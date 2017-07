Fabio Cannavaro besegrade sin förra klubb i helgens målfest.

Cannavaro besegrade Scolari

Fabio Cannavaro segrade mot sin gamla klubb när hans Tianjin Quanjian vann med 4-3 hemma mot Guangzhou Evergrande på söndagen.

Med undantag från en hängmatch mellan Shanghai Shenhua och Shandong Luneng spelades den första hälften av årets CSL färdigt i helgen. En av toppmatcherna på förhand var den mellan stjärnspäckade nykomlingen Tianjin Quanjian och regerande mästarna Guangzhou Evergrande på söndagen. Det blev precis så underhållande som man hade kunnat hoppas och Tianjin Quanjian vände underläge från första halvlek till ledning, och Alexandre Pato satte 3-1 med drygt tjugo minuter kvar. Landsmannen Paulinho reducerade strax därpå men Wang Yongpo fick in 4-2 på straff. Paulinho fick sedan avsluta målkavalkaden med att sätta 4-3 på tilläggstid men det blev förlust för Guangzhou Evergrande denna gång.



En dag tidigare hade portugisiske mittbacksgiganten Ricardo Carvalho debuterat när hans Shanghai SIPG besegrade Fabio Capellos Jiangsu Suning med 1-0 på bortaplan. När både Hulk och Oscar var borta på grund av avstängningar klev lagets tredje brasse Elkeson fram och avgjorde med att göra matchens enda mål tio minuter in på andra halvlek. Därmed knappade Shanghai SIPG in på serieledande Guangzhou Evergrande och avståndet dem emellan är nu endast en poäng. Dock var det lokalrivalerna Shanghai Shenhua som stod för helgens mest uppseendeväckande resultat när Liaoning Whowin krossades med hela 8-1 i fredags. I Carlos Tevez frånvaro gjorde Obafemi Martins, Fredy Guarín och Giovanni Moreno två mål vardera.



Det går inte så bra för John Owoeri och hans Baoding Yingli Yitong som ligger sist i League 1. I helgens hemmamatch mot Wuhan Zall lade domaren till åtta minuter och dömde sedan en billig straff till gästerna, som ledde till att Baoding tappade ledning till 2-2. På presskonferensen var det en gråtande ägare som meddelade att laget nu drar sig ur det kinesiska ligaspelet. Det finns ännu ingen officiell bekräftelse från förbundet kring detta och laget är inte bortplockat från tabellen ännu.



Samtliga resultat CSL omgång 15:



Shanghai Shenhua - Liaoning Whowin 8-1

Changchun Yatai - Beijing Guoan 2-1

Guangzhou R&F - Chongqing Dangdai Lifan 3-4

Hebei China Fortune - Shandong Luneng 0-0

Henan Jianye - Tianjin Teda 0-0

Jiangsu Suning - Shanghai SIPG 0-1

Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande 4-3

Guizhou Hengfeng Zhicheng - Yanbian Funde 1-2



Samtliga resultat CL1 omgång 16:



Yunnan Lijiang - Shijiazhuang Ever Bright 3-4

Baoding Yingli Yitong - Wuhan Zall 2-2

Dalian Transcendence - Shenzhen FC 3-3

Beijing Enterprises - Qingdao Huanghai 2-2

Nei Mongol Zhongyou - Hangzhou Greentown 0-0

Shanghai Shenxin - Beijing Renhe 1-2

Xinjiang Tianshan - Zhejiang Yiteng 1-0

Dalian Yifang - Mezhou Hakka 1-1

0 KOMMENTARER 157 VISNINGAR

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-07-02 20:58:23

Fabio Cannavaro segrade mot sin gamla klubb när hans Tianjin Quanjian vann med 4-3 hemma mot Guangzhou Evergrande på söndagen.