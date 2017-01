Togo - en resa med många hinder

I början av 2000-talet var Togo ett av Afrikas mest intressanta fotbollsländer och en reell kandidat att stå värdland för ett VM. I dag, efter flera år av misslyckanden och hjärtskärande incidenter, är landet tillbaka på nytt. Och Emmanuel Adebayor? Han spelar för att hålla sin karriär vid liv.

Efter ett sprakande kvalspel kvalificerade sig Togos landslag för VM i Tyskland 2006. Landet gick visserligen inte in i sitt första VM-slutspel med tron på några större mirakel, snarare med en tro på en ljus framtid. Landets stora fixstjärna Emmanuel Adebayor valde, efter några framgångsrika år i det franska ligasystemet, att gå till Arsenal och landslaget placerade sig så högt upp som land nummer 30 på Fifas världsranking – en historiskt bra notering för Togo.i tiden ett par år, närmare bestämt till hösten 2002. Ur svenska ögon sett var 2002 en mästerskapssommar med två ansikten: Först ett gruppspel som inte kan betecknas som något annat än en succé, följt av ett hastigt uttåg efter övertidsförlusten mot Senegal i den första utslagsrundan. Men ur ett globalt perspektiv blir tillställningen snarare ihågkommen för att det var första gången fler än ett land var värd. Fifa hade bestämt sig för att testa något nytt och koalitionen Japan /Sydkorea blev verklighet. Beslutet öppnade upp dörrar, tidigare till synes omöjliga att få upp. Nu hade mindre länder chansen att stå värd för det största av arrangemang i värdens största idrott. VM i Togo 2010? Inte en omöjlighet.Det före detta Nigeria-esset Segun Odegbami, som år 2002 var en del av Nigerias ledarstab, pratade runt om att arrangera ett VM tillsammans med sina grannländer i Västafrika: Benin, Ghana, Kamerun, och Togo. Veckor senare flög Odegbami till Zürich, Schweiz, för ett möte med Fifas mäktigaste fotbollspampar. Planen var att ha en gränsfri region, en gemensam valuta och en utvecklad infrastruktur – med tron att denna lösning kunde vara ett ekonomisk katalysator för regionen.var Sepp Blatter minst sagt intresserad att detta skulle bli verklighet. I dag, en sisådär 13 år efter att beslutet för värdskapet för VM 2010 togs, vet vi att valet i stället föll på Sydafrika. Det ska nämnas att Sepp Blatter senare gick ut och sa att den västafrikanska koalitionen inte skulle ha fungerat då. Men poängen är en annan. Där och då hade Togo landslagsspelare i Champions League , landet rankades på 30:e plats i Fifas rankingsystem och landet sågs som en reell kandidat att arrangera ett världsmästerskap.Men den positiva framtidskänslan som präglade Togo skulle få sig en och annan törn.dog ett 20-tal personer från Togos idrottsförbund i en flygkrasch. Incidenten inträffade efter en kvalmatch till Afrikanska mästerskapet efter att en helikopter exploderat. Landets idrottsminister Richard Attipoe omkom i olyckan. Ingen ur spelartruppen kom till skada, men händelsen skulle lämna djupa spår efter sig., bara dagar inför Afrikanska mästerskapet i Angola , besköts Togos lagbuss av Cabindaenklavens befrielsefront. Chauffören, förbundets talesman och den assisterande tränaren dödades i attentatet – och åtta spelare skadades. Landets stora stjärna Emmanuel Adebayor valde att lämna landslaget i samma veva.Senare samma år förlorade Togo med 3-0 mot Bahrain. Problemet? Det var inte Togos landslag som hade spelat matchen.– Ingen i Togo har någonsin blivit informerade om att en match mot Bahrain ska äga rum, sa idrottsministern Christophe Tchao i en intervju tidningen ”Jeune Afrique” efter den bisarra händelsen.valde Adebayor att återvända för spel i landslaget. Men Togo misslyckades även att kvalificera sig till 2012- och 2015-års afrikanska mästerskap i Gabon respektive Ekvatorialguinea. Ni hör: Togos landslag har haft en sällan skådad historia, kantad av dödsfall, korruption och dråpliga missöden – en verklighet som inte riktigt överensstämmer med vad som spåddes vid milleniumskiftet.Men så kom då kvalet till 2017-års turnering i Gabon. Efter ett sex matcher långt kval såg Togo till att ta andraplatsen i grupp A, en poäng före Liberia. På måndag inleder Togo med tuffast möjliga motstånd i form av Elfenbenskusten . Sen följer en intressant batalj mot Medhi Benatias Marocko , innan måstematchen mot Kongo-Kinshasa tar vid. Det är med andra ord en tuff uppgift tränare Claude Le Roys manskap har framför sig.Efter en målsnål sejour i Crystal Palace under fjolåret lämnade han klubben i somras. Sedan dess har det varit svårt för togolesen att hitta en ny klubb, som i stället valt att träna på egen hand i sitt hemland.– Sedan starten på säsongen har jag tränat med Togos förbundskapten, med några lokala lag och med lite vänner. Det har varit en ganska tuff period, säger han i en intervju med the Daily Mail, och tillägger:– Men jag har aldrig tvivlat med på min kapacitet.Och det är nog bra att landets kapten och affischnamn tror på sig själv. För när Togo går in i Gabon-mästerskapet är det han som ska leda laget och knyta samman en nation som har fått se sitt landslag splittras, gång på gång. I samma veva kan det här vara sista chansen för 32-åringen att återuppliva en karriär på nedgång. Det har ryktats om en återkomst till Ligue 1 och Montpellier; min magkänsla säger att det blir ett äventyr i Kina ***