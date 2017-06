Fabio Capello tar över Jiangsu Suning.

Fabio Capello tar över Jiangsu Suning

Den italienske stortränaren Fabio Capello tar över tränarrollen för vice kinesiska mästarna Jiangsu Suning som befunnit sig på dekis under våren.





Med ligatitlar i både Spanien och Italien, samt en Champions League-titel med Milan säsongen 1993-94, är det svårt att hitta en mer meriterad tränare just nu. Med anfallarna Alex Teixeira och Roger Martínez ur form har det sett uddlöst ut framåt i år och laget har varit väldigt beroende av Ramires på mittfältet. Den främsta uppgiften att lösa blir dock att täcka upp bakåt då defensiven läckt rejält hittills i år. I skrivande stunnd är Jiangsu Suning på platsen över nedflyttningsstrecket med endast åtta poäng på tolv matcher, en mer än jumbon Yanbian Funde. Sedan Jiangsu Suning åkt ur Champions League i åttondelsfinalen mot ligakonkurrenten Shanghai SIPG fick före detta sydkoreanske VM-spelaren Choi Yong-soo lämna sin post som klubbens tränare. Tio dagar senare blev det klart med hans ersättare, och det blir ett mycket meriterat namn som tar plats på Jiangsu Sunings bänk. På söndagen blev det officiellt att italienaren Fabio Capello tar över jobbet, hans första uppdrag sedan han fick sparken som Rysslands förbundskapten sommaren 2015.Med ligatitlar i både Spanien och Italien, samt en Champions League-titel med Milan säsongen 1993-94, är det svårt att hitta en mer meriterad tränare just nu. Med anfallarna Alex Teixeira och Roger Martínez ur form har det sett uddlöst ut framåt i år och laget har varit väldigt beroende av Ramires på mittfältet. Den främsta uppgiften att lösa blir dock att täcka upp bakåt då defensiven läckt rejält hittills i år. I skrivande stunnd är Jiangsu Suning på platsen över nedflyttningsstrecket med endast åtta poäng på tolv matcher, en mer än jumbon Yanbian Funde.

