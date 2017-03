Team Melli gör sig redo för ett tufft möte borta mot Qatar.

Kan dessa elva sänka Qatar?

Stundande VM-kvalmatch för "Team Melli" borta mot Qatar.

Iran 4 0 11p Sydkorea 8 6 10p Uzbekistan 5 3 9p Syrien 1 2 5p Qatar 3 6 4p Kina 2 6 2p

Det stundar VM-kvaltider i världen och för Iran s del innebär det två tuffa matcher på fem dagar. På torsdag 23:e mars ställs man borta mot Qatar för att fem dagar senare gästa Kina hemma på Azadi Stadium.: Alireza Beiranvand (Persepolis), Mohammad-Reza Akhbari (Tractor Sazi), Rashid Mazaheri (Zob Ahan): Ramin Rezaeian (Persepolis), Vouria Ghafouri (Esteghlal), Jalal Hosseini (Perspolis), Pejman Montazeri (Al Ahli, QAT), Morteza Pouraliganji (Al Sadd, QAT), Ezatollah Pourghaz (Saipa), Milad Mohammadi (Terek Grozny, RUS), Mohammad Ansari (Persepolis) Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saeid Ezatollahi (Anzhi Makhachkala, RUS), Ali Karimi (Lokomotiva Zagreb, CRO), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Masoud Shojaei (Panionios, GRE): Sardar Azmoun (FK Rostov, RUS), Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen, NED), Karim Ansarifard (Olympiacos, GRE), Mehdi Taremi (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar, NED), Vahid Amiri (Persepolis), Sasan Ansari (Foolad Khuzestan)Iran leder grupp A med 11 poäng på fem matcher och har ännu ej släppt in något mål. Qatar har däremot släppt in 6 mål och ligger näst sist i gruppen:Trots tabelläget ska en inte låta sig luras av Qatar. Laget är svårspelat och kan ställa till med bekymmer mot Iran. Första matchen vann Iran med 2-0, men ledningsmålet kom först i 94:e minuten via ett fatalt misstag av målvakten som därmed skänkte bort segern till Iran.Man har dessutom haft nästan tre veckors förberedelse inför matchen, medan Iran ännu inte ens fått ihop hela truppen. Qatar, med dess enorma investeringar i fotbollen väntar ännu på sitt första VM och man är nu piskade att ta poäng för att inte bli helt avskurna mot den starka trion i toppen av tabellen.Landslaget består av ett hopplock av icke-qatarier som "neutraliserats" och representerar nu "The Maroons". Senast lagen möttes i VM-kvalet 1 september 2016 bestod hälften av laget av neutraliserade spelare från totalt 8 länder."Team Melli" kommer till Qatar med sin sedvanliga turbulens i ryggen. Förbundskaptenen Carlos Queiroz har sin vana trogen hotat med att lämna sin post då han menar att fotbollsförbundet inte är sammarbetsvilligt och inte vill landslagets bästa. Nyligen fick vi även läsa i iransk media att hälften av landslagsstaben har slutat och orsaken sägs vara ej utbetalda löner.Trots detta är Iran favoriter att ta med sig tre poäng hem till Iran. Truppen är intakt bortsett från en skadad Ashkan Dejagah och många av spelarna är i bra form i sina klubbar. Spelarna känner varandra och tränarens spelstil väl, vilket gör att de kan hantera dessa turbulenta tider utan större bekymmer. Det som återstår då är vilka elva spelare som kommer att få chansen att kriga hem en vinst i Doha.Det råder frågetecken på ett par positioner. Vem av Montazeri och Pouraliganji kommer att spela mittback bredvid Hosseini? Båda är givna i sina klubbar som dessutom råkar vara qatariska (Al Ahli och Al Sadd). Montazeri är den rutinerade av dem med sina 33 år, men den 24-årigen Pouraliganji har rönt framgångar i Al Sadd och kan mycket väl bli Queiroz förstahandsval. Montazeri är en något mer stabil och kalkylerande mittback medan Pouraliganji är duktig på fasta situationer framåt.. Jahanbakhsh fortsätter att producera poäng i Eredivise för sitt AZ Alkmaar och har visat sig vara ett pålitligt vapen i snabba omställningar och precisa inlägg i straffområdet. Räkna med några väl tajmade inlägg från högerkanten med andra ord.Succélaget Panionios i grekiska högstaligan ligger bara sex poäng bakomo mäktiga Olympiacos och Shojaei är en bidragande faktor till framgångarna. Vi lär med andra ord se han starta mot Qatar, troligen som offensiv mittfältare mitt på plan.Högerpositionen är dock något mer öppen. Amiri har gjort det bra i Persepolis men har haft det trögt i landslaget på sistone. Han är dock en favorit hos Queiroz och sliter mycket varje match. Kommer han att starta eller blir det Olympiacos nya anfallare Karim Ansarifard som flyttar ner från anfallspositionen till kanten?. Med 15 mål för Heerenveen ligger han på andra plats i skytteligan och har fått mångas ögon på sig. Han lär med all sannolikhet få chansen från start före unge stjärnskotter Sardar Azmoun. Det råder just nu inflation på duktiga och formstarka anfallsspelare i landslaget. Persepolis måltjuv Mehdi Taremi blir fjärdevalet i denna ordning trots hans framgångar i klubblaget.Stundande VM-kvalmatch för "Team Melli" borta mot Qatar.Mehdi Mahdavikias lag besöker Sverige i sommar och nu behöver de din hjälp.Ghoochannejhad stekhet i Holland.Adrian Torabi vill se portugisen leda Iran till Ryssland 2018.En trupp med endast spelare från iranska ligan möter Marocko.Östersunds Saman Ghoddos blev på onsdagen kallad till sin första landslagssamling någonsin.Svensk-iraniern gör landslagsdebut!16-åriga Adrian Torabi berättar om hur han fastnade för iransk fotboll!De iranska europaproffsen må inte vara många till antalet, men de gör ändå avtryck. Under helgen hamnade flera av dem i protokollet, vilket bådar gott till landslagssamlingen inför VM-kvalmatchen mot Syrien 15 november.