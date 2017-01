Australiskt eller filippinskt för Tevez i Champions League

Filippinska mästarna Global besegrade Tampines Rovers från Singapore och är nu ett steg närmare att få möta Shanghai Shenhua i februari.

Kvalspelet till asiatiska Champions League rullade igång på tisdagen med första omgången. Global FC tog emot Tampines Rovers på Rizal Memorial Stadium i Manila i en direkt avgörande match. Stor matchhjälte skulle lagkaptenen Misagh Bahadoran bli sedan han först spelat fram japan ske anfallaren Ahamd Azzawi till 1-0 efter en timme, innan han själv satte tvåan med dryga kvarten kvar sedan bollen gått in via försvararen Daniel Bennetts ben. Bahadoran har även ett förflutet som landslagsspelare i futsal. Segern var rättvis och både Bahadoran och mittfältaren Dennis Villanueva hade haft bra möjligheter att göra mål redan i första halvlek. Gästerna hade chansen att få till lite nerv på slutet men Globals målvakt Patrick Deyto räddade straffen via ribban.Global FC är det första lag från Filippinerna någonsin som deltar i asiatiska Champions League. Nästa omgång blir dock betydligt tuffare då man spelar borta mot australiska tabellfyran Brisbane Roar på tisdag nästa vecka. Vinnaren där kommer sedan utgöra motståndet för storsatsande Shanghai Shenhua som stått för vinterns mest spektakulära värvning i form av argentina ren Carlos Tevez från Boca Juniors.