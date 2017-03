Inför: Japan – Thailand, VM-kval.

Kagawa är redo

Efter vinsten mot Förenade Arabemiraten så ligger man nu bra till i kvalgruppen men både just Förenade Arabemiraten och Australien jagar Japan s andraplats så tre poäng idag är viktigt att ta.Inför matcher gör Vahid Halilhodžic ett par ändringar i startelvan på grund av skador. Shinji Okazaki kommer in stället för Yuya Osaki som åkte på en tuff tackling mot Förenade Arabemiraten. Dessutom går Gotoh Sakai in på mittfältet istället för Yasuyuki Konno som ådragit sig en skada efter den senaste matchen. Eiji Kawashima får fortsatt förtroende i målet och Maya Yoshida får återigen kaptensbindeln eftersom Makoto Hasebe inte kan spela. Vahid Halilhodžic är inte nöjd med att ha förlorat två av startspelarna från senaste matchen men han litar på att de som spelar kommer att göra sitt bästa för att besegra Thailand.Även Thailand har lite problem med skador och man saknar sin kapten, förvararen Theerathon Bunmathan. Annars så har Thailand ett bra lag som inte får underskattas, man spelade 2-2 hemma mot Australien som räddades av två straffar. När man spelade mot Japan senast i gruppen förlorade man dock med 2-0 på hemmaplan.Matchhjälten senast Yuya Kubo tror att Thailand kommer backa hem och försvara sig så man behöver visa individuell skicklighet för att ta sig förbi försvaret och hoppas att han kan visa vägen från sin plats som högeranfallare. Annars pratas det en del om målskillnad i det Japanska laget så man hoppas säkert på ett tidigt mål för att kunna bryta ned Thailands försvar och med det fantastiska hemmastödet i Saitama så kommer man garanterat att vara extra motiverade.Matchen spelas strax norr om Tokyo på Urawa Red Diamonds hemmaarena Saitama Stadium 2002 klockan 12:35 svensk tid, 19:35 lokal tid.Japan jagar tre poäng på hemmaplan mot ThailandJapan besegrade Förenade Arabemiraten med 2-0 i den viktiga bortamatchen i VM-kvalet.Viktig match för Japan på vägen mot VMI natt börjar Japan sin jakt på medaljer och här är de som ska försöka ta en i den olympiska fotbollen.J.League startade äntligen i lördags och i en av matcherna hittade vi två svenska debutanter.I natt blev det klart att Alberto Zaccheroni slutar som tränare för det japanska landslaget efter knappt fyra år.En match kvar för Japan att rädda äran och med lite hjälp ta sig vidare i VM.En mycket frustrerande 0-0 match där Japan hade chansen men inte tog den. Nu är chanserna att gå vidare från gruppen mycket små.Japan måste vinna men kommer vi få se det riktiga Japan ikväll eller kommer vi återigen få se en dålig kopia från VM 2010? Har Zaccheroni lyckats få spelarna att glömma matchen mot Elfenbenskusten?Förlust i första matchen efter en mycket svag insats av Japan.