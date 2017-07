Confederations Cup 2017: Chile förlorade mot Tyskland i Finalen

Den efterlängtade finalen var äntligen här. Det rutinerade Chile skulle göra upp med det unga Tyskland om Confederations Cup-titeln.





Lagen



Chile

Pizzi ställde upp med samma elva han hade plockat ut i semifinalen mot Portugal. I semifinalen lyckades Chile dominera större delar av matchen, trots att man inte lyckades göra mål. Startelvan var följande:



Bravo

Isla, Medel, Jara, Beausejour

Díaz,

Aránguiz, Hernández

Vidal

Vargas, Sanchez



En del har ifrågasatt Pizzis förmåga att uppfölja det framgångsrika spelet som sattes utav Claudio Bielsa och Jorge Sampaioli. Desto längre turneringen gick fick vi dock se ett säkrare och stabilare chilenskt landslag. Dock har lagets stora akilleshäl varit anfallet. Vargas och Sanchez hade lämnat mycket att önska hittills.





Tyskland

Tyskland kom till turneringen med i stort sett helt ny trupp och testade inledningsvis i turneringen olika spelare och formationer, tills Löw hittade den uppställningen han var nöjdast med.



ter Stegen

Ginter, Rudiger, Mustafi

Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector

Stindl, Draxler

Werner



Anmärkningsvärt för Tysklands del är att Löw tillät de flesta givna spelare ta semester, medan han plockade ut unga, formstarka spelare som har haft framgångsrika säsonger i sina respektive klubblag. Fördelarna med detta är givetvis fler och självklara: de viktigaste spelarna får vila ut under sommaren, Löw får testa flera nya spelare och de som testas är hungriga på att bevisa att de förtjänar en plats i nästa års VM-trupp.







Matchen



Löw hade inför matchen sagt att han ville att det tyska laget skulle inleda offensivt och ta kontroll över matchen. Därför kan vi konstatera att Löw inte fick den inledningen han hade hoppats på. Chile pressade högt och tog omedelbart tag i taktpinnen. Tyskland lyckades inte spela sig ut egen planhalva och det dröjde endast 4 minuter innan Chile skapade sin första farliga målchans. Det var när Aránguiz stormade in i straffområdet och spelade vidare till Vidal som valde att avsluta på första touch, avslutet gick dock rakt på ter Stegen som kunde göra en benparad.



Chile fortsatte sin press och vann gång på gång bollen på offensiv planhalva, varpå det följde ett par avslut från längre avstånd samt halvchanser i straffområdet. Många hade förväntat sig att Chile sulle ha svårt att ta sig igenom det tyska försvaret, men Chile visade gång på gång att de kunde ta sig in i det tyska straffområdet samt att man kunde ta sig till avslut kring straffområdet. I våg efter våg kom Chiles anfall, dock var anfallen stundtals uddlösa då anfallaren Vargas inte lyckades framhäva sig inuti straffområdet.



Bland annat 12' vrickade sig Vargas förbi två försvarare utanför det tyska straffområdet och avlossade ett skott som ter Stegen kunde greppa. Dock skulle det dröja till 19’ innan Chiles riktiga solklara målchans skulle dyka upp. Vidal skottfintade sig förbi Rudy utanför straffområdet och avlossade sin högerbössa. Ter Stegen lyckades inte hålla kvar bollen utan släppte en retur rakt ut som Sanchez likt en kungsörn dök på. När det ges ett sådant läge till en spelare som Sanchez brukar det garantera mål, men olyckligt nog fick Sanchez inte träff på bollen. Minuten senare samlade Chile upp bollen i försvaret för att starta ett uppspel via Mauricio Islas fötter som spelade bak bollen till den siste mannen som var Díaz i det här fallet. Díaz var hitills den chilenska spelaren som inte hade levt upp till sin normala nivå i matchinledningen. Det stora antalet felpassningar och felbeslut skådas sällan från mittfältankarets del. Werner och Stindl pressade Díaz som valde det osäkra före det säkra och tappade bollen till Timo Werner, som sedan fann sig och sin lagkamrat ensamma mot ensamma Bravo i det chilenska målet. Werner valde moget att passa förbi Bravo till Stindl, som kunde rulla in bollen i öppet mål. Vilken kalldusch för Chile som hittills hade total kontroll över matchen och var laget som tog sig till flest avslut. Tyskland hade blivit ordentligt tillbakatryckta under 20 minuter där Chile haft flertalet chanser att ta ledningen. Díaz monstruösa misstag ledde till 0-1 för Tyskland. Trots att Chile fortsatte spela på sitt sätt och ta sig in i det tyska straffområdet lyckades man inte hota ter Stegen på allvar under resterande delen utav den första halvleken. Istället var det Tyskland som tog sig fram till tre farliga avslut via kontringar.



Tankar efter första halvlek

Känslan efter den första halvleken var att Chile låg under oförtjänt. Tyskarna som inför matchen gick ut med intentionen att styra spelet fann sig istället tillbakatryckta fram till målet. Spelare som Vidal, Beausejour, Isla, Aranguiz och Hernández storspelade, medan Díaz stod för sin tveksammaste insats i La rojas historia. Även Vargas misslyckades framhäva sig i det tyska straffområdet, vilket gjorde det svårt för Chile att förvalta sina målchanser.







Andra halvlek



Inledningen av andra halvleken svajade mer fram och tillbaka i möjligheter då Tyskland fortsatte att hota via kontringar. Chile fokuserade på att behålla kontrollen över mittfältet och fortsatte att fylla på framåt med hela laget i den offensiva pressen. De gånger Tyskland kom fram hotade inte avsluten Bravo eller så bröt det chilenska försvaret innan tyskarna hann ta sig fram till det chilenska målet. Marcelo Díaz som var helt under isen visade inga tecken på att återhämta sig efter den grova missen vid Tysklands ledningsmål, och byttes därför ut redan efter 53 minuter. Leonardo Valencia hoppade in istället.

I 57’ utbröt knuffkalas mellan lagen efter att Kimmich svingat efter Bravo i en duell. Bravo visade Kimmich vad han tyckte om det, varpå Kimmich svarade med illska. Kimmich lagkamrat från Bayern Munchen Arturo Vidal var snabbt på plats och knuffade aggressivt bort Kimmich från Bravo. Därpå följde en liknande matchbild där Chile ägde bollen och tyskarna satsade på kontringar. Hårt spel med heta dueller präglade matchbilden.



71’ spelade Sanchez fram Vargas i straffområdet framför målet, dock fick ineffektive Vargas inte till något avslut, bollen hamnade istället återigen vid Sanchez fötter som fintade sig förbi en försvarare och fick iväg ett avslut, dock var en tysk försvarare på plats och täckte skottet. 73’ fick återigen Vargas bollen inne i straffområdet av Aránguiz. Vargas vände upp snabbt och fick till ännu ett tamt avslut som ter Stegen kunde greppa. 74’ spelade Sanchez fram Beausejour i det tyska straffområdet som slog ett hårt inlägg som studsade runt i det tyska försvaret likt en flipperkula. Slutligen jagade Sanchez upp bollen men blev blockerad av Rudy, bollen hamnade istället hos Vidal som drog till för kung och fosterland från nära håll. Avslutet gick över ribban, trots det korta avståndet till målet. Sanchez och en del av publiken ropade och viftade efter straff, andra delen av publiken drog drog en suck efter Vidals miss. Intensiva minuter alltså där Chile radade upp målchanser och det var ett mirakel att man inte lyckades kvittera matchen. Det uppstod även en omdiskuterade situation där videogranskningssytemet ännu en gång fick sig en känga från många olika håll. Det var när Isla delade ut en ruskig armbåge mot Werners haka. Domaren dömde först inkast innan han fick signaler från kontrollrummet att pausa spelet medan de granskade situationen i kontrollrummet. Medan Werner tog sig mot sin onda haka var de flesta säkra på att Islas övergrepp skulle rendera i ett rött kort. När slutligen domaren fick det slutgiltliga beslutet visade han endast upp det gula kortet. Underligt beslut tyckte de allra flesta, till och med i den chilenska publiken.



83’ kom kanske den allra klaraste målchansen då inbytte Puch tog en magnifik djupledslöpning tvärs igenom det tyska straffområdet på Sanchez inlägg. På något sätt lyckades Puch vända om och spela in bollen framför mål där den också inbytte Sagal befann sig, HELT REN. Från målområdeslinjen kunde Sagal skjuta in bollen i öppet mål efter att ter Stegen hade gått bort sig. Gjorde Sagal det? Nej, det gjorde han inte. Sagal drog till med ett avslut som jag misstänker fortfarande befinner sig i omloppsbana runt jorden. I ett läge där det är svårare att missa än att göra mål, missade inbytte Sagal. Slutminuterna i matchen blev dramatiska då bland annat Emre Can la sig på gräset och kramade om bollen med hela sin kropp omringad av chilenska spelare som ville ta bollen för att starta igång spelet snabbt. Det hela liknade en scen ur en rugbymatch. Under större delen av andra halvleken hade Tyskland försvarat sig med 10-11 man på egen planhalva och satsat på kontringar, mot slutminuterna försökte tyskarna endast få bort bollen ur egen planhalva och fördröja spelet så mycket man kunde. Domaren lade till hela 5 minuter i tilläggstid där Tyskland passade på att göra ett byte för att dra ut på tiden. Chile tog inte tillvara på tilläggstiden och tillslut blåste domaren av matchen. Tyskland kunde förklara sig mästare i Confederations Cup 2017.





Känslan efteråt

Tomhet var den enda känslan efter slutsignalen. Chile hade chansen att ta hem ett mästerskap på global nivå och misslyckades. Jag väljer ordet misslyckades eftersom att Chile hade större delen av matchen i sina händer, samt antalet målchanser man sumpade. Tysklands enda mål var dessutom en bjudning man sällan skådat i en final. Dock har stora spelare som Gerrard, Messi och Terry också stått för avgörande misstag i avgörande matcher, så man får inte lägga alltför stor skuld på Marcelo Díaz. Den stora skulden får istället anfallet bära. Jag upprepar att det inte är godkänt att missa så många chanser om man vill vinna en titel. Det finns bara inte.

Med lite perspektiv på det hela kan man ändå konstatera att det är otroligt att Chiles gyllene generation återigen lyckas prestera på denna nivå i ett stort mästerskap. Man kan trösta sig med att det finns många stora fotbollsnationer som inte tog sig till final i Confederations Cup 2017.



* * * * *



Matchstatistik

Bollinnehav %: 66-34

Skott: 22-8

Gula kort: 4-3

Hörnor: 9-4





Källor: espn, As



* * * * *



Vi måste även hylla och gratulera Tyskland för vinsten. Få länder i världen har möjligheten att plocka hem titlar utan sina ordinarie spelare, Tyskland är ett av de få.



Nu återstår endast för Chile att resa sig efter dråpslaget och ta sig till VM 2018!



Vamos Chile!