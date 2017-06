Kontinenternas batalj: Tyskland - Chile

Gruppens på förhand svåraste match spelades på Kazan arena. Det var turneringens yngsta landslag som mötte turneringens äldsta, där tyskarna stod för ungdomen.

Det hade pratats om att detta skulle vara den stora bataljen i turneringens gruppspel. Chile som har kammat hem de två senaste sydamerikanska mästerskapen ställdes alltså mot det landslag som senast korades till världsmästare

J.HerreraM.Isla, G.Medel (c), G.Jara, J.Beausejour;M.Diaz;C.Aranguiz, P.Hernandez;A.VIdal;E.Vargas, A.Sanchez;Avb: C.Bravo, C.Tosell; E.Roco, P.Diaz, E.Mena; F.Silva, F.Gutierrez, J.Fuenzalida, A.Sagal; M.Rodriguez, L. Valencia, E.PuchSom vi skrev inför matchen, kunde vi konstatera att Pizzi bjöd på en liten överraskning på mittfältet inför matchen. Pizzi ändrade från en offensivare 4-3-3 till en mer defensivt balanserad 4-1-2-1-2. Överraskningen på mitten ledde till att Hernandez klev in i startelvan istället för Fuenzalida. Vi fick se Vidal i en mer uppskjuten roll än vi är vana, mer som en klassisk 10:a. Snäppet framför Vidal fick vi se Alexis Sanchez göra en efterlängtad återkomst i startelvan. Alexis hade tidigare haft en del fysiska besvär och ställdes därför över i första gruppspelsmatchen.Ter StegenM.Ginter, S.Mustafi, N.SuleJ.Kimmich, S.Rudy, J.HectorL.Goretzka, E.Can,J.Draxler (c)L.StindlAvb: K.Trapp, B.Leno; M.Plattenhardt, B.Henrichs, A.Rudiger; K.Demirbay, A.Younes, J.Brandt; T.Werner, S.WagnerNär den tyska startelvan släpptes bekräftades det att ter Stegen skulle starta istället för Bernd Leno, som hade stått för en svag insats i öppningsmatchen mot Australien . Inför matchen hade Löw hintat om att det skulle räcka med 3-4 byten inför denna match. Dessa byten kom att visa att Tyskland ville stärka defensiven genom att spela med en resligare backlinje än tidigare. Snittlängden på den nya backlinjen var så hög som cirka 1,90 m. Vidare, för att försvara sig mot Chiles främsta anfallsvapen, det farliga kantspelet, valde Löw att förstärka mittfältet med Emre Can, Joshua. Kimmich och Jonas. Hector. På så sätt ville man täppa till på mittfältet. I anfallet startade en ensam Lars. Stindl med Julian. Draxler i en fri roll bakom sig.Man hann knappt dra på sig matchtröjan och öppna chipspåsen innan Alexis Sanchez inledde målskyttet i matchen med ett. Målet kunde uppkomma efter att Arturo Vidal lyckades stressa Mustafi när Tyskland befann sig i uppspelsfasen. Mustafis passning hamnade rakt i gapet på Alexi Sanchez, som kunde väggspela sig in i straffområdet via stöd av den offensive Arturo Vidal. Sanchez avslutade med en klassisk tåfjutt mot främre stolpen som lämnades öppen av ter Stegen.Vi fick se Chile inleda matchen med en hög backlinje och ett aggressivt presspel över hela planen. Diamanten på mittfältet utformades med Marcelo Diaz som agerade ankaret i laget. Framför sig hade han två löpstarka spelare, Charles Aranguiz som kommer från en rätt medioker säsong i tyska Bundesliga och Pablo Hernandez som har gjort en riktigt bra säsong i Celta de Vigo och spelade bland annat semifinal i Europa League . Till skillnad mot den föregående matchen mot Kamerun, lade Pizzi till Hernandez i mittfältet och plockade bort kantspelaren Fuenzalida. Det syntes att Pizzi ville utnyttja Hernandez fysik, teknik samt starkare positionering.På pappret ställde Löw upp sina mannar i en 3-4-2-1 uppställning, men i praktiken var det mer en 6-2-1-1 uppställning. Hector och Kimmich som placerades för att ockupera kanterna för att stänga Chiles farliga kantspel, hade stort offensivt och defensivt ansvar. Även Goretzka och Can skulle ta stort ansvar, fast på mittfältet då de förväntades täppa till i mitten, samtidigt som de förväntades att fylla på i anfallet. Framför mittfältsduon agerade Draxler, som precis har lagt en makalös debutsäsong i franska PSG bakom sig där de bland annat slutade tvåa i Ligue 1 . Draxler fick en fri roll bakom Stindl som var tänkt att agera target i anfallet. De två offensiva spelarna var ständigt i beredskap för snabba omställningar de gånger Chile tappade bollen.Efter ett fint chilenskt anfall i 20’ mot ett tillbakapressat Tyskland lyckades Vargas göra en snabb vändning utanför straffområdet, och därefter få till ett kanonskott som gick rakt mot ter Stegens vänstra hörn. Turligt nog för Tyskland tog skottet i ribban och studsade ut ur planen.Efter ca 25 minuter kunde Tyskland komma in i matchen och spela sig ur Chiles höga press. Det var tydligt att Tyskland ville spela i ett lägre tempo än Chile. Sakta men säkert började även tyskarna att känna sig bekväma, och höjde därmed tempot i matchen aningen.Till slutet av halvleken fick vi se en underhållande match och det var hög press och högt tempo. Det märktes att båda lagen försökte göra mål.kvitterade Tyskland till 1 – 1 genom Stindl efter ett fint mönsteranfall. Chiles offensiv pressade högt, medan försvarslinjen inte hängde med. Resultatet blev att Tyskland kunde spela sig ur pressen, och fann sig därefter i ett offensivt övertag mot Chiles blottade försvar. Herrera kunde inte mycket göra när Lars Stindl petade in bollen i mål.Alexis Sanchez dribblade sig fram och tog sig loss på tilläggstid, för att få iväg ett fint långskott mot ter Stegen. Tyske målvakten kunde göra en fin räddning på skottet, styra undan. Båda lagen kunde lämna planen efter första halvleken med ett oavgjort resultat.Känslan var att Chile gjorde en bra första halvlek mot de regerande världsmästarna. Man lyckades kontrollera spelet. Fram till tysklands kvittering, luktade det mer 0-2 än 1-1. Just kvitteringen kunde ha undvikits ifall Pizzi hade valt att bevaka ledningen istället för att fortsätta jaga ytterligare ett mål. Laget klarade inte av att genomföra den höga pressen, vilket bjöd Tyskland på de stora ytorna som ledde fram till kvitteringen. Desto längre matchklockan tickade noterades det att ytterbackarna hade svårt att ta sig fram till inläggslägen. Trots att Isla och Beausejour var väldigt delaktiga i uppspelsfasen och fyllde på friskt längst kanterna. De svenska TV-kommentatorerna påpekade ofta hur spelbar Isla var. Ännu en notering var att Vidal såg obekväm ut i sin ovana position, vilket ledde till att vi inte fick se det bästa ur hans spel. En positiv aspekt var att Alexis Sanchez visade sig pigg från start och gjorde matchens första mål.I den 48:e minuten fick Chile en frispark i farligt läge som Alexis, så när sätter in i mål. Chile ägde bollinnehavet i den andra halvleken men kom aldrig fram till särskilt farliga chanser. Tyskarna fick ytterligare en varning och Sanchez åkte på en varning efter att ha visat frustration över ett domslut.I den 71:a matchminuten gick Chiles lagkapten Gary Medel ut efter skadekänningar på baksidan av låret och in kom istället Paulo Diaz. Runt denna tid började även tyskarna ta över matchbilden mer och mer och har några skott utifrån som antingen missade målet eller hamnade mitt på Chiles målvakt Herrera.I den 79:e matchminuten varnades vänsterbacken Jean Beausejour efter att ha dragit ner en tysk som var på väg igenom utanför straffområdet. Efter frisparken som blev resultatlös byttes Martin Rodriguez in stället för ”Turboman” Vargas, som fick lämna matchen mållös. I den sista minuten under ordinarie matchtid byttes Aranguiz ut mot ”El Gato” Silva. Noterbart var att tyskarna då inte gjort ett enda byte. Bytena gav tyvärr inte önskad effekt, och matchen slutar 1 - 1.1 – 1 som slutresultat känns någorlunda okej i efterhand. Chile var bättre under första halvlek medan Tyskland nog var lite bättre än Chile i andra halvlek. Alexis gjorde det stundtals bra men kladdar för mycket på bollen emellanåt och det såg inte ut som om han hade flytet med sig idag. Slutresultatet var rättvist och Chile har chansen att säkra sitt avancemang till semifinal om några dagar mot Australien i gruppspelets sista match.* * * * *: Det är svårt att utse bästa chilenare för kvällen men jag skulle ge det till Mauricio Isla , som sprang ofantligt mycket på högerkanten och det var synd att han inte fick kröna sin fina insats med en assist eller ett mål.: En riktigt bra match av Alexis Sanchez, där han spelade över stora ytor. Kämpade på till slutet och fick med ett mål på kontot.: Trots att han inte fick spela på sin position tog sig Vidal upp i luftdueller mot den tyska backlinjen och var ett hot mot det tyska försvaret. Som vanligt fick vi se Vidal kämpa på till den sista bloddroppen. I andra halvleken sjönk Vidal längre ner på planen för att delta mer i speluppbyggnaden och försvarsspelet, vilket var viktigt för Chile.* * * * *Bollinnehav %: 48 - 52Skott: 7 - 10Skott på mål: 4 - 4Hörnor: 1 - 4Frisparkar: 21 - 15Snittålder: 24,6 - 30,5Snittlängd: 185,1 - 175,8Arena: Kazan ArenaDomare: Alireza FeghaniKälla: forza