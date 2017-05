Hulk ordnade seger för Shanghai SIPG i derbyt.

Hulk derbyhjälte i Shanghai

Shanghai SIPG vann bortaderbyt mot Shanghai Shenhua med 3-1 sedan Hulk legat bakom ett sent avgörande.

Helgens höjdpunkt i CSL var utan tvekan derbyt på Hongkou Stadium i Shanghai där Shanghai Shenhua, utan skadade Carlos Tevez, tog emot lokalrivalerna Shanghai SIPG på lördagen. Gästerna tog ledningen genom Wu Lei tio minuter före paus men innan halvleken var slut hade Obafemi Martins kvitterat för Shanghai Shenhua. Shanghai Shenhua spelade bättre än på länge men lyckades inte hålla i poängen tiden ut. Med en minut kvar av ordinarie tid fick Hulk två chanser i straffområdet sedan det första skottet blockerats av försvarare. Det andra gick in och betydde 2-1. På tilläggstid kom även tredje målet genom ett självmål av högerbacken Li Yunqiu och matchen var avgjord.



Regerande mästarna Guangzhou Evergrande tog sjätte raka segern i ligaspelet när man besegrade fjolårets tvåa Jiangsu Suning, som alltjämt är jumbo i årets tabell. Matchen hemma på Tianhe Stadium slutade 2-1 sedan brassen Alan gjort bägge målen för Evergrande i första havlek. Guangzhou Evergrande toppar tabellen alltjämt med tjugofem poäng på tio matcher, två fler än tvåan Shanghai SIPG.



I League 1 fortsätter formsvackan för Sven-Göran Eriksson och hans Shenzhen. Efter tre raka förluster knep laget dock poäng igen via 1-1 borta mot Shijiazhuang Ever Bright, som spelade i CSL ifjol. Dock tappade man ledningen som skyttekungen Harold Preciado ordnat tidigt i matchen. Den fantastiska inledningen har falnat och numera ligger Shenzhen FC inte bättre än fyra i tabellen.



Samtliga resultat CSL omgång 10:



Beijing Guoan - Guangzhou R&F 2-2

Guangzhou Evergrande - Jiangsu Suning 2-1

Yanbian Funde - Shandong Luneng 1-1

Shanghai Shenhua - Shanghai SIPG 1-3

Hebei China Fortune - Liaoning Whowin 2-0

Chongqing Dangdai Lifan - Tianjin Quanjian 0-1

Changchun Yatai - Tianjin Teda 1-1

Henan Jianye - Guizhou Hengfeng Zhicheng 0-1



Samtliga resultat CL1 omgång 10:



Meizhou Hakka - Yunnan Lijiang 1-1

Wuhan Zall - Beijing Renhe 1-1

Qingdao Huanghai - Hangzhou Greentown 4-0

Zhejiang Yiteng - Shanghai Shenxin 1-1

Beijing Enterprices - Dalian Transcendence 3-1

Xinjiang Tianshan - Baoding Yingli Yitong 3-1

Dalian Yifang - Nei Mongol Zhongyou 1-0

Shijiazhuang Ever Bright - Shenzhen 1-1

0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-05-21 18:23:13 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-05-21 18:23:13

ANNONS:

Fler artiklar om Kina

Kina

2017-05-21 18:23:13

Kina

2017-05-14 20:31:21

Kina

2017-05-10 22:00:06

Kina

2017-05-01 09:16:03

Kina

2017-04-26 16:00:30

Kina

2017-04-23 20:16:50

Kina

2017-04-17 21:58:37

Kina

2017-04-16 09:00:00

Kina

2017-04-13 12:29:44

Kina

2017-04-09 20:38:00

ANNONS:

Shanghai SIPG vann bortaderbyt mot Shanghai Shenhua med 3-1 sedan Hulk legat bakom ett sent avgörande.Brasseduon Ramires och Alex Teixeira gjorde varsitt mål när bottenlaget Jiangsu Suning tog första segern i årets ligaspel.Med en minut kvar fick avhängda Western Sydney Wanderers in ett segermål som såg till att stjärnspäckade Shanghai SIPG slutade tvåa i sin Champions League-grupp.Efter en mycket tung period i Kina stack argentinaren Ezequiel Lavezzi ut med två mål när Hebei China Fortune besegrade Tianjin Teda i helgen.Shanghai SIPG besegrade FC Seoul med 4-2 efter mål av Hulk och Oscar och är vidare till åttondelsfinal i asiatiska Champions League.Förre Häcken-anfallaren John Owoeri avgjorde på straff när Baoding Yingli Yitong lämnade bottenskiktet i den kinesiska andradivisionen.Bottenlaget Jiangsu Suning knep en poäng borta mot Henan Jianye sedan brassen Ramires kvitterat med tio minuter kvar.Gästskribenten Peter Sheppard följer asiatiska fotbollen på plats i Bangkok och har skrivit en krönika om Chan Yuen-Ting.Oscar hade chansen att kvittera på straff två gånger om men missade bägge två när Shanghai SIPG förlorade borta mot Urawa Red Diamonds-Shanghai SIPG besegrade Shandong Luneng med 2-1 i helgen sedan Hulk inlett målskyttet efter tio minuter.