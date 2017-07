Enorma kliv för Iran och Sverige i FIFA-ranking

VM-kvalmatcher och Confederations Cup orsakerna bakom stora förändringar i toppen.

FIFA släppte på torsdagen senaste rankingen över världens bästa herrar i landslagsfotboll. Rankingen bjöd på en ny världsetta i Tyskland tack vare guldet i Confederations Cup och puttade därmed ner Brasilien från tronen. Övriga stora vinnare i toppen blev Portugal (4), Schweiz (5) och Polen (6) som alla hade tagit fyra kliv uppåt i tabellen."Team Mellis" 1-0-vinst över Uzbekistan i en VM-kvalmatch innebar att de blev andra laget som kvalificerade sig till VM i Ryssland efter Brasilien. Iran har tagit sig igenom kvalet med en imponerande överlägsenhet då man med tre matcher tillgodo redan är gruppvinnare. Det ska också tilläggas att laget ännu inte släppt in ett mål i de åtta matcher man spelat hittills. För Irans del väntar nu Sydkorea borta den 31:a augusti, en viktig match för koreanerna som jagas av Uzbekistan omd en andraplatsen som ger en plats i nästa års mästerskap.Det ska tilläggas att Sverige hade sin värsta placering någonsin med en 45:e plats så sent som i mars 2017. Men tack vare vinster i VM-kvalet kan nu svenskarna blicka mot bättre seedning i ett eventuellt VM nästa år i Ryssland.Sverige leder just nu sin VM-kvalgrupp före Frankrike när fyra matcher återstår. Närmast väntar Bulgarien på bortaplan 31:a augusti.FIFA ranking:1. Tyskland (+1)2. Brasilien (-1)3. Argentina (-1)4. Portugal (+4)5. Schweiz (+4)6. Polen (+4)7. Chile (-3)8. Colombia (-3)9. Frankrike (-3)10. Belgien (-3)45. Australien (+3)46. Japan (-1)51. Sydkorea (-8)61. Saudiarabien (-8)65. Uzbekistan (-3)