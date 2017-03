Drömmål av Ramires gav seger

Ramires avgjorde med ett vackert distansskott när Jiangsu Suning besegrade Gamba Osaka på bortaplan i asiatiska Champions League.

Den tredje omgången av gruppspelet i asiatiska Champions League spelades under veckan. På onsdagsförmiddagen, svensk tid, tog Jiangsu Suning en mycket viktig seger borta mot Gamba Osaka. Gamba ställde bland annat upp med ikonen Yasuhito Endo centralt på mittfältet men kunde inte rubba de kinesiska gästerna. Med fem minuter kvar av första halvlek fick brassen Ramires på ett fint skott från straffområdescirkeln som var otagbart för målvakten Ryota Suzuki. Målet blev matchens enda och innebar att Jiangsu Suning toppar gruppen med full pott efter tre matcher, och har kopplat ett rejält grepp om platserna till åttondelsfinal.Samma förmiddag spelade Shanghai SIPG gruppfinal hemma mot Urawa Red Diamonds från Japan . När Hulk slog in 3-0 för hemmalaget sju minuter in på andra halvlek trodde många säkerligen att matchen var avgjord. Men de japanska gästerna kom igen och mittbacken Wataru Endo reducerade till 3-2 med fem minuter kvar. Det blev dock aldrig någon kvittering för Urawa Red Diamonds som dessutom fick avsluta med tio man på plan sedan anfallaren Shinzo Koroki utvisats på tilläggstid.Det enda kinesiska lag som tappade poäng var Guangzhou Evergrande som trots stort spelövertag bara hade 1-0 i paus hemma mot Kawasaki Frontale efter mål av brassen Alan. Det såg länge ut att hålla men på tilläggstid fick japanerna chans att kvittera på straff. Lagkaptenen Yu Kobayashi gjorde inget misstag från elva meter och såg till att grupp G fortfarande är mycket jämn.FC Seoul (Sydkorea) - Western Sydney Wanderers (Australien) 2-3- Urawa Red Diamonds (Japan) 3-2Eastern (Hong Kong) - Suwon Samsung Bluewings (Sydkorea) 0-1- Kawasaki Frontale (Japan) 1-1Adelaide United (Australien) - Jeju United (Sydkorea) 3-3Gamba Osaka (Japan) -0-1