Inför: Tyskland - Chile

Det är dags för gruppspelets andra omgång i Confederations Cup. För Chiles del handlar det om den svåraste matchen på förhand. Det handlar alltså om de dubbla Sydamerikanska mästarna Chile och de regerande Världsmästarna Tyskland. Historiskt sett har Chiles landslag varit en mardröm för regerande mästare i olika sammanhang.



Inför senaste matchen mot Kamerun fick vi se ett landslag storspela med stjärnorna Alexis Sanchez och Claudio Bravo på bänken. Vi fick se ett chilenskt landslag med en sprudlande offensiv som påminde om de gamla goda tiderna under Bielsa. Den typ av fotboll som tidigare fått omvärlden att beundra det chilenska landslaget. Slutresultatet blev 2-0 efter att Alexis kunde hoppa in under den 58:e matchminuten, för att sedan spela fram Arturo Vidal 81´(matchens MVP) samt Eduardo Vargas 92´. Dock kunde matchen avgjorts tidigare då Chile blev berövade ett mål utav VAR-teknologin (videogranskning), även solen har sina fläckar. Kommer Tyskland att utnyttja Chiles kortväxta backlinje?Tyskarna inledde turneringen med en 2-3 vinst mot Australien . Tyskland kom till turneringen med en reservbetonad trupp. Stjärnor som Neuer, Özil, Kroos och Muller lämnades hemma. Det annorlunda tyska landslaget visade upp en bländande, rörlig, offensiv fotboll där Goretzka och Stindl kanske var två av de mest framträdande spelarna. Dock visade tyskarna dålig effektivitet framför mål och brände många målchanser. Defensivt lyckades inte Leno inge den trygghet som krävs i försvaret, då han släppte in två tämligen enkla avslut. Därefter kändes tyskarna något skakiga i backlinjen. Kommer Tysklands oprövade backlinje sättas på prov utav Chiles rutinerade anfall?Inför matchen har Vidal pratat om hur de bägge lagens tidigare möte inför VM 2014 hjälpte “La roja” att växa som ett lag.“Vi reste till Stuttgart och vi visade att vi är ett landslag som är här för att vinna viktiga titlar, ett annorlunda chilenskt landslag. Från och med den matchen och framåt började vi tro på oss själva mer, sedan under VM i Brasilien gjorde vi det bra och sedan kunde vi vinna två troféer. Vi har vunnit respekten av alla, hela världen har sett det chilenska landslaget växa. Jag kollar alltid på den matchen, som en en påminnelse. Den fick oss att växa som ett lag”.- VidalChiles förbundskapten Juan Antonio Pizzi svarade på frågor från journalister i en presskonferens inför matchen. Vi fick bland annat bekräftat att Alexi Sanchez är redo för start. Samtidigt fick vi reda på att Bravo troligtvis inte kommer att starta. Det hintas även om en överraskning i startelvan samt ett byte av formation.Den tidigare använda 4-3-3 kan bli en 4-4-2 med en diamant i mittfältet.I typiska Bielsa manéer sa sig Pizzi ha analyserat det tyska landslaget mycket noga, och letat efter ett sätt att neutralisera det tyska mittfältsmaskineriet.I övrigt är truppen intakt och Pizzi har fullt manskap till sitt förfogande.Även den tyska förbundskaptenen Löw svarade på frågor inför matchen. Bland annat sade han följande:“Jag vet inte om vi förväntar oss att bli nersparkade, men vi förväntar oss att de spelar med samma intensitet som alltid, kämpa för varje boll. Det är två lag som behandlar bollen väl. Vi förväntar oss att bli bättre för varje match, målet är att bli mästare”- LöwLöw bekräftade att Marc-André ter Stegen startar i mål istället för Leno. Han sade att det är onödigt att göra allt för stora förändringar, men tre, fyra ändringar kan vi räkna med. Förutom målvaktsbytet avslöjades inga fler namn.HerreraIsla, Medel, Jara, BeausejourAránguiz, Diaz, VidalFuenzalida (alt. Hernandez), Vargas, SánchezTer StegenKimmich, Rudiger, Mustafi, HectorStindl, Rudy, GoretzkaBrandt, DraxlerWagnerJag tror på en ganska offensiv fotboll av båda lagen. Krig om bollinnehavet förväntas. Där det starkaste kontringslaget vinner tillslut.Tyskland förväntas bli tillbakatryckt av ett offensivt Chile. Där lagsammanhållningen i Chile kommer väga tungt när det gäller bollinnehavet. Jag förväntar mig ett Tyskland med snabba omställningar, för vår del gäller att hålla fokus i backlinjen och be till Gud att Herrera klarar sitt största test hittills.1-3 vinst till Chile. Som markerar vägen till final. Målskyttar blir: Vidal, Vargas och Aranguiz.2-2, som håller spänningen vid liv i gruppen. Målskyttar blir: Vidal x2.Alireza FeghaniKazan Arena, 45.37920:00, 2017-06-22SVT1Källor: as.com, Tvmatchen.nu, Forza* * * * * *När Chiles gyllene generation befinner sig på toppen, förtjänar dess lojala, passionerade och unika fans aktuell läsning om de tvåfaldiga sydamerika nska mästarna. Därför har vi tagit initiativet att krita ner våra tankar i ord. Till en början består vi utav två fotbollsnördar.Redaktör:Namn: Marcos RiverosFakta: Har följt La roja sedan barnsben. Även skribent för Real Madrid på svenskafans.Favoritspelare i La roja nutid: Vidal ‘El Rey’Favoritspelare i La roja historiskt: Ivan ‘bam bam’ ZamoranoSkribent:Namn: Martin ContrerasFakta: Passionerad följare av La roja sedan födseln. Du hittar mig i Husby FF:s backlinje.Favoritspelare i La roja nutid: Valdivia ‘El Mago’Favoritspelare i La roja historiskt: Sierra