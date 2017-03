Landmärket El Panecillo, även kallat "la Virgen de Quito", är en av huvudstadens mest besökta platser

Inför: Ecuador - Colombia

SvenskaFans är på plats i Quito och besöker en av världens högst belägna huvudstäder som på sina högsta toppar når 4000 meter över havet. Båda lagen spelar för att lägga sig i slagläge inför de fyra sista omgångarna som spelas i höst. Det ligger tre oerhört viktiga poäng i potten på Atahualpa ikväll.

2017-03-28 06:30:00

När jag promenerar runt på stadens gator och torg vajar flaggor i olika färger och folk skriker slagord. Jag tror först att det är fotbollsfans som laddar upp, men det visar sig vara politiska anhängare. Jag har landat i huvudstaden som delar norra och södra halvklotet med en rät linje som gett landet dess namn bara några dagar före befolkningen ska gå till valurnorna. Enligt taxichauffören är det jämnt skägg och på förhand 50-50 om det blir regeringsskifte eller ej. Samma styrkeförhållande kan nog även sägas gälla mellan de två kombattanterna inför kvällens drabbning. Ecuador inledde kvalet med att slå Argentina borta. Detta följdes upp med tre raka segrar och innebar maximala 12 poäng och serieledning efter fyra omgångar. Fansen började titta på resor och visumansökningar till Ryssland. Men sedan hände något. På de efterföljande nio matcherna har el Tri bara lyckats vinna två stycken och man har glidit ner till sjätteplats. Hemmaformen är dock intakt, bara serieledande Brasilien har lyckats vinna här i Quito. Uruguay förlorade med 2-1 och såväl Chile som Venezuela fick vända hem med 0-3 i baken. 6-0 på de två senaste hemmamatcherna och det faktum att Colombia inte vunnit här sedan 1996 (mål av) är faktorer som talar till hemmalagets fördel.- Det blir lätt för er, vi har spelat uselt den senaste tiden.- Ni har ju bättre spelare på i stort sett varje position.Det första citatet är från den mycket vänliga hotellkillen som hjälpte mig när min fjärrkontroll till teven strulade. Det andra är från taxichauffören. Optimismen sprudlar inte i landet som ändå tagit sig till tre av de fyra senaste VM-slutspelen. Jag förklarar att Colombias spel inte heller imponerat på slutet och att våra enda två bortasegrar tagits med nöd och näppe tack vare övertidsmål mot både Bolivia och Paraguay. Vi landar i en konklusion om att Ecuador kommer gå för seger från start – men att Colombias spets i form avkan avgöra en match i vilken matchminut som helst.* * * *ja. Han gav fingret till presskåren från ett fönster på träningsanläggningen och det spekuleras i att stjärnan är långt ifrån i balans. Den missade straffen mot Bolivia senast var den andra raka missade straffen under kvalet. I Real Madrid blir det som bekant begränsat med speltid men trots det är James facit i landslaget gott. Förutom alla de mål han gör har han assist eller hockeyassist till nästan alla mål landslaget gjort sedan VM i Brasilien och åren därefter. Han är helt fundamental för vårt anfallsspel!I skadadefrånvaro var det tänkt attskulle få fortsatt förtroende men han gick sönder på sista träningen där han ingick ielva. Det blir ännu en framtvingad ändring. Sedan mars förra året har Colombia nu spelat sju VM-kvalmatcher utan att en forward har gjort mål. Tio stycken har fått chansen.David Ospina – Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, Farid Díaz – Abel Aguilar, Carlos Sánchez – Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Macnelly Torres – Miguel Ángel BorjaEsteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví – Antonio Valencia, Ángel Mena, Jefferson Montero, Matías Oyola, Enner Valencia – Felipe Caicedo.- Man åker alltid till en match med ambitionen att ta poäng. Vi är här för att försöka vinna och få med oss alla tre, vi kommer inte bara att lägga oss på försvar, sapå gårdagens presskonferens vid ankomsten till Quito.* * * *(av 18)Brasilien – ParaguayBolivia – ArgentinaPeru – UruguayChile - VenezuelaBrasilien toppar tabellen på 30 poäng och ingenting talar för att det blir något annat än en sjunde raka seger ikväll. Ecuador ligger på femteplatsen med sina 20 poäng men lär vid poängtapp passeras av Chile som står på lika många. Colombia innehar i nuläget den åtråvärda fjärdeplatsen med 21 poäng. Framför ligger Argentina med 22 och Uruguay med 23. Ni kan själva leka med resultat och tabellförändringar.Avspark påvilket med sommartidens förändring innebär kloch visas på Viasat Sport och Viaplay.Kuriosa: Vid samtliga tre VM-slutspel som Ecuador har tagit sig till, har laget haft en colombiansk förbundskapten; Bolillo Gómez 2002, Luis Fernando Suárez 2006 och Reinaldo Rueda 2014.SvenskaFans är på plats i Quito och besöker en av världens högst belägna huvudstäder som på sina högsta toppar når 4000 meter över havet. Båda lagen spelar för att lägga sig i slagläge inför de fyra sista omgångarna som spelas i höst. Det ligger tre oerhört viktiga poäng i potten på Atahualpa ikväll.Efter en knapp men otroligt viktig seger hemma i Barranquilla mot Bolivia med 1-0 befinner sig landslaget nu på höghöjdsträning i huvudstaden Bogota, inför avresa mot Ecuador och kvalmatchen kring strecket om den sista platsen till VM.Viktor Kassai tog ett historiskt beslut när han dömde straff efter videogranskning när Kashima Antlers besegrade Atlético Nacional med 3-0 på onsdagen.Efter de turbulenta händelserna i samband med flygkraschen i Colombia förra veckan tar sig colombianska Atlético Nacional samman och fokuserar på VM för klubblag.På onsdagen kom uppgifter om att målvaktslegendaren Faryd Mondragón lagts in på sjukhus efter vad som tros vara en överdos av antidepressiva mediciner.James David Rodríguez Rubio presenterade sig på allvar på den internationella scenen under VM 2014. Trots att Colombia blev utslaget redan i kvartsfinalen lyckades Rodríguez bli VM:s bäste målskytt med 6 fullträffar och därmed vinna priset "Guldskon".Redan när James Rodríguez satte sitt magnifika mål mot Uruguay i åttondelens första halvlek började en hel fotbollsvärld se fram emot mötet mellan Colombia och Brasilien. Colombia anses av många vara det lag som har imponerat mest i hela turneringen, samtidigt möter man världens bästa fotbollsnation genom tiderna, som dessutom har fördelen av hemmaplan.Colombia går ur gruppspelet med ett perfekt facit och i sista gruppspelsmatchen visade man upp bredden i truppen genom att med en reservbetonad uppställning slå Japan med hela 4-1.Colombia är vidare till åttondelsfinal