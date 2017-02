Fiasko för Tevez - ute ur Champions League direkt

Storsatsande Shanghai Shenhua åkte ur asiatiska Champions League direkt i kvalet efter förlust hemma mot Brisbane Roar.

Den tredje och sista kvalomgången till gruppspelet i asiatiska Champions League spelades i veckan och de första kinesiska lagen gick in i turneringen. På tisdagen hade Shanghai SIPG inga problem att besegra thailändska cupmästarna Sukhothai med 3-0 på hemmaplan. Oscar inledde målskyttet innan Elkeson först klackade in tvåan och sedan fick in det tredje målet efter att bollen studsat via en försvarare. På onsdagen var det lokalkonkurrenten Shanghai Shenhuas tur hemma mot australiska ligatrean Brisbane Roar i vad som kom att bli en mycket tuff uppgörelse.Trots att man hade världens bäst betalde spelare Carlos Tevez från start lyckades inte hemmalaget rubba gästerna från Australien . Anfallaren Brandon Borello gjorde fyra mål mot filippinska Global FC i förra kvalomgången och fortsatte på det inslagna spåret genom att göra 1-0 på ett fint volleyskott redan efter två minuter. Shanghai Shenhua försökte flytta fram och skapa chanser men istället hittade Borello fram till Tommy Oar i straffområdet som i sin tur satte 2-0 fem minuter före paus. Framförallt nigerianske anfallaren Obefemi Martins hade ett par bra chanser att reducera efter paus men matchen slutade 0-2 och Carlos Tevez kommer inte få spela mer i årets upplaga av asiatiska Champions League.För Shanghai SIPG väntar en tuff grupp med sydkoreanska mästarna FC Seoul, samt ligatvåorna i Japan och Australien i form av Urawa Red Diamonds, respektive Western Sydney Wanderers.