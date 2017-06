Cheick Tioté död efter hjärtattack

Den ivorianske landslagsmittfältaren Cheick Tioté uppges har avlidit efter att ha drabbats av en hjärtattack på träning med klubblaget Beijing Enterprises.





Cheick Toté blev 30 år. Han efterlämnar fru och tre barn. På måndagen kollapsade den ivoranske landslagsmittfältaren Cheick Tioté på en träning med kinesiska andradivisionsklubben Beijing Enterprises. Det visade sig vara en hjärtattack och den forne Premier League -stjärnan avled senare på sjukhus. Cheick Tioté kom till Beijing Enterprises från Newcastle Unnited i februari och har tidigare spelat för bland annat Twente, Roda och Anderlecht. Händelsen bekräftades i kinesisk TV.Cheick Toté blev 30 år. Han efterlämnar fru och tre barn.

0 KOMMENTARER 373 VISNINGAR

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-05 17:43:59

