – särskilt i en konkurrenskraftig grupp som denna. I den 12:e spelminuten tystade Riyad Mahrez sina kritiker med sitt 1-0-mål. Vi har tidigare skrivit om den nyckelroll som Mahrez har – och inte kommer den att ifrågasättas efter kvällens match. Visserligen gjorde Zimbabwe två raka mål, däribland ett mål från Nyasha Mushekwi. Men resultet skulle slutligen skrivas till 2-2 efter att Mahrez återigen låtit sin vänsterfot tala för sig.På ena sidan stod Aymen Abdennour s Tunisien. På andra sidan radade sig de europeiska klubbstjärnorna från Senegal upp sig. Men dagens match skulle inte bli någon påminnelse om att ”allt kan hända i fotboll” och att ”bollen är rund”, snarare att Senegal har ett unikt och slagkraftigt landslag. Jag menar: I backlinjen återfanns Kalidou Koulibaly; mittfältet styrdes av Idrissa Gana Gueye och Cheikhou Kouyate; och formstarke Sadio Mané fortsatte att visa prov på kvalitativa aktioner som Premier League har fått bevittna under hösten. Det var därför inget ögonbrynshöjande i sig att tidigare nämnde Mané prickade dit 1-0 på straff innan matchuret hunnit räkna upp till tio spelade minuter. Kara Mbodjis 2-0-mål stängde matchen – och gav Senegal den start de så gärna ville ha.***. Och med två matchdagar i närminnet, som präglats av afrikansk fotboll när den är som bäst, finns det än mer fog för att kritisera bristen på intresse från svensk sport-tv. Men i stället fortsätter jag och min kollega Gabriel Zetterström vårt försök att förmedla historier som undgår det vanliga flödet och uppdatera från intressanta händelser och matcher i turneringen.I morgon inleder Elfenbenskusten sin resa i årets afrikanska mästerskap med en svårtippad batalj mot Togo. Sen följer mötet mellan grupp C:s två andra lag, Kongo-Kinshasa och Marocko . Det är med andra ord en intressant matchdag att se fram emot.– Har Emmanuel Adebayor, klubblös sedan ett halvår tillbaka, fortfarande det som krävs?– Hur stor blir avsaknaden av bröderna Kolo och Yaya Touré för Elfenbenskusten?– Hur långt kan en stark defensiv bära Marocko?***Tidigare under dagen fick vi tag i Nyasha Mushekwi, som bland annat berättade om landets chanser i mästerskapet som stundar och om det blir en återkomst i Djurgården..***