Chan Yuen-Ting - den första kvinnliga mästartränaren

Gästskribenten Peter Sheppard följer asiatiska fotbollen på plats i Bangkok och har skrivit en krönika om Chan Yuen-Ting.

Med fotbollsvärldens ögon kollektivt riktade mot Leicesters stundande bragd i engelska Premier League förra våren utspelade sig en minst lika intressant, om än långt mindre kommersiellt gångbar, historia knappa 12-timmars flygresa österut från London. I Hong Kongs Premier League tog anrika Eastern Sports Club sin första ligatitel på 21 år, när de besegrade South China den 22 april och därmed undvek en direkt avgörande match mot regerande mästarna Kitchee i sista omgången.Ingen direkt ögonbrynshöjare, om det inte vore för att klubben, som slutade tvåa ligan föregående säsong, bytt tränare i början av december. Yeung Ching-Kwong flyttade då de 30 milen till Meizhou Hakka FC i den kinesiska andradivisionen och Eastern befordrade Chan Yuen-Ting till huvudtränare. Chan var på många sätt ett logiskt val, med den näst högsta licensnivån i asiatisk fotboll och dessutom tränarinstruktör på Hong Kongs fotbollsförbund stod den assisterande tränaren näst på tur att få chansen, men beslutet väckte ändå uppmärksamhet. Inte bara för att det rörde sig om en oprövad 27-åring, utan även för att man då fick något så ovanligt som en kvinnlig huvudtränare i en professionell herrklubb. Fyra och en halv månad senare fick ordföranden Peter Leung, som i efterhand beskrivit beslutet som en ”no brainer”, så ett definitivt kvitto på att han handlat rätt när Chan kunde lyfta pokalen som nybliven Hong Kong-mästare och samtidigt skriva in sig i historieböckerna som den första kvinnan att coacha ett professionellt herrlag i fotboll till en ligatitel.Hur tog sig då Chan Yuen-Ting till den positionen? Vägen har varit långt ifrån spikrak. Fotbollsintresset väcktes av David Beckham i de yngre tonåren men föräldrarna var skeptiska till att låta en flicka spela fotboll och Yuen-Ting fick förfalska sin mammas namnteckning för att kunna delta i förbundets sommarskola. Det var sedan först under universitetsstudierna i geografi som intresse utvecklades till passion. Hon började spela för en lokal klubb (damfotboll spelas fortfarande bara på amatörnivå) som 19-åring, tog sig in i Hong Kongs representationslag och klämde t.o.m. in fotbollen i sitt examensarbete (en studie i hur Hong Kongs klimat, befolkningspolitik och arenornas placering påverkat sporten i landet), innan hon 2010 fick anställning som dataanalytiker hos Premier League-klubben Pegasus. Parallellt med arbetet tog den unga geografen en magisterexamen i Idrottsvetenskap och Hälsa och 2013 dessutom sin tränarlicens hos AFC. Studierna fick hon vackert finansiera med privatlån eftersom föräldrarna fortfarande inte betraktade fotboll som något vettigt karriärval utan hellre sett sin dotter välja läraryrket. Hennes arbetsgivare visade större förtroende och Chan avancerade både till huvudansvarig för Pegasus U18-lag och assisterande tränarroller i Pegasus och Southern District innan flyttlasset 2015 gick till Eastern.När Yeung sedan flyttade till Fastlandskina tvekade alltså inte klubben att ge ansvaret till Chan, hon själv var däremot inte lika säker på att hon hade erfarenheten eller kompetensen som krävdes och tackade först nej till erbjudandet. Ledningen gav sig dock inte utan övertygade den assisterande tränaren om att hon hade deras fulla förtroende och stöd och Chan bestämde sig för att ta chansen, bara dagar senare besegrade Eastern toppkonkurrenten South China med hela 6-1 i den nya tränarens första match vid rodret. Det blev inledningen på den succé som mindre än ett halvår senare alltså gick över i världshistoria och faktiskt pågår än idag. Sedan titeln bärgades har nämligen Chan lett Eastern hela vägen in i AFC Champions Leagues huvudturnering och, föga förvånande, fått utmärkelserna som Årets tränare i Hong Kong och Årets kvinnliga tränare i Asien 2016. Dessutom är Eastern på god väg att säkra ett nytt ligaguld hemma i Hong Kong. Med två matcher kvar är man 4 poäng före tvåan Kitchee, som dock har en hängmatch hemma mot Chans gamla klubb Pegasus att spela på måndag. Det kan med andra ord vara läge att markera lördagen den 6:e maj i kalendern, då tar Eastern emot just Kitchee i vad som ser ut att bli en ren final i Premier Leagues slutomgång.Chan Yuen-Ting verkar ta det hela med ro. Hon säger själv att grunden till framgångarna lades av hennes företrädare och att hon bara finjusterat vissa saker utifrån det hon lärde sig under Yeung. Inte heller ser hon det som speciellt kontroversiellt att ge posten till en kvinna då det inte finns någon diskriminering i Hong Kong utan tjänster tillsätts baserat på kvalifikation (statistiken antyder något annat då kvinnor t.ex. är sorgligt underrepresenterade i stadens företagsledningar, men allt behöver kanske inte analyseras sönder och samman utan vi kan nöja oss med att konstatera att Easterns styrelse helt enkelt valde rätt person för jobbet). Dessutom låter Yuen-Ting meddela att mamma och pappa Chan så smått har börjat omvärdera vad fotbollen som profession kan erbjuda en kvinna i Hong Kong.