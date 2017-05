Patos målskörd fortsätter.

Alexandre Pato punkterade derbyt

Alexandre Pato fortsätter att göra mål i Kina och i helgen satte han sitt sjätte för säsongen för Tianjin Quanjian i hemmaderbyt mot Tianjin Teda.

Tianjin-derbyt är kanske inte det största i CSL då det står mellan två mittenlag, men det finns ändå en del profiler i där. Nykomlingen Tianjin Quanjian var starkast på pappret med spelare som belgiske landslagsmannen Axel Witsel och brassen Alexandre Pato från start. Det blev också en planenlig seger med 3-0 sedan just Pato avslutat målskyttet mitt i andra halvlek.



I toppstriden är det alltjämt tydligt att regerande mästarna Guangzhou Evergrande och Shanghai SIPG kommer vara huvudkonkurrenter om titeln även om Hebei China Fortune och Shandong Luneng fortsatte jaga i helgen i och med nya vinster. Dock tog de inte in något eftersom Evergrande slog Chongqing Dangdai Lifan med 2-0 hemma medan Shanghai SIPG krossade Beijing Guoan med hela 5-1, även det på hemmaplan.



I andradivisionen lyckades inte Shenzhen hålla i den 1-0-ledning som förre AIK-anfallaren Chinedu Obasi hade ordnat hemma mot Xinjiang Tianshan. Istället kom gästerna tillbaka och kvitterade genom senegalesen Babacar Gueye. Det är något jämnare i toppen sedan både serieledande Dalian Yifang och tvåan Beijing Renhe tappat poäng och bara fått oavgjort borta mot Hangzhou Greentown, respektive hemma mot Shijiazhuang Ever Bright.



Samtliga resultat CSL omgång 11:

Guangzhou Evergrande - Chongqing Dangdai Lifan 2-0

Guangzhou R&F - Shanghai Shenhua 0-0

Liaoning Whowin - Yanbian Funde 3-1

Guizhou Hengfeng Zhicheng - Jiangsu Suning 2-2

Hebei China Fortune - Changchun Yatai 2-1

Tianjin Quanjian - Tianjin Teda 3-0

Shanghai SIPG - Beijing Guoan 5-1

Shandong Luneng - Henan Jianye 3-2



Samtliga resultat CL1 omgång 11:

Yunnan Lijiang - Beijing Enterprices 2-1

Baoding Yingli Yitong - Meizhou Hakka 1-1

Zhejiang Yiteng - Dalian Transcendence 1-3

Shenzhen - Xinjiang Tianshan 1-1

Nei Mongol Zhongyou - Wuhan Zall 1-3

Beijing Renhe - Shijiazhuang Ever Bright 0-0

Shanghai Shenxin - Qingdao Huanghai 3-0

Hangzhou Greentown - Dalian Yifang 1-1

