Sydafrika – inte vad det en gång var

JOHANNESBURG. Drygt sex år har passerat sedan alla världens fotbollstokiga blickar riktades mot Sydafrika. Ljudet av vuvuzelorna har tystnat, Steven Pienaar har gjort sin sista match i den gul-gröna dressen och kvar står landet med enorma skrytbyggen. Men i Sydafrika sörjer man inte. Varför inte? Tshabalala!

I högt tempo rör taxibilen sig in mot Johannesburg. Det är fortfarande tidig morgon och staden håller på att vakna till liv. Längs motorvägen radar gruvor, kåkstäder och sponsrade billboards upp sig. Föga förvånande är det amerikanska storföretag som Coca-Cola och Converse som återkommer gång på gång.Chauffören frågar om jag vill spela musik, varvid jag ser en chans att etablera kontakt med personen jag kommer att spendera kommande timma med. I brist på internet behöver jag förlita mig på en bristfällig Spotify-lista som jag gjort offline-kompatibel. Jag hittar en uppiffad version av Bob Marleys ”Is this love”.Låten ger önskad effekt. Efter en trevande inledning börjar chauffören, som i ett senare skede presenterar sig som Fred, nynna med i texten.– Look, säger Fred, och pekar mot en rödflammig arena i horisonten.Framför oss tonar miljardbygget Soccer City upp sig. Arenan var navet i det världsmästerskap som Sydafrika – som första afrikanskt land – var värdland för 2010.– Tshabalala, säger jag.Som på beställning skiner Fred upp. Han berättar anekdot efter anekdot med anknytning till 2010-års VM i allmänhet och just Tshabalala i synnerhet.Siphiwe Tshabalala, 32, är en sydafrikansk fotbollsspelare som spenderat hela sin seniorkarriär i den inhemska ligan. Visserligen besitter han en vänsterfot av högsta rang – men fotbollsspelaren Siphiwe Tshabalalas kunnande var inte tillräckligt för spel i den europeiska klubbeliten.är hans namn en sällan skådad isbrytare, i alla fall med taxichaufförer i Sydafrika. Jag är inte lika övertygad att Premier League -bekantingar som Steven Pieenar eller Benedict ”Benni” McCarthy – två talangfulla spelare som visat upp sig på Europas största fotbollscen, väcker samma känslor som Siphiwe gör.Men det är faktiskt inte speciellt anmärkningsvärt.Inför en lyrisk hemmapublik gav den då 26-årige Tshabalala hemmanationen ledningen i mötet med Mexiko . Skottet borrade in sig i krysset, och kvar i mål stod den mexikanska målvakten Oscar Perez och undrade vad som precis hade hänt.Från tv:n kunde man se Nelson Mandela stå och vinka på läktaren, till tonerna av 80 000 vuvuzelor som ljöd som aldrig förr. I dag, drygt sex år senare, har ljudet av tutorna lagt sig för länge sedan – men Siphiwe Tshabalala skulle förbli en nationell fotbollsikon.Det här var startskottet på en fyra veckor lång fotbollsfest.2-1-vinsten mot Frankrike lyckades Sydafrika inte kvalificera sig för åttondelsfinal. Samma öde drabbade Nigeria, Algeriet , Kamerun och Elfenbenskusten . Tre veckor in i turneringen var det dags för kvartsfinalrunda. Kvar som ensam afrikansk nation? Ghana.Efter att ha besegrat USA i den första utslagsrundan ställdes man nu emot ett namnstarkt Uruguay . Det som senare följde: Historien om hur Luis Suarez lyckades parera ett givet Ghana-mål med handen och Gyan missa den efterföljande straffen är ett ledsamt fotbollsögonblick.– Allt skiter sig för Ghana, skrek Lasse Granqvist i svensk tv.Vi närmar oss Johannesburgs stadskärna och det är dags för mig att säga adjö till Fred. Innan jag kliver av berättar han om den sorg han kände efter att Ghana försvann:– Ghana hade ett riktigt bra lag i den turneringen och jag har svårt att se att något afrikanskt land ska ha en bättre chans att gå långt i ett VM som Ghana hade den gången.I 2014-års mästerskap i Brasilien gick visserligen Algeriet och Nigeria vidare från gruppspelet. Men det fanns inte större tro på att någotdera av lagen hade mycket mer att komma med. Båda lagen försvann i samma runda.mot det Afrikanska mästerskap som tar vid om sisådär en vecka, är det till en verklighet som inte överensstämmer med den bild jag växte upp med. Forna världsstjärnor som Didier Drogba och Samuel Eto’o smålunkar runt i MLS och i turkiska Antalyaspor, Nigeria-esset John Obi Mikel flög i dagarna till Kina för nya äventyr och Emmanuel Adebayor är inte den han en gång var.I stället är det en ny generation spelare som håller på att etablera sig i det europeiska rampljuset. Och av det senaste året att döma ser det bra ut, bra mycket bättre än på bra länge.Landslaget lyckades inte kvalificera sig för årets upplaga av det Afrikanska mästerskapet. I den senaste landslagsuttagningen fanns det bara fem spelare som spelade utanför landets gränser: Andile Jali, Thulani Serero, May Mahlangu, Ayanda Patosi och Lars Veldwijk. I väntan på bättre tider är det då tur att landet kan luta sig tillbaka på minnen från förr.Med en vecka kvar till avspark i öppningsmatchen mellan hemmanationen Gabon och Guinea-Bissau trummar jag och Gabriel Zetterström på. Det kommer fler berättelser, fler införartiklar och självklart ännu mer när turneringen väl är i gång.