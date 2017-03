Förenade Arabemiraten - Japan 0-2

Japan besegrade Förenade Arabemiraten med 2-0 i den viktiga bortamatchen i VM-kvalet.

2017-03-28 11:25:00

Redan i den trettonde matchminuten satte Yuya Kubo 1-0 till Japan efter att högerbacken Hiroki Sakai slagit en genial genomskärare som Kubo mötte upp perfekt och sköt in 1-0 i den bortre burgaveln. Japan hade inlett bra och Shinji Kagawa såg pigg ut i matchstarten. Vahid Halilhodžic hade valt att spela veteranen Yasuyuki Konno på mittfältet istället för skadade Makoto Hasebe . Konno fick en offensiv roll på mitten tillsammans med Kagawa. Cerezo Osakas mittfältare Hotaru Yamaguchi fick ta hand om den defensiva rollen på mittfältet. Yuya Kubo och Genki Haraguchi fick ta hand om höger- respektive vänsterkanten på mitten. Yuya Osako fock starta som ensam anfallare. Detta innebar att både Shinji Okazaki och Keisuke Honda fick nöja sig med en plats på bänkenJapan dominerade det mesta av bollinnehavet men Förenade Arabemiraten var långt ifrån ofarliga och minuterna efter målet kontrade man men Eiji Kawashima kom ut bra och räddade Ali Mabkhouts friläge. Mycket av spelet gick genom den duktiga Omar Abdulrahman och man skapade flera chanser genom snabba omställningar när Japan tappade boll. Något Japan gjorde av och till mycket på grund av Förenade Arabemiratens tuffa spel.I den andra halvleken kom 2-0 i den 51:a matchminuten när Yuya Kubo tog med sig bollen på högerkanten och slog ett inlägg som veteranen Yasuyuki Konno tog ner på bröstet och petade in bakom Khalid Eisa i motståndarmålet. Japan fortsatte att ha boll och skapade några chanser och Förenade Arabemiraten satsade på snabba omställningar som ställde till en del problem för Japan. Men man lyckades inte spräcka Kawashimas nolla. Japan gjorde tre byten i slutet av matchen när Shu Kurata ersatte Shinji Kagawa, Keisuke Honda kom in för Yuya Kubo och Shinji Okazaki tog över Yuya Osakos plats i anfallet.Japan fick tre viktiga poäng och ligger fortfarande på en andra plats i tabellen efter Saudiarabien som vann mot Thailand med 3-0. Men man ligger nu tre poäng före Australien som fick nöja sig med 1-1 borta mot Irak Japan jagar tre poäng på hemmaplan mot ThailandJapan besegrade Förenade Arabemiraten med 2-0 i den viktiga bortamatchen i VM-kvalet.Viktig match för Japan på vägen mot VMI natt börjar Japan sin jakt på medaljer och här är de som ska försöka ta en i den olympiska fotbollen.J.League startade äntligen i lördags och i en av matcherna hittade vi två svenska debutanter.I natt blev det klart att Alberto Zaccheroni slutar som tränare för det japanska landslaget efter knappt fyra år.En match kvar för Japan att rädda äran och med lite hjälp ta sig vidare i VM.En mycket frustrerande 0-0 match där Japan hade chansen men inte tog den. Nu är chanserna att gå vidare från gruppen mycket små.Japan måste vinna men kommer vi få se det riktiga Japan ikväll eller kommer vi återigen få se en dålig kopia från VM 2010? Har Zaccheroni lyckats få spelarna att glömma matchen mot Elfenbenskusten?Förlust i första matchen efter en mycket svag insats av Japan.