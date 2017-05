Krönika: Hellre vinna ett brons än förlora ett guld

Moji Heydari har sett ett imponerande iranskt landslag ta sin första medalj i beachsoccer-VM.

Faan fan faaaan hör jag mig själv skrika när Iran missar sin fjärde straff. Min fru reagerar knappt då hon är van vid att ha mig skrikandes framför Tv:n (som den Arsenal-fan jag är).Irriterad, arg och besviken börjar sms-konversationen med mina vänner. ”Jävla sumpare alltså”, ”straffläggningen var ett skämt" och ”hur kan man missa mål? Pallar inte”. Men låt mig först spola tillbaka till den 27 april, platsen är Bahamas Nassau. Tänk er strand, sand mellan tårna, solen som bränner i ansiktet, en boll, 16 lag från hela världen och massor med snygga mål. Kombinera dessa så får du fram kanske världens mest underskattade VM-turnering, nämligen Beach Soccer VM. Iran som numera är stamgäst i dessa sammanhang kom till turneringen med stora förhoppningar. Här fanns även stornationer som regerande mästarna Portugal, Brasilien och Italien. Förutsättningarna var enkla - fyra grupper, de två bästa går vidare. Irans första match slutade med en uddamålsseger mot Mexiko men följdes upp med en förlust mot Italien, trots att Iran haft ledningen med 3-1. Till sista mathen reste sig Iran och slog Nigeria efter en förlängning.Känner hur det rycker i fingrarna. Jag vill komma till matchen mot Tahiti och alla straffar som Iran sumpade, men matchen mot Schweiz var både spännande och underhållande. Sällan har jag sett så många snygga mål och bicycletas i en turnering. Efter en jämn och spännande match mot Schweiz stod Iran som segrare med 4-3. Iran har växt i turneringen, mycket tack vare storspelande målvakten Peyman Hosseini och lagkaptenen Mohammad Ahmadzadeh.Iran som aldrig lyckats ta sig till en semifinal i VM-sammanhang hade allt att vinna mot Tahiti. Man hade dessutom en gruvlig revansch att uthämta efter att blivit utslagna av Tahiti i kvartsfinalen i VM 2015. Till skillnad från de andra matcherna var semifinalen seg och tråkig. Iran lyckades göra 1-0 och parkerade sedan bussen framför Hosseini. Iran var på väg att bli historiska när det återstod ca 90 sekunder av matchen men då lyckades Tahiti kvittera. Efter en mållös förlängning kommer vi in i faan fan faaan. Iran har alltså satt sina första två straffar och Tahiti har precis missat sin andra. Iran har världens chans att avancera till final, men missar straffen och Tahiti sätter sin. Iran missar sina två kommande straffar och världens bästa beachsoccer-målvakt Peyman Hosseini lyckas rädda två straffar till. Men när Iran missar sin fjärde straff vinner statistiken även över världens bästa målvakt. Men visst vinner man hellre brons än förlorar guld? Brasilien sopade mattan med Tahiti och blev världsmästare för fjortonde gången och ännu en gång stod Italien för motståndet mot Iran. Italien som redan besegrat Iran i gruppspelet kom ut med självförtroende, men det var Iran som tog initiativet och visade direkt att bronset var viktigare för dem än Italien. 32 spelade matcher och 266 gjorda mål i turneringen så var det ett mål och kanske turneringens snyggaste som utmärkte sig. Nämligen Irans 3-0 mål. Peyman Hosseini som också blev utnämnd till turneringens bäste målvakt kastade ut bollen mot Mokhtari som stod några steg höger om hörnflaggan på Italiens planhalva. Därifrån lyckades han cykla in ett mål från ingen vinkel alls och turneringens vackraste mål var ett faktum. Iran vann matchen med 5-3 och ett historiskt brons till våra kära landsmän. Lagkaptenen Mohammad Ahmadzadeh blev vald till turneringens bäste spelare, målvakten Hosseini fick pris som bästa målvakt och Gabriele Gori från Italien blev turneringens skyttekung med otroliga 17 mål.Bronset blev Irans första i beachsoccer-sammanhang och visade att man kan mäta sig med de allra bästa i världen. Nästa VM spelas 2019 och omvärlden kan då räkna med ett Team Melli som kommer att spela för en ny medalj. Denna gång i den ädlaste av former.

Moji.heydari@gmail.com

Twitter: mojihey