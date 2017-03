Colombia tog andra raka segern

Effektivitet och disciplin gav tre poäng. Efter mål av James och Cuadrado kopplade Colombia tidigt grepp om matchen, och höll sedan undan utan några större problem. Eftersom både Argentina och Uruguay förlorade innebar segern att vi nu ligger på andraplats i tabellen.

Det var en fin och solig eftermiddag med en temperatur kring 20 grader som väntade spelarna. Colombia inledde med en del bollinnehav och såg inte alls ut som ett nederlagstippat bortalag utan självförtroende. Det syntes tidigt att den här matchen var till för att vinnas.trodde att han gjort 1-0 men vinkades av för offside. Ecuador hade ett par frispark som var nära att ge resultat men det var bortalaget som jublade först.Ett inlägg med yttersidan av den för dagen mycket duktigestyrdes i mål avefter 20 minuters spel och där och då kändes det som att vågskålen kraftigt svängde över i bortalagets favör. Colombia kontrollerade matchen och gav inte Ecuador utrymme att skapa några lägen. 14 minuter eftermål spelade han framtill öppet mål. 2-0 efter 34 minuter och nu gick den stora skaran colombianska fans på läktaren (besökande såväl som boende i Ecuador) från att hoppas på kryss till att förvänta sig tre poäng.Andra halvlek inleddes med att Colombia skrek på straff närföll över målvakten. En 50-50-situation som sällan går till bortalagets fördel. Några minuter senare gick de ecuadorianska drömmarna om poäng upp i rök närfick sitt andra gula kort efter en otroligt ful satsning på. Med tio man den sista halvtimmen kunde Ecuador inte hota Colombia som viaochvar närmare att göra 3-0 än släppa en in reducering.* * * *En väldigt solid insats sompå presskonferensen efteråt höll med om var lagets bästa match under den andra halvan av kvalspelet. Segern var den första på 20 år i Ecuador och för andra gången under det här kvalspelet tog Colombia 6 poäng på två omgångar. Eftersom både Argentina , utan avstängde Messi (som fick fyra matchers avstängning för utskällningen av domaren i matchen mot Chile ) och Uruguay förlorade, mot Bolivia respektive Peru, så passerade vi dem och seglade upp på andraplats. Vi blev den här kvalrundans stora vinnare och gick från sjätte till andraplats med bara fyra omgångar kvar.Med fyra matcher kvar är det fortfarande mycket kvar att spela om. MEN, segern här ger oss ett mycket bra läge inför avslutningen. För Ecuador ser det nu tufft ut att nå VM då man har kvar att möta Brasilien , Chile och Argentina. I nästa omgång möter Colombia jumbon Venezuela medan Ecuador på sjätteplats möter Brasilien borta. Det finns anledning att tro Ecuador förlorar och Colombia vinner och detta skulle i så fall innebära att vi har 7 poäng ner till sjätteplatsen med 3 omgångar kvar. I samma omgång tar Uruguay emot Argentina där minst ett av lagen kommer tappa poäng. Kvällens vinst gör att en colombiansk seger i Venezuela i höst tar oss ett stort steg närmare VM i Ryssland.För egen del var vinsten viktig för att hålla min segersvit med det colombianska landslaget intakt. Åtta raka matcher har landslaget vunnit med mig på läktaren. Jag är onekligen något av en lyckoamulett.James 20 & Cuadrado 34Felipe Caicedo 61Esteban Dreer - Mario Pinenida, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví - Antonio Valencia, Jéfferson Orejuela, Matías Oyola, Ángel Mena, Énner Valencia - Felipe CaicedoMarcos Caicedo mot Angel Mena (57), Gabriel Cortés mot E. Valencia (58)Gustavo Quinteros.David Ospina - Santiago Arias, Cristian Zapata, Yerry Mina, Farid Díaz - Carlos Sánchez, Abel Aguilar - Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez Edwin Cardona - Miguel Borja.Daniel Torres mot Aguilar (64), Mateus Uribe mot Cardona (72), Bacca mot Arias (84): José Pékerman.Brasilien – 33Colombia – 24Uruguay - 23Chile – 23Argentina – 22- - - - - - - - - - -Ecuador – 20 (playoff)------------------Peru – 18Paraguay – 18Bolivia – 10Venezuela – 6Brasilien – EcuadorUruguay – ArgentinaVenezuela – ColombiaPeru – BoliviaChile – Paraguay