Första testet för rekordvärvningarna

De båda Shanghai-lagen har gjort ett flertal spektakulära köp under vintern och nu inleds tävlingssäsongen i och med veckans kval till Champions League.

Strax före jul blev brasilianske mittfältaren Oscar den dyraste spelaren någonsin inom asiatisk fotboll när han anslöt till Shanghai SIPG från Chelsea för en övergångssumma på omkring 60 miljoner pund. Bara några dagar senare blev argentina ren Carlos Tevez, som brutit kontraktet med Boca Juniors, världens bäst betalda spelare när han kritade på för lokalkonkurrenten Shanghai Shenhua. Denna vecka går bägge lagen in i asiatiska Champions League och en ur kinesisk aspekt mycket intressant säsong tar sin början.Först ut är Shanghai SIPG när man tar emot thailändska cupmästarna Sukhothai hemma på Shanghai Stadium på tisdagen. Shanghai SIPG:s trupp har genomgått flera stora förändringar under det senaste året då samtliga lagets fem utländska spelare köpts in, samt så har Sven-Göran Eriksson bytts ut mot portugisen André Villas-Boas på tränarbänken. Klubben slog asiatiska transferrekordet två gånger om med först sommarens värvning av Hulk från Zenit S:t Petersburg och sedan av nyss nämnde Oscar från Chelsea. Det är pengar man hoppas kunna generera åtminstone en titel i år.Men om man vill vinna Champions League är vägen dit lång. Sukhothai ska normalt inte vålla några problem trots att de kommer från en seger med hela 5-0 hemma mot burmesiska mästarna Yadanarbon förra veckan. Väl i gruppspelet blir det dock betydligt tuffare då sydkoreanska mästarna FC Seoul utgör motståndet tillsammans med vice mästarna i både Japan och Australien i form av Urawa Red Diamonds, respektive Western Sydney Wanderers.Dagen efter är det på nytt Champions League i Shanghai då Shanghai Shenhua gästas av Brisbane Roar. Den australiska ligatrean hade inte heller några bekymmer att nå till den tredje kvalomgången efter en 6-0-seger mot filippinska mästarna Global FC. Gustavo Poyet och hans Shanghai Shenhua har hållt sig ganska lugna på transfermarknaden med undantag för Tevez, men man har ändå fått låna ut flera utländska spelare till följd av de sena regeländringarna. Bland dessa märks framförallt senegalesiske skyttekungen Demba Ba till Besiktas, och paraguayanske mittfältaren Óscar Romero, som man värvade från argentinska Racing Club tidigare i januari men som direkt slussades vidare till Deportivo Alavés i spanska La Liga Väl i gruppspelet ser vägen något enklare ut för Shanghai Shenhua jämfört med lokalrivalerna då man får möta japanska mästarna Kashima Antlers, som nådde final i fjolårets VM för klubblag, thailändska mästarna Muangthong United, samt vinnaren mellan sydkoreanska Ulsan Hyundai och Kitchee från Hong Kong. Med spelare som Tevez, Fredy Guarín och Giovanni Moreno är pressen hög på att laget ska nå åtminstone en åttondelsfinal.De kinesiska pengarna är långt ifrån en garanti för lyckade insatser i asiatiska Champions League. Förra året blev detta väldigt tydligt då regerande mästarna Guangzhou Evergrande åkte ur innan hela gruppspelet ens var färdigspelat. Det var sedan inte ett enda lag från Kina kvar i semifinalerna. Med tanke på vilka enorma summor som spenderats på spelarköp hittills i år blir det mycket svårt att motivera satsningen ifall det blir ett nytt fiasko, och det blir mycket intressant att se vad det skulle få för effekt på landets fotboll.