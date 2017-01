"Vägen till VM blir lättare med Queiroz"

Adrian Torabi vill se portugisen leda Iran till Ryssland 2018.

Queiroz stannar till slut!Under de senaste veckorna har det gått fram tillbaka om iran ska landslagets fotbollstränare Carlos Queiroz och om han kommer att lämna det iranska landslaget. Röran började när Persepolis tränare Branko Ivankovic kritiserade Queiroz för att hålla ett läger i Förenade Arabemiraten där hans spelare fick vara på ett meningslöst läger enligt honom istället för att vila. Persepolis har viktiga matcher framför sig och Branko skulle hålla just Queiroz som ansvarig för det ifall det inte skulle gå bra.Queiroz som många gånger förr hotat med att lämna det iranska landslaget efter röran, har efter förhandlingar med iranska fotbollsförbundet inte förverkligat sitt ursprungliga uttalande om att lämna sin post. Just den här situationen kring Queiroz och team Melli har uppstått flera gånger och även fast oron fanns för att han verkligen skulle lämna den här gången så ser det ut som att han stannar.Det här är lättande att höra för iranska fotbollsfans då Iran med Queiroz hjälp just nu ligger på 29e plats på världsrankingen och är bäst i Asien. Iran som ligger etta i sin VM-kvalgrupp siktar mot VM 2018 och vägen dit kommer definitivt bli lättare med Queiroz.Irans nästa VM-kvalmatch är borta mot Qatar 23:e mars.