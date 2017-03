James Rodrígez frälste (som vanligt) nationen med sitt sena segermål mot Bolivia i torsdags

Colombia jagar poäng i Quito

Efter en knapp men otroligt viktig seger hemma i Barranquilla mot Bolivia med 1-0 befinner sig landslaget nu på höghöjdsträning i huvudstaden Bogota, inför avresa mot Ecuador och kvalmatchen kring strecket om den sista platsen till VM.

2017-03-26 07:40:00

Fem omgångar återstår av det tuffaste VM-kvalet i världen. Brasilien har efter sex raka segrar i princip kvalificerat sig med sina inspelade 30 poäng, drömgränsen går vid 27p som alltid inneburit sämst playoff. Bakom Brasilien är det tuffare. Uruguay är tvåa på 23 poäng och Paraguay nere på sjunde plats har 18. Däremellan ligger Argentina Ecuador och Chile på ett pärlband där varje mål och poäng kan bli avgörande. Vid ett VM missade Colombia play-off på ett måls sämre målskillnad än Uruguay. Peru har fortfarande teoretisk chans på en VM-plats medan Bolivia och Venezuela är avhängda.Närslog in sin egen straffretur i den 83:e minuten i torsdags var det mer lättnad än euforiskt jubel bland oss på läktaren. Sju matcher har gått sedan en anfallare gjorde mål, och segern var den första hemma i kvalet på ett år. För den colombianska självbilden är det nu ytterst viktigt att inse att situationen är annorlunda än inför VM i Brasilien. Då dansade vi hem matcherna i Barranquilla med 4 eller 5-0 och slutade tvåa i gruppen bakom Argentina. Detta är bara att glömma nu. I skadadefrånvaro står anfallshoppen i dagsläget till oprövade spelare somoch utskällde. Det blir en kamp för att hålla näsan ovanför vattenytan – och det faktum att vi slog ett av de absolut sämsta lagen tack vare en sen straffretur visar hur knappa marginaler vi lever på.Stommen från VM-laget är kvar, 8 av 11 startspelare är friska fortfarande att betrakta som ordinarie, men framför allt på anfallssidan har det gått utför.ochhar tappat sina landslagsplatser.startar mest i brist på alternativ ochhar haft en sällsynt olycklig förmåga att skada sig just i samband med kvalmatcherna. Att ingen forward gjort mål på sju matcher är givetvis lagets akilleshäl. Den på senare tid i Arsenal kritiseradei mål är säkerheten själv i landslaget och har framför sig ett starkt försvar ioch. Det är framåt fantasin och den sprudlande offensiven från VM av någon anledning gått förlorad.* * * *Alla lag i Sydamerika är starka hemma och Ecuador är inget undantag. Senast Colombia vann en VM-kvalmatch här var 1996. Inte mycket talar för att det blir en ny seger och en poäng vore att betrakta som en bragd. Då Ecuador på pappret är det sämsta av lagen som kämpar om de sista platserna är detta laget att hålla bakom sig. Uruguay har ett försprång, Argentina har fått upp ångan och Chile har efter sina skrivbordspoäng (man fick en wo-seger mot Bolivia i en match som slutade oavgjort då Boliva använt en spelare som tidigare gjort en landskamp för Paraguay) fått kontakt. Jag när inga naiva förhoppningar att Colombia ska resa sig ur den formsvacka som vi ändå får anse befinna oss i. Tar vi oss till VM så lär det bli som femma via play-off mot Oceaniens representant – så nu gäller det att hålla Ecuador bakom sig.För egen del blir det första besöket i Ecuador. Flyget går från Cali i eftermiddag och landar på kvällen i Quito. I Barranquilla bokade jag in mig på landslagets hotell för att insupa atmosfären och få lite bilder och en signad tröja. Det kanske kan anses barnsligt i vissas ögon att ägna sig åt dessa aktiviteter, men få saker fyller mig med sån energi som att få träffa de spelare som jag vecka ut och vecka in ser och följer på tv. Det är en fin känsla att få några ögonblick medmfl och få visa sin uppskattning.Desto mer surrealistisk blir upplevelsen när man står i hissen ochochkliver in. Jag hälsar och ber om bild och signering. Alla mycket trevliga. När jag kliver av på nionde våningen följer de efter mig och framme vid min rumsdörr ser jag attstår och väntar vid dörren bredvid. Det visar sig att Colombias förbundskapten har rummet bredvid mitt och efter att vänligt att ha svarat att vi tar bilden efter genomgången följer spelarna honom in. En stund senare valsar 8 av de kommande 11 startspelarna ut från rummet.kom mycket vänligt fram och sa: Nu kan vi ta bilden.* * * *Matchen i sig blev som sagt ingen höjdare.var elvan men dessvärre tvingades Muriel kliva ut skadad och är borta från spel mot Ecuador. Ingen av de på förhand varnade spelarna drog tack och lov på sig någon ny. Det väntas några förändringar i elvan nu, då det är givet att Colombia kommer lägga sig mer på försvar och utnyttja kontringar.David Ospina – Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, Pablo Armero – Daniel Torres, Carlos Sánchez, Abel Aguilar – James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado – Miguel Ángel Borja (elr Duvan Zapata)Bör dock tilläggas att medvet man aldrig. Han har en lika sällsynt som irriterande förmåga att ge rena landslagsdebutanter chansen från start framför etablerade spelare som pressen är eniga om borde spela istället. I ett VM-kval kan man inte chansa. Poängen måste in.Själv får jag förmånen att följa matchen från pressläktaren. Det kommer bli en spännande upplevelse där Ecuador får gälla som favoriter. Laget kommer förvisso från en förlust mot Paraguay men har ordinarie manskap bortsett tre spelare som missar matchen;ochEsteban Dreer - Juan C. Esteban Dreer - Juan C. Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví - Cristhian Noboa, Jefferson Orejuela - Antonio Valencia, Miler Bolaños, Énner Valencia - Felipe CaicedoAvspark på, vilket innebär 22.00 svensk tid.Bolivia – ArgentinaChile – VenezuelaPeru - UruguayBrasilien - ParaguayViktor Kassai tog ett historiskt beslut när han dömde straff efter videogranskning när Kashima Antlers besegrade Atlético Nacional med 3-0 på onsdagen.Efter de turbulenta händelserna i samband med flygkraschen i Colombia förra veckan tar sig colombianska Atlético Nacional samman och fokuserar på VM för klubblag.På onsdagen kom uppgifter om att målvaktslegendaren Faryd Mondragón lagts in på sjukhus efter vad som tros vara en överdos av antidepressiva mediciner.James David Rodríguez Rubio presenterade sig på allvar på den internationella scenen under VM 2014. Trots att Colombia blev utslaget redan i kvartsfinalen lyckades Rodríguez bli VM:s bäste målskytt med 6 fullträffar och därmed vinna priset "Guldskon".Redan när James Rodríguez satte sitt magnifika mål mot Uruguay i åttondelens första halvlek började en hel fotbollsvärld se fram emot mötet mellan Colombia och Brasilien. Colombia anses av många vara det lag som har imponerat mest i hela turneringen, samtidigt möter man världens bästa fotbollsnation genom tiderna, som dessutom har fördelen av hemmaplan.Colombia går ur gruppspelet med ett perfekt facit och i sista gruppspelsmatchen visade man upp bredden i truppen genom att med en reservbetonad uppställning slå Japan med hela 4-1.Colombia är vidare till åttondelsfinal"Los Cafeteros" tar emot "Elefanterna" från Elfenbenskusten i jakten på gruppseger.