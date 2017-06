Chile – Kamerun 2-0

Chile inledde ikväll sin resa i årets Confederations Cup och man gjorde det med följande startelva:



Johnny Herrera

Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Jean Beausejour

Arturo Vidal, Marcelo Diaz, Charles Aranguiz

José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas, Edson Puch.



Noterbart med startelvan är att den saknade två nyckelspelare i form av målvakten Claudio Bravo och Arsenals storstjärna Alexis Sanchez. Bravo avslutade säsongen i Manchester City i förtid på grund av skada och Sanchez har den senaste tiden dragits med en vristskada men spelade i förlustmatchen mot Rumänien för några dagar sen.



Första halvlek



Chile inledde starkt och hade ett stolpskott av Vargas innan den första minuten var färdigspelad. Endast någon minut senare var Fuenzalida nära att slå in ledningsmålet efter att ha tagit sig in i straffområdet med ett fint nummer. Kamerun började att backa hem och det var tydligt att man inriktade sig på kontringar, och sådana skulle förekomma. Efter att Jara slagit en passning helt åt fanders kom Kamerun i ett tre mot två-läge och Herrera fick göra en fin räddning. Chile dominerade matchen utan att komma till särskilt farliga chanser medan Kamerun stack upp med enstaka kontringar. I halvlekens sista minut gör Chile till sist 1-0 genom Vargas efter en fin assist av Vidal. Trodde alla, inklusive mig själv, men målet dömdes bort för offside efter videogranskning, dock så ser det ut på reprisen som om Vargas är onside. Hur som helst stod det 0-0 i paus, orättvist med tanke på det enorma övertaget ”La Roja” hade.



Andra halvlek



Andra halvlek inledde temposvagt och Kamerun hängde med bra. Därför gjorde Chile en förändring för att ändra på detta. I den 57:e minuten steg jublet bland de chilenska supportrarna då Alexis Sanchez byttes in istället för Edson Puch. I den 63:e minuten gör Pizzi sitt andra byte, in gick Leonardo Valencia och ut gick Fuenzalida. Chile slarvar ganska mycket under matchen och en felpass av Diaz resulterar i att Gonzalo Jara får ta matchens första varning och ett farligt frisparksläge för Kamerun. Frisparken vart dock resultatlös.



Matchen är fortsatt temposvag och händelsefattig under andra halvlek trots bytena och i 70:e minuten tvingas Chile göra sitt sista byte då Aranguiz har skadekänning, varpå Francisco Silva som avgjorde den senaste Copa America-finalen byts in. Chile sticker upp då och då men det blir väldigt sällan farligt och man gör en klart sämre andra halvlek samtidigt som Kamerun höjer sig ganska rejält.



I den 81:a matchminuten tar dock Chile äntligen ledningen med 1-0 genom Arturo Vidal, efter ett fint inlägg av den inbytte Sanchez.



Under matchens slutskede tryckte Kamerun på för ett kvitteringsmål, detta öppnade naturligtvis upp för kontringslägen för Chile som utnyttjade ett sådant på tilläggstid. Efter att Alexis Sanchez sprungit sig fri så hamnar bollen till slut hos Eduardo Vargas som gör 2-0. Huruvida det var mål eller inte fick vi dock vänta på då domaren hade samtal med videogranskaren. Men efter en dryg halvminuts väntan så fick vi beskedet att målet godkändes och man kunde fastställa slutresultatet 2-0 till Chile.



Sammanfattning



Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var en rättvis vinst för Chile, men man slarvar ganska mycket emellanåt och detta kan straffa sig vid tuffare motstånd mot t.ex. Tyskland. Arturo Vidal är matchens lirare i mitt tycke, men även Mauricio Isla stod för en bra prestation. Chile fick problem i andra halvlek när Kamerun satte hårdare press på bollhållaren men är det klart bättre laget sett över 90 minuter. Försvarsspelet ser ganska svajigt ut emellanåt men detta brukar förbättras ju längre turneringen går.

