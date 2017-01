Iransk anfallssuccé i Europa

Ghoochannejhad stekhet i Holland.

Låter namnet bekant? Knappast utanför Nederländerna. SC Heerenveen som laget heter är ingen ny klubb, de bildades 1920 och spelade i Champions League säsongen 1999-2000. Idag ligger laget på fjärde plats i Eredivisie – holländska förstaligan.I SC Heerenveen har flera svenska fotbollsspelare huserat, bland annat. Idag spelar landslagsaktuellasom numera representerar Kosovo. Båda är givna i truppen.Vid sidan av de båda svenskarna på topp finns 29-årige. ”Gucci” som han kallas flyttade med sina föräldrar till Holland från Iran när han var åtta år gammal. Goochannejhads fotbollsresa har inte varit spikrak. Som ung, lovande talang spelade han i Hollands juniorlandslag för att sedan lägga fotbollsskorna på hyllan. Skälet var, liksom många andra iraniers, fokus på studierna. Han lät sig dock övertalas av den holländske mittfältsgiganten Marc Overmars att kombinera fotbollen med studierna. Sedan dess har det hänt mycket. 2012 valde den iranske anfallaren att representera Iran i landslagssammanhang. I Holland har han gjort succé.tillsammans med den danske stjärnan Nikolai Jörgensen. I iranska landslaget har han hunnit göra 17 mål på 33 matcher, bland annat Irans enda mål i VM i Brasilien 2014, mot Bosnien.Det iranska landslagets förbundskapten, den ständigt avgångsaktuelle portugisenhar under lång tid medvetet jagat iranska talanger i diasporan med målet att de ska spela för Iran. Hans scouting har gett resultat. Flera spelare med iransk bakgrund har valt sitt forna hemland framför det land de bor och lever i. På plussidan finns bland annatsom vann U21-EM 2009 i Sverige med Tyskland och som nu utgör en viktig kugge i det iranska mittfältet. Den andre är Reza Goochannejhad som får mycket speltid i landslaget men är långt ifrån given. Förklaringen är att. Bredden saknar motstycke i Irans fotbollshistoria.skrev nyligen på för den grekiska toppklubben Olympiacos. FC Rostovs talangär ständigt aktuell i transfersammanhang med rykten om flytt till Liverpool, Borussia Dortmund m fl.gör även han mycket bra ifrån sig i holländska AZ Alkmaar.Carlos Queiroz har därmed ett delikat problem att ta itu med när truppen ska tas ut i det viktiga VM-kvalet mot Qatar i mars.och det skulle mycket väl kunna bli så att den 29-årige anfallaren från Mashhad byter den blåvita tröjan i Heerenveen mot en betydligt större och färgstarkare tröja i Europa. Hans hattrick mot PSV och två mål mot ADO Den Haag veckan innan har naturligtvis uppmärksammats på flera håll – inte minst av den iranska fotbollsledningen.Ghoochannejhad kan efter helgen succé, åtminstone tillfälligt andas ut då hans plats i den iranska startelvan är given när VM-kvalet startar i mars. Då väntar Qatar på bortaplan och frågan är om "Gucci" kan bjuda på ett nytt hattrick?