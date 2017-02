FC Kia kan bli första iranska lag i Gothia Cup med din hjälp!

Mehdi Mahdavikias lag besöker Sverige i sommar och nu behöver de din hjälp.

Parsian IF står som värd för FC KIA:s ungdomslag för deltagande i Lennart Johansson Academy Trophy Cup som går i Stockholm (Skytteholm) och Gothia Cup i Göteborg.Dessa ungdomar är handplockade av storstjärnan Mehdi Mahdvikia när han reste landet runt och besökte fattiga byar och utsatta områden där befolkningen har stora ekonomiska svårigheter. Dessa barn har med hjälp av Mahdavikia blivit erbjudna en bättre framtid genom att få all möjligheter som det behövs för att de ska utvecklas till en professionell fotbollsspelare HELT kostnadsfritt.Nu behöver Parsian IF er hjälp för att kunna säkerställa deltagandet i cupen för dessa ungdomar.Laget kommer att befinna sig i Stockholm i 3 dagar i slutet av maj och 1 vecka i Göteborg i mitten av juli och för detta behöver de ekonomisk stöd. Pengarna kommer att gå till boende och omkostnader på plats.För att vara med och bidra till att göra FC Kia första iran ska representanten i världens största fotbollsturnering (Gothia Cup) kan du swisha till nummer: 123 602 03 17.Glöm inte att komma och heja på dessa ungdomar som mycket väl kan bli framtida landslagsspelare för "Team Melli".Mer info hittar du på www.parsianif.seFC KIA Instagram:https://www.instagram.com/fckia/Youtube klipp om FC KIA:https://www.youtube.com/watch?v=KTa-l7C7aOs