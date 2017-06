Inför: Portugal - Chile, Mästarnas kamp

Idag spelas den första semifinalen i Confederations Cup 2017. Chile som slutade tvåa i grupp B ställs mot Portugal som slutade etta i grupp A. De sydamerikanska mästarna ställs mot de europeiska mästarna.



Redaktionens tankar :

Portugal inledde gruppspelet i turneringen genom att spela 2-2 mot Mexico. Därefter vann portugiserna mot Ryssland med 1-0, för att slutligen kunna avsluta gruppspelet med en komfortabel 4-0 seger mot Nya Zeeland. Man plockade alltså hem 7 poäng och gick segrande ur gruppen med hjälp av målskillnad.Gruppspelet för Chile s del har bjudit på lite blandade prestationer. Inledningsvis vann Chile mot Kamerun med 2-0. Därefter kom det ett oavgjort resultat mot Tyskland för att slutligen avsluta gruppspelet med ännu ett oavgjort resultat (1-1) mot Australien . Chile slutade tvåa i gruppen med 5 poäng, två poäng efter Tyskland.Chile och Portugal har mötts tre gånger i historien, där Portugal har stort övertag gentemot Chile. Det första mötet ägde rum för hela 89 år sedan under OS i Amsterdam där Portugal vann med 4-2. Cirka 40 år senare möttes de ännu en gång och återigen vann Portugal. Denna gång med 4-1. Senaste mötet ägde rum 2011. Då handlade det om Claudio Borgis debutmatch som chilensk förbundskapten. Matchen slutade 1-1 efter att Varela gjorde mål för Portugal och Mati Fernandez för Chile.Värt att påpeka är att detta blir Chiles tredje semifinal på lika många år. De två senaste åren har Chile nått semifinal i Sydamerika nska mästerskapen och gått segrande bägge gångerna.Skyttekungen Cristiano Ronaldo är självklart Portugals främsta anfallsvapen. Cristiano Ronaldo har hunnit med att göra två mål såhär långt in i turneringen och är på delad första plats i skytteligan. Dock har Cristiano haft det tufft historiskt mot sydamerikanska landslag. Cristiano har tidigare spelat sex matcher mot sydamerikansk motstånd, och endast gått segrande ur två av dessa. Det har dessutom endast blivit två mål av skyttekungen mot sydamerikanskt motstånd (Argentina 2011, Ecuador 2013).Vad som däremot talar för Real Madrid-stjärnan är att han är en av de spelare som har gjort flest mål på Claudio Bravo . Hela 12 gånger har Claudio Bravo fått plocka ut bollen ur kassen tack vare Cristiano Ronaldo. Det skedde under Claudio Bravos sejour i den spanska ligan där han representerade både Real Sociedad och FC Barcelona. Det är alltså hög tid för La rojas lagkapten att revanschera sig på Cristiano Ronaldo.“Jag oroar mig inte över statistiken… Det spelar mig ingen roll vem jag har framför mig om jag vill vinna, om jag vill gå vidare till finalen. Det är alltid mitt mål. Jag tävlar inte för att möta en viss person eller ett visst lag, jag tränar för och tävlar för att vinna saker med landslaget och klubblaget” - Claudio BravoFör att ge laget mer defensiv balans, lutar det åt att Pizzi återigen satsar på Pablo “El Tucu” Hernández i mittfältet istället för Fuenzalida, som inte hade en bra eftermiddag mot Australien. Med Díaz, Aránguiz och Hernández i startelvan hoppas Chile kunna stänga ner ytor på mittfältet samt få mer kontroll över de centrala ytorna på planen. Jean Beausejour och Gary Medel välkomnas tillbaka till startelvan och kommer tillsammans med Gonzalo Jara och Mauricio Isla att utgöra Chiles backlinje.Fernando Santos, Portugals förbundskapten bekräftade att Raphael Guerreiro inte kommer att delta i kvällens match. Även Bernardo Silva är ett frågetecken efter att ha stukat foten mot Nya Zeeland. Sedan tidigare har det även varit klart att Pepe missar semifinalen mot Chile efter att ha samlat på sig för många gula kort.“Jag hoppas att historien upprepar sig. I semifinalen i EM mot Wales bevisade vi att vi kan spela utan Pepe”“Inget européiskt lag har vunnit denna turnering. Jag har ändå förtroende för mina spelare, för deras mentalitet, för deras uppoffring, mod och beslutsamhet. Med dessa spelare går jag till slutet av världen och längre”Om det chilenska motståndet tillade Santos att Chile är ett svårt lag att analysera på grund av sin “stora dynamik”, för sina spelare med “stor kapacitet och enorm kämparglöd”.Han tillade även:“Det är inget traditionellt lag. Dom har många varianter och vi bör vara på vår vakt. Vi är två jämna lag, eftersom vi också har spelare med kämparglöd och enorm fysik”.* * * * *C. BravoM. Isla, G. Medel, G. Jara, J. BeausejourM. DíazC. Aránguiz, P. HernándezA. VidalE. Vargas, A. SanchezR. PatricioCedric, J. Fonte, B. Alves, P. EliseuB. Silva, A. Silva, W. Carvalho, R. QuaresmaSilva, C. Ronaldo* * * * * *Om Chile ska kunna penetrera Portugals solida försvar krävs det en bra match av den offensiva trion: Sanchez, Vargas och Vidal. Det kommer även att krävas ett enormt slit av ytterbackarna, som måste försvara mot toppklass motståndare och fylla på offensivt. Den centrala mittfältstrion måste hålla koncentrationen samtidigt som Vidal måste göra en toppmatch.Chile måste hålla fokus under hela matchen och inte släppa till något defensivt. Viktigt att Medel och framförallt Beausejour är tillbaka. Pressa i rätt tillfälle och hålla bollen så mycket som möjligt. Viktigast av allt: inga misstag!!Kampen om mittfältet och båda lagens kontringar. Bli inte lurade om Portugal sjunker ner och låter Chile föra spelet, för att sedan explodera i kontringar. Chiles kontringar känner vi redan till väl.Cristiano Ronaldo och hur Chile försöker utnyttja Pepes frånvaro.Publiken. Chile förväntas ha stort övertag på läktaren.1-1, Chile vinner efter förlängning.1-1, Chile vinner på straffar.* * * * *Alireza FaghaniKazan Arena20:00, 2017-06-28SVT2, SVT Play* * * * *Källor: redgol.cl, as.com, forza, livescore